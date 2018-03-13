الألقاب الموصلية..علاقة وثيقة بالمكان والمهن

الحلقة الثالثة

الحركني‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬زيدان‭ ‬الحركني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معروفاً‭ ‬بجمال‭ ‬طلعته‭ ‬واحمرار‭ ‬بشرته‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬محبوه‭ ‬يقولون‭ ( ‬حركني‭ ) ‬أي‭ ‬حرقني‭ ‬بحسنه‭ .‬

حساني‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬بن‭ ‬شكر‭ ‬،‭ ‬وتوجد‭ ‬اسر‭ ‬اخرى‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ .‬

حسّاوي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬الملقب‭ ‬حسّاوي،‭ ‬وهم‭ ‬أولاد‭ ‬عم‭ ‬آل‭ ‬مصطاوي‭ ‬أبناء‭ ‬مصطفى‭.‬

حسنكو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ( ‬ﮔدّّاوي‭ ) ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬يلقبه‭ ‬الناس‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ .‬

الحسّو‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حسّو‭ ‬بن‭ ‬خطّاب‭ ‬،‭ ‬وتوجد‭ ‬عدّة‭ ‬اسر‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حسن‭ ‬أو‭ ‬حسين‭ .‬

الحسيني‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬السادة‭ ‬الحسينية‭ ‬الأشراف‭ ‬،‭ ‬أحفاد‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬طالب‭ (‬رض‭) . ‬وتوجد‭ ‬عدّة‭ ‬اسر‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭.‬

الحصيني‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حسين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الرحّالة‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أبوه‭ ‬يلقبه‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬لخفّته‭ ‬وشطارته‭ ‬،‭ ‬والحصيني‭ ‬هو‭ ‬الثعلب‭ .‬

الحفّو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حافظ‭ ‬بن‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬حديد‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬تصغيراً‭ ‬لاسمه‭ ‬حافظ‭ .‬

الحفّوظي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حافظ‭ ‬بن‭ ‬هويدي‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ .‬

الحكيم‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمود‭ ‬أفندي‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتعاطى‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭. ‬

الحلا‭ ‬تة‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الحلاتة‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬والدته‭ ‬جميلة‭ ‬الشكل‭ .‬

الحلو‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حلو‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حلو‭ ‬بن‭ ‬ثلّو‭ ‬بن‭ ‬عرو‭. ‬وهناك‭ ‬أسر‭ ‬أخرى‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬،‭ ‬معظمها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬جمال‭ ‬شكل‭ ‬جدّهم‭. ‬

الحماكي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬أهل‭ ‬الزوج‭ ( ‬بيت‭ ‬الاحما‭ ) ‬باللهجة‭ ‬العامية‭.‬

حمد‭ ‬الدبل‭ : ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬بقرة‭ ‬تلد‭ ‬زوج‭ ‬أو‭ ‬توم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬

حمراوي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمود‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬بشرته‭ ‬حمراء‭ ‬،‭ ‬فكانوا‭ ‬يسمونه‭ ‬حمراوي‭.‬

الحمطاني‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬حمّو‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬دبغ‭ ‬الجلود‭ ‬،‭ ‬ويقال‭ ‬حمط‭ ‬الجلد‭ ‬أي‭ ‬نظّفه‭ ‬من‭ ‬الشوائب‭.‬

حمّو‭ ‬القدّو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬بن‭ ‬مصطفى‭ ‬قصاب‭ ‬باشي‭ . ‬وهم‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬التجارية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬ويعود‭ ‬إليهم‭ ‬خان‭ ‬حمّو‭ ‬القدّو‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬السراي‭ . ‬وتوجد‭ ‬عدة‭ ‬اسر‭ ‬تحمل‭ ‬لقب‭ ‬حمّو‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬،‭ ‬منها‭ ‬أسرة‭ ‬حمّو‭ ‬الإبراهيم‭ ‬،‭ ‬وحمّو‭ ‬الجمعة‭ ‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬العلاف‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬التركية‭ -‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وحمّو‭ ‬الشريف‭ ‬أولاد‭ ‬عم‭ ‬آل‭ ‬الرضواني‭ ‬،‭ ‬وحمّو‭ ‬القزاز،‭ ‬وحمّو‭ ‬النعلبند‭ ‬،‭ ‬وحمّو‭ ‬بك‭ ‬الفهادي‭ ‬،‭ ‬وحمّوكة‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬اعباد‭ ‬،‭ ‬وحمّو‭ ‬القصّاب‭ .‬

حمودات‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حمّودي‭ ‬بن‭ ‬عليوي‭ ‬بن‭ ‬جارالله‭ ‬،‭ ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬المربّي‭ ‬الأستاذ‭ ‬غانم‭ ‬حمّودات‭ ‬في‭ ‬الإعدادية‭ ‬الشرقية‭.‬

حمّو‭ ‬النيش‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بإصابته‭ ‬للنيشان‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جيد‭ . ‬ويقول‭ ‬الموصليون‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬الهدف‭ ( ‬ناش‭ ) ‬وعدم‭ ‬الإصابة‭ ( ‬ما‭ ‬ناش‭ ) . ‬وفي‭ ‬العربية‭ ( ‬النؤوش‭ ) ‬القوي‭ ‬الغالب‭ .‬

حندك‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬الذي‭ ‬سكن‭ ‬داراً‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬تدعى‭ ‬حندك‭. ‬والحندك‭ ‬هو‭ ‬الرجل‭ ‬القصير‭ ‬الرقبة‭ ‬،الذي‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭ ‬المثل‭ : ‬حندكبا‭ … ‬راس‭ ‬بلا‭ ‬ركبة‭ ‬،‭ ‬أي‭ ‬بلا‭ ‬رقبة‭ .‬

ﺣﻨﮕﺎوي‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حمّاوي‭ ‬،التي‭ ‬حوّرت‭ ‬إلى‭ ‬ﺣﻨﮕﺎوي‭.‬

حنّوش‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬بن‭ ‬فتاح‭ ‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬آل‭ ‬الوزّان‭ ‬وتوجد‭ ‬اسر‭ ‬أخرى‭ ‬تلقب‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ .‬

حنُون‭ : ‬وتلفظ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تشديد‭ ‬النون‭ . ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬كسّو‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حنوناً‭ ‬عطوفاً‭ ‬على‭ ‬الناس‭ .‬

الحيّــاوي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬يحيى‭ ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬الملقب‭ ‬حيّاوي‭ ‬،‭ ‬منهم‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬ازهر‭ ‬سعدالله‭ ‬خليل‭ ‬الحيّاوي‭ ‬،‭ ‬وأخوه‭ ‬الدكتور‭ ‬مؤيد‭ ‬سعدالله‭ ‬خليل‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ – ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬سعدالله‭ ‬خليل‭ . ‬وتوجد‭ ‬عدّة‭ ‬اسر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬تحمل‭ ‬لقب‭ ‬الحيّاوي‭.‬

حيدران‭ : ‬اصل‭ ‬لقب‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬هو‭ ( ‬حسين‭ ‬بك‭ ) . ‬أمّا‭ ‬لقبهم‭ ‬الحالي‭ ‬فقد‭ ‬لقبوا‭ ‬به‭ ‬عندما‭ ‬سكن‭ ‬رجلان‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬أعمامهم‭ ‬،‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬أخوالهم‭ ‬،‭ ‬يحملان‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ( ‬حيدر‭) ‬في‭ ‬محلة‭ ‬واحدة‭ . ‬فلقبوا‭ ‬ببيت‭ ‬حيدران‭ .‬

الحيّو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬يحيى‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرزّاق‭ ‬،‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬وجني‭ ‬الأغنام‭ . ‬وهم‭ ‬عمومة‭ ‬مع‭ ‬آل‭ ‬الحمّو‭ ‬أبناء‭ ‬حمّو‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الذين‭ ‬عرفوا‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬التتنجية‭ . ‬وهناك‭ ‬أسرة‭ ‬أخرى‭ ‬تحمل‭ ‬لقب‭ ‬الحيّو‭ ‬ومنهم‭ ‬نايف‭ ‬سعيد‭ ‬الحيّو‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬برئاسته‭ ‬لصنف‭ ‬القصابين‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬،‭ ‬وجدّه‭ ‬هو‭ ‬حيّو‭ ‬بن‭ ‬رحّو‭ ‬بن‭ ‬كسّو‭ ‬أي‭ ( ‬يحيى‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬قاسم‭ ) . ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬اسر‭ ‬تحمل‭ ‬لقب‭ ‬الحيّو‭ ‬،‭ ‬منها‭ ‬أسرة‭ ‬حيّو‭ ‬السمّاك‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬يحيى‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬فلح‭ ‬السماك‭ ‬خروفة‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غزير‭ ‬الشعر‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬الوالي‭ ‬العثماني‭ ‬يلاطفه‭ ‬بتسميته‭ ( ‬خروفة‭ ). ‬عرفت‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬بثرائها،‭ ‬وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفرادها‭ ‬يعملون‭ ‬صياغاً،‭ ‬وحاز‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬رئاسة‭ ‬صنف‭ ‬الصياغ‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ . ‬وضرب‭ ‬فيهم‭ ‬المثل‭ ‬الشعبي‭ ‬لدقتهم‭: ( ‬قابل‭ ‬ميزين‭ ‬بيت‭ ‬خروفة‭) ‬أي‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬ميزان‭ ‬بيت‭ ‬خروفة‭ ‬الدقيق‭ ‬الوزن‭ . ‬وعرف‭ ‬منهم‭ ‬الأستاذ‭ ‬نجيب‭ ‬خروفة‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬الأسبق‭.‬

الخطيب‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬الحاج‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬احمد‭ ‬الطحّان‭ ‬المكّي‭ ‬الهاشمي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬خطيباً‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬النبي‭ ‬شيت،‭ ‬ومنهم‭ ‬الشيخ‭ ‬مجيد‭ ‬الخطيب‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬أسرة‭ ‬خطباء‭ ‬وقراء‭ ‬ومدرسي‭ ‬دين‭ . ‬وهناك‭ ‬أسرة‭ ‬أخرى‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب،‭ ‬وهي‭ ‬أسرة‭ ‬السادة‭ ‬رشيد‭ ‬وسعد‭ ‬الدين‭ ‬أولاد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬طه‭ ‬الخطيب‭ . ‬وقد‭ ‬عرف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬رجال‭ ‬علم‭ ‬ودين‭ ‬أفاضل‭ ‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬المفسّر‭ ‬والعالم‭ ‬رشيد‭ ‬الخطيب‭ .‬

الخليفة‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الخليفة‭ ‬أبي‭ ‬بكر‭ ‬الصدّيق‭ ( ‬رض‭ ) ‬،‭ ‬مارس‭ ‬رجال‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬مهنة‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬،‭ ‬واتصفوا‭ ‬بالتديّن‭ ‬والعلم‭ ‬والأخلاق‭ . ‬وتوجد‭ ‬اسر‭ ‬أخرى‭ ‬تحمل‭ ‬لقب‭ ‬الخليفة‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬خليفة‭ .‬

الخوشي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬سليمان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبيع‭ ‬الرمّان‭ ‬الخوشي‭ ‬وينادي‭ ‬عليه‭ (‬ماي‭ ‬خوش‭) ‬،‭ ‬فحملت‭ ‬أسرته‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ . ‬ويطلق‭ ‬على‭ ‬الرمّان‭ ‬الحامض‭ ‬والحلو‭ ‬الغزير‭ ‬الماء‭ ‬بالرمّان‭ ‬الخوشي‭ .‬

الخيرو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬خير‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬الخيرو‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بثرائه‭ ‬وكرمه‭ ‬وتوزيعه‭ ‬الخيرات‭ ‬على‭ ‬المحتاجين‭ . ‬عملت‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬بالتجارة‭ ‬،‭ ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬المحامي‭ ‬والسياسي‭ ‬والصحفي‭ ‬فخري‭ ‬الخيرو‭.‬

دبدوب‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حمّو‭ ‬بن‭ ‬جرجيس‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬سميناً‭ ‬وقصيراً‭ . ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬الطبيب‭ ‬والكاتب‭ ‬التراثي‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬دبدوب‭ ‬والفنان‭ ‬راكان‭ ‬دبدوب‭ .‬

دبلة‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬خضير‭ ‬الدبلاوي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬حاجج‭ ‬مالك‭ ‬الأرض‭ ‬الذي‭ ‬أراد‭ ‬ترحيله‭ ‬عنها‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬محلة‭ ‬جوبة‭ ‬اﻠﺑﮕَﺎرة‭ ‬،‭ ‬وأفحمه‭ ‬بالحجج‭ ‬والذكاء‭ ‬وسعة‭ ‬الحيلة‭ .‬

دخّولة‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬علي‭ ‬الدخّولة‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬التجأ‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬أحد‭ ‬المطلوبين‭ ‬دخيلا‭ . ‬ويقال‭ ‬انه‭ ‬اسم‭ ‬امرأة‭ ‬أيضاً‭ .‬

‭.. ‬يتبع