آشور تنفّذ مشروع طريق العكيكة في ذي قار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تنفذ شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية التابعة لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة جهودها الحثيثة في تنفيذ المشاريع المكلفة في عدد مـــــــن المحافظات .

وقال مدير مشاريع الشركة خليل إبراهيم في بيان تلقته (الزمان ) أمس ان ( ملاكات الشركة تواصل العمل في مشروع مدخل طريق العكيكة من قبل إدارة مشاريع محافظة ذي قار ومديرها توفيق عواد وان المشروع ينفذ لصالح بلدية المحافظة )،

وأضاف( لقد تم إنجاز العديد من المراحل في هذا المشروع والعمل متواصل هناك ويشمل هذا المشروع تسوية وفرش الحصى الخابط صنف . بي الكمية 11000متر مربع وكذلك الاكساء بمادة الأساس القسري والكمية الف متر مربع وبسمك 10سنتمرات وتبلغ كلفة هذا المشروع 240 مليون دينار وبمدة إنجاز شهرين)، واوضح ابراهيم ان ( جميع مشاريع الشركة مستمر العمل فيها حسب الوقت المحدد لها والمواصفات المطلوبة وان الشركة عازمة على تنفيذها حسب المخطط له لتأكيد دورها الحقيقي في عملية الاعمار وبما عرف عن هذه الشركة من دور رائد في الواقع الخدمي والعمراني في بغداد والمحافظات ).

واعلنت امانة بغداد عن دراسى لتطوير شارع جامعة بغداد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية فيه . وقال بيان للامانة امس ان ( دائرة التصاميم اكملت الاجراءات والمسح الميداني والمتطلبات الخاصة بــــــــدراسة تاهيل وتطوير شـــــــــارع جامعة بغداد ).

رصيف الشارع

واضاف ان (الدراسة تتضمن استثمار رصيف الشارع بعرض 12مترا لانشاء مرائب لوقوف السيارات وكافيتريات ومطاعم مفتوحة بتصاميم تضاهي ما معمول به في الدول المتقدمة من اضفاء لمسات تجميلية للشارع )، واوضح البيان ان (المشروع لايزال في طور الدراسة وسيتم مناقشة الموضوع مع اللجنة المرورية وعرضه امام منظمات المجتمع المدني ).

وتواصل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية تنفيذ اعمال التأهيل والصيانة وفقا للخطة التي وضعتها لاعادة تشغيل معاملها خلال سقف زمني محدد .

تأهيل المضخات

وقال مدير عام الشركة خالد كاظم ناجي في تصريح امس ان ( الملاكات الفنية قامت بأعمال تأهيل عدد كثير من المضخات في معمل البولي اثيلين من خلال فتحها وفحصها ومعالجة تسرب الدهن وربطها وكذلك فحص وتنظيف البلور وفحص عدد من الخطوط والمحركات)، مشيرا الى انه (جرى العمل على صيانة مضخات ابراج التبريد ومعالجة صوت بيرنكات المحرك لعدد اخر وتصليح قاطع الدورة لمضخات اخرى كما تم فتح الاغطية وتنظيف الصمامات وتبديل محركات عدد من المراوح وتبديل فلاتر الكاز والزيوت والهواء).

واضاف ناجي ان (ملاكات الشركة تواصل اعمال صيانة وتأهيل وحدة المراجل البخارية والخدمات والتي تشمل فتح مبادلة الدهن للمضخات وصيانة طارد الغازات للديارتير وتنظيف مبادلات الدهن وفلاتر الهواء وفتح المضخات وتنظيفها وغيرها من اعمال الصيانة والتأهيل الشاملة فيما لا زالت اعمال التأهيل مستمرة في معمل الاثيلين حيث تمت صيانة عدد من مضخات المصنع مع تبديل دهن وفلاتر عدد من الكابسات والتأكد من توصيلات النتروجين ونصل منظومة تبريد للمضخات وربط كوبلنك لعدد من المضخات ايضا بعد فحص محركاتها ).