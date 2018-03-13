الألقاب الموصلية..علاقة وثيقة بالمكان والمهن

الحلقة الثالثة
الحركني : نسبة إلى جدّهم زيدان الحركني الذي كان معروفاً بجمال طلعته واحمرار بشرته ، فكان محبوه يقولون ( حركني ) أي حرقني بحسنه .
حساني : نسبة إلى جدّهم حسن بن محمود بن شكر ، وتوجد اسر اخرى تحمل هذا اللقب .
حسّاوي : نسبة إلى جدّهم حسن بن يونس بن ناصر الملقب حسّاوي، وهم أولاد عم آل مصطاوي أبناء مصطفى.
حسنكو : نسبة إلى جدّهم حسن بن عبد القادر ( ﮔدّّاوي ) بن يونس ، الذي يلقبه الناس بهذا اللقب .
الحسّو: نسبة إلى جدّهم حسّو بن خطّاب ، وتوجد عدّة اسر تحمل هذا اللقب نسبة إلى جدّهم حسن أو حسين .
الحسيني : نسبة إلى السادة الحسينية الأشراف ، أحفاد الإمام علي بن أبي طالب (رض) . وتوجد عدّة اسر تحمل هذا اللقب.
الحصيني : نسبة إلى جدّهم حسين بن علي الرحّالة ، الذي كان أبوه يلقبه بهذا اللقب لخفّته وشطارته ، والحصيني هو الثعلب .
الحفّو : نسبة إلى جدّهم حافظ بن مصطفى بن حديد ، الذي لقب بهذا اللقب تصغيراً لاسمه حافظ .
الحفّوظي : نسبة إلى جدّهم حافظ بن هويدي بن حمد .
الحكيم : نسبة إلى جدّهم محمود أفندي الحكيم الذي كان يتعاطى مهنة الطب.
الحلا تة : نسبة إلى جدّهم محمد صالح الحلاتة ، الذي كانت والدته جميلة الشكل .
الحلو: نسبة إلى جدّهم حلو نسبة إلى جدّهم حلو بن ثلّو بن عرو. وهناك أسر أخرى تحمل هذا اللقب ، معظمها تشير إلى جمال شكل جدّهم.
الحماكي : نسبة إلى أهل الزوج ( بيت الاحما ) باللهجة العامية.
حمد الدبل : كانت لديهم بقرة تلد زوج أو توم في كل مرة.
حمراوي : نسبة إلى جدّهم محمود بن حسين بن علي ، الذي كانت بشرته حمراء ، فكانوا يسمونه حمراوي.
الحمطاني : نسبة إلى جدّهم محمد بن أمين بن حمّو ، الذي كان يعمل في دبغ الجلود ، ويقال حمط الجلد أي نظّفه من الشوائب.
حمّو القدّو : نسبة إلى جدّهم محمد بن عبد القادر بن مصطفى قصاب باشي . وهم من الأسر التجارية القديمة في الموصل ، ويعود إليهم خان حمّو القدّو في باب السراي . وتوجد عدة اسر تحمل لقب حمّو نسبة إلى جدّهم محمد ، منها أسرة حمّو الإبراهيم ، وحمّو الجمعة ، ومنهم الدكتور إبراهيم خليل العلاف مدير قسم الدراسات التركية -جامعة الموصل ، وحمّو الشريف أولاد عم آل الرضواني ، وحمّو القزاز، وحمّو النعلبند ، وحمّو بك الفهادي ، وحمّوكة بن الشيخ اعباد ، وحمّو القصّاب .
حمودات : نسبة إلى جدّهم حمّودي بن عليوي بن جارالله ، عرف منهم المربّي الأستاذ غانم حمّودات في الإعدادية الشرقية.
حمّو النيش : نسبة إلى جدّهم محمد بن عبدالله بن علي ، الذي عرف بإصابته للنيشان على نحو جيد . ويقول الموصليون عن إصابة الهدف ( ناش ) وعدم الإصابة ( ما ناش ) . وفي العربية ( النؤوش ) القوي الغالب .
حندك : نسبة إلى جدّهم محمد بن جاسم الذي سكن داراً تعود إلى أسرة تدعى حندك. والحندك هو الرجل القصير الرقبة ،الذي يقول فيه المثل : حندكبا … راس بلا ركبة ، أي بلا رقبة .
ﺣﻨﮕﺎوي: نسبة إلى جدّهم إبراهيم بن حمّاوي ،التي حوّرت إلى ﺣﻨﮕﺎوي.
حنّوش : نسبة إلى جدّهم محمد بن محمود بن فتاح ، ومنهم آل الوزّان وتوجد اسر أخرى تلقب بهذا اللقب .
حنُون : وتلفظ من دون تشديد النون . نسبة إلى جدّهم محمد بن مصطفى بن كسّو ، الذي كان حنوناً عطوفاً على الناس .
الحيّــاوي : نسبة إلى جدّهم يحيى بن يونس الملقب حيّاوي ، منهم اللواء الركن ازهر سعدالله خليل الحيّاوي ، وأخوه الدكتور مؤيد سعدالله خليل عميد كلية الهندسة – جامعة الموصل والدكتور عبدالمنعم سعدالله خليل . وتوجد عدّة اسر في مدينة الموصل تحمل لقب الحيّاوي.
حيدران : اصل لقب هذه الأسرة هو ( حسين بك ) . أمّا لقبهم الحالي فقد لقبوا به عندما سكن رجلان أحدهما من أعمامهم ، والآخر من أخوالهم ، يحملان الاسم نفسه ( حيدر) في محلة واحدة . فلقبوا ببيت حيدران .
الحيّو : نسبة إلى جدّهم يحيى بن خليل بن عبدالرزّاق ، عملوا في الزراعة وجني الأغنام . وهم عمومة مع آل الحمّو أبناء حمّو بن خليل بن عبدالرزاق الذين عرفوا بالعمل في مهنة التتنجية . وهناك أسرة أخرى تحمل لقب الحيّو ومنهم نايف سعيد الحيّو الذي عرف برئاسته لصنف القصابين لمدة طويلة من الزمن ، وجدّه هو حيّو بن رحّو بن كسّو أي ( يحيى بن عبدالرحمن بن قاسم ) . وهناك عدة اسر تحمل لقب الحيّو ، منها أسرة حيّو السمّاك نسبة إلى جدّهم يحيى بن احمد بن فلح السماك خروفة : نسبة إلى جدّهم الذي كان غزير الشعر ، وكان الوالي العثماني يلاطفه بتسميته ( خروفة ). عرفت هذه الأسرة بثرائها، وكان عدد من أفرادها يعملون صياغاً، وحاز عدد منهم رئاسة صنف الصياغ لمدة طويلة . وضرب فيهم المثل الشعبي لدقتهم: ( قابل ميزين بيت خروفة) أي هل هو ميزان بيت خروفة الدقيق الوزن . وعرف منهم الأستاذ نجيب خروفة رئيس جامعة الموصل الأسبق.
الخطيب : نسبة إلى جدّهم الحاج إبراهيم بن الشيخ مصطفى بن الشيخ احمد الطحّان المكّي الهاشمي ، الذي كان خطيباً في جامع النبي شيت، ومنهم الشيخ مجيد الخطيب ، وهم أسرة خطباء وقراء ومدرسي دين . وهناك أسرة أخرى تحمل هذا اللقب، وهي أسرة السادة رشيد وسعد الدين أولاد صالح بن طه الخطيب . وقد عرف من هذه الأسرة رجال علم ودين أفاضل ، ومنهم المفسّر والعالم رشيد الخطيب .
الخليفة : نسبة إلى لقب الخليفة أبي بكر الصدّيق ( رض ) ، مارس رجال هذه الأسرة مهنة رجل الدين ، واتصفوا بالتديّن والعلم والأخلاق . وتوجد اسر أخرى تحمل لقب الخليفة نسبة إلى جدّهم خليفة .
الخوشي : نسبة إلى جدّهم سليمان الذي كان يبيع الرمّان الخوشي وينادي عليه (ماي خوش) ، فحملت أسرته هذا اللقب . ويطلق على الرمّان الحامض والحلو الغزير الماء بالرمّان الخوشي .
الخيرو : نسبة إلى جدّهم خير الدين بن احمد الخيرو ، الذي عرف بثرائه وكرمه وتوزيعه الخيرات على المحتاجين . عملت هذه الأسرة بالتجارة ، عرف منهم المحامي والسياسي والصحفي فخري الخيرو.
دبدوب : نسبة إلى جدّهم حمّو بن جرجيس بن محمد ، الذي لقب بهذا اللقب لأنه كان سميناً وقصيراً . عرف منهم الطبيب والكاتب التراثي الدكتور فيصل دبدوب والفنان راكان دبدوب .
دبلة : نسبة إلى جدّهم خضير الدبلاوي ، الذي حاجج مالك الأرض الذي أراد ترحيله عنها ، وهي محلة جوبة اﻠﺑﮕَﺎرة ، وأفحمه بالحجج والذكاء وسعة الحيلة .
دخّولة : نسبة إلى جدّهم علي الدخّولة ، الذي التجأ اليه في البادية أحد المطلوبين دخيلا . ويقال انه اسم امرأة أيضاً .
.. يتبع