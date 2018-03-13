الكشف عن 316 شهادة مزوّرة لشهر شباط

التربية توزّع دفعة من هويات منتسبي محافظة نينوى

بغداد – قصي منذر

وزعت وزارة التربية الدفعة الاولى من الهويات الوزارية بين منتسبي تربية محافظة نينوى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزارة وبعد استكمال اجراءات انجاز الهويات من قبل اللجنة الوزارية الخاصة .

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن الدفعة الاولى شملت 500 هوية وزارية ، فيما سيتم الاستمرار بالتوزيع تباعا ، بعد توجيه الوزير محمد اقبال بوجود جهاز البصمة في المحافظة للتخفيف عن الملاكات التربوية وعدم تكلفهم عناء السفر الى بغداد), واضاف ان (عمل اللجنة الوزارية مستمر من اجل انجاز الهويات لجميع المنتسبين. فيما كشفت الوزارة عن 316 شهادة مزورة لشهر شباط لمختلف موظفي الدوائر وأبلغت الجهات المتضررة لاسترداد حقوقها.

وقال اقبال في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الخطة التي أطلقتها الوزارة مستمرة من أجل القضاء على جميع اوجه الفساد وفي مقدمتها الشهادات المزورة), واضاف ان (الوزارة حريصة على ترصين العمل الوظيفي والقضاء على حالات التزوير المختلفة), واوضح اقبال أن (اللجان المختصة في الوزارة استطاعت خلال شهر شباط فقط تسجيل اكثر من 300 حالة شهادة مزورة لمختلف الجهات الحكومية), موضحاً ان (اللجنة الوزارية أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها، فيما قامت بتبليغ الجهات المتضررة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير واسترداد الحقوق).

همة اعلى

وشدد اقبال على ان (الوزارة مستمرة في عملها بشكل اقوى وهمة اعلى للقضاء على ظاهرة التزوير التي تسببت في تهميش الكفاءات ودمار البلد ونهب خيراته).

وأوعز إقبال للمديريات العامة لبغداد والمحافظات بتهيئة الاستعدادات اللازمة لاجراء الامتحانات الوزارية.

وتابع البيان ان (المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت اعماماً موجهاً للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات يلزمهم وبالسرعة القصوى تهيئة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية من قبلهم بهدف اجراء الامتحانات الوزارية للمراحل كافة). وأوضح أن (من بين تلك المستلزمات توفير وسائل التبريد وكذلك الأجهزة الخاصة بكشف حالات الغش الالكتروني والأجهزة المتخصصة بعملية التشويش بالإضافة الى كاميرات المراقبة). واوضح البيان ان (المديريات العامة مطالبة بضرورة الإبلاغ عن وجود أي من المعوقات التي تُعوق سير أجرائها في وقتها المناسب ليتم معالجتها مسبقاً وان الامتحانات ستجري في بنايات المدارس التابعة للوزارة) ، واشار البيان الى أن (اقبال يولي اهتماما خاصاً بموضوعة الامتحانات وتكثيف الجهود الرامية بهدف انجاح العملية التربوية) .

على صعيد اخر اعلن البيان عن (عدم وجود تغيير في المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، أصدرت الوزارة التعليمات الخاصة بالامتحانات), مؤكدا ان (الحديث عن تغيير في المواعيد الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية، عار عن الصحة).

اداء امتحان

واضاف ان (الوزارة حددت الحادي والعشرين من شهر حزيران المقبل موعدا لأداء امتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه), وتابع ان (مواعيد امتحانات المراحل غير المنتهية حددت الثاني من أيار المقبل موعدا لامتحانات الدراسة الابتدائية، فيما تم تحديد الخامس عشر من آيار المقبل موعدا لأداء امتحانات المرحلة الثانوية المتوسطة والإعدادية للصفوف غير المنتهية)، مشيرا الى ان (الوزارة جعلت مشاركة الطالب في الامتحانات النهائية، للثالث المتوسط والسادس الاعدادي تشمل جميع الطلبة الناجحين والمكملين بثلاثة دروس وعشر درجات، فيما يعد الطالب ما عدا ذلك راسبا في صفه ولا يمكنه اداء الامتحانات النهائية), واضاف البيان ان (دخول طلبة السادس الابتدائي سيكون للذين حصلوا على السعي السنوي، عدا الطلبة المفصولين بالغياب او المتورطين بمشاكل تربوية).