أوساط سياسية تشيد برفع الحظر عن مطارات كردستان

بغداد – قصي منذر

رحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بقرار الحكومة، رفع الحظر الدولي عن مطارات اقليم كردستان وعودة استقبال الرحلات الدولية ، فيما وصفت حكومة الاقليم القرار بالخطوة المهمة في اطار معالجة المشكلات بين الجانبين . ودعا معصوم في بيان امس الى (مواصلة الحوار بين بغداد واربيل لحل الخلافات الاخرى كما نرحب باعلان اعادة الحكومة الاتحادية افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية ورفع الحظر عنها بشكل نهائي)، مبينا انه (من الضروري عودة حياة المواطنين في كردستان الى حالتها الطبيعية وحل مشكلة دفع رواتب موظفي إلاقليم وكذلك تخفيف القيود على المصارف الخاصة بالاضافة الى تطبيع العلاقات بين ابناء الشعب الواحد)، وطالب معصوم بـ(استمرار التعاون التام بين السلطات المعنية فضلا عن مواصلة حوار شامل لحل الخلافات الاخرى بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية)، مشددا على (ضرورة تكاتف جميع المواطنين من أجل القضاء على فلول الارهابيين ومنع عودة الاعمال الاجرامية مجددا بأي شكل او مكان من البلاد). بدوره ، وصف رئيس حكومة كردستان نيجرفان البارزاني قرار الحكومة برفع الحظر عن المطارات بالخطوة المهمة. واكد البارزاني في تصريح امس (نرحب بقرار فتح المطارات أمام الرحلات الدولية والذي يعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات العالقة)، واكد (اتفاقنا مع بغداد كان في إطار الدستور ولاسيما ان اساس المشكلات ليست المطارات والموازنة فقط ونأمل معالجة الملفات الاخرى بعد الانتخابات)، ولفت الى ان (العبادي وعد بإرسال جزء من الرواتب)، وتابع البارزاني ان (مواطني إلاقليم هم جزء من الشعب العراقي ومن واجب رئيس الوزراء حيدر العبادي توفير رواتبهم واحتياجا لهم)، منوها الى ان (تخصيصات كردستان في الموازنة هي أقل من مستحقاتها). فيما دعا مستشار مجلس امن الاقليم مسرور البارزاني الى تطبيق بنود الدستور وعدم الاقتصار على اختيار بعض منها فقط. وشدد البارزاني في تصريح امس على ان (حل المشكلات بين الجانبين لا تقتصر على ارسال الرواتب وفتح المطارات لان اصل المشكلة سياسية وقومية مطولة. وكان العبادي قد اعلن عن اعادة افتتاح مطاري الاقليم امام الرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في كردستان الى شروط الحكومة الاتحادية. من جهة اخرى بحث محافظ البنك المركزي علي العلاق مع وزير مالية كردستان ومسؤولين في الوزارة موضوع صرف رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية قبل أعياد نوروز التي تصادف في 21 اذار الجاري. وقال مصدر في تصريح امس إن (العلاق عقد اجتماعاً مع وزير مالية الإقليم ومسؤولين في الوزارة تضمن مناقشة المبالغ الموجودة في فرع البنك بأربيل وبعض التفاصيل الأخرى وأهمها صرف تلك المبالغ كرواتب لموظفي الوزارتين قبل أعياد نوروز). واكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان عبد الله اسماعيل لـ (الزمان) امس ان (الوفدين اللذين وصلا الى اربيل ناقشا مع حكومة الاقليم عددا من الموضوعات المهمة من بينها الامور المالية المعلقة وكذلك رواتب الموظفين ومستحقاتهم)، واضاف ان (كل المسوغات هي للماطلة في دفع تلك الرواتب بالرغم من الوعود التي اطلقها العبادي خلال المؤتمرات الاسبوعية من ان الحكومة جادة في التزاماتها تجاه موظفي الاقليم وتسديد مستحقاتهم)، واوضح اسماعيل ان (كردستان نفذت كل الالتزمات المطلوبة منها فيما يخص المطارات والمنافذ الحدودية وكذلك تقديم قوائم بأسماء الموظفين ، ونأمل من الحكومة الايفاء بوعودها وصرف رواتب الموظفين بعد الانتهاء من عمليات التدقيق)، داعيا الى (ضرورة اطلاق تلك الرواتب قبل اعياد نوروز)، وبشأن اعادة افتتاح فرع البنك في اربيل ان (هناك فرعا للبنك في اربيل وقامت الحكومة خلال المدة الماضية بتحويل الاموال من اجل متابعة موضوع صرف الرواتب). وكانت حكومة كردستان قد اعلنت عن تسليم المئات من ارهابيي داعش المعتقلين لديها الى الحكومة الاتحادية. وذكر منسق التوصيات الدولية في الحكومة ديندار زيباري في بيان امس إن (حكومة الإقليم بدأت بعملية مشتركة مع بغداد لتسليمها معتقلي داعش وتقدم تسهيلات كبيرة للأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية لاستلامهم)، مشيرا الى انه (بموجب قرار محكمة التحقيق في أسايش أربيل تم تحويل 277 معتقلا وفق المادة الثالثة من قانون الإرهاب إلى محكمة تحقيق نينوى ـ إرهاب عبردفعات ومراحل تضمنت كل دفعة 50 إلى 55 معتقلا)، وتابع (كما حولت المحكمة في أربيل 576 معتقلا وفق المادة أربعة إرهاب ـ قانون رقم 13 لعام 2005 إلى محكمة تحقيق الرصافة ـ بغداد عبر وزارة الداخلية وعن طريق مطار أربيل الدولي عبر 5 مراحل تضمنت في كل مرة 100 ـ 120 معتقلاً).