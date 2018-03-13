مواطنون يخشون إحتمال تزوير نتائج الإنتخابات المقبلة

المفوضية تحذّر من حملات الدعاية للمرشحين قبل 10 نيسان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إن “المفوضية ملتزمة بالقانون الخاص بالحملات الانتخابية للمرشحين التي ستنطلق في العاشر من شهر نيسان المقبل، ولمدة شهر, فيما اعرب مواطنون عن خشيتهم من احتمال تزوير الانتحابات البرلمانية المقبلة باعتماد البطاقات القديمة وعدم استطاعة المفوضية استبدالها ببطاقات الكترونية محدثة منتجة في ايطاليا بحجة عدم توفر وقت كاف وعدم تحديث المشمولين بياناتهم الشخصية. وقال عضو المفوضية سعيد كاكائي ، في تصريح امس ان (المفوضية ستكون عقوباتها صارمة بحق الكيانات والمرشحين الذين يباشرون بتعليق الصور او الترويج قبل هذا التاريخ), محذرا ( المرشحين المكتفين بتعليق صورهم في التقاطعات او الشوارع من غير ذكر اسم الكيان او رقمه او رقمه التسلسلي ضمن قائمة المرشحين من ان العقوبات ستكون صارمة وستطال هؤلاء المرشحين والتي قد تصل الى حد حرمانهم شخصيا او الكيان السياسي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب ).

منع عشائر

واضاف (اننا وفي الوقت نفسه لا نستطيع منع عشائر او شخصيات عامة من مباركة ترشيح شخصيات أخرى، ولا يمكن اتخاذ اجراء لأن مثل هذه الحالات لم تأت ضمن القانون. وعلى الصعيد نفسه اعرب عدد من المواطنين عن خشيتهم من احتمال تزوير الانتحابات البرلمانية المقبلة باعتماد البطاقات القديمة وعدم استطاعة المفوضية استبدالها ببطاقات الكترونية محدثة منتجة في ايطاليا بحجة عدم توفر وقت كاف وعدم تحديث المشمولين بياناتهم الشخصية ,فيما عبر مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو عن مخاوفه من عدم تمكن المفوضية السيطرة على بطاقات الناخبين حتى في الانتخابات السابقة وما قبلها . واكد المواطنون لـ(الزمان) أمس انه (بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، بدأ بعض النواب بالحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، في نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، مطالبين بتدخل القوات الأمريكية لحماية العملية الانتخابية), وقال المواطن جاسم شلش صاحب متجر في منطقة الكرادة في بغداد أن (المشاركين في الانتخابات يرغبون في التغيير وهناك نية للمشاركة بشكل فاعل عكس ما أشيع، وأبناء الكرادة سيشاركون في الانتخابات من أجل تغيير الوجوه السابقة التي لم تقدم شيئا للناخبين ). وقالت الموظفة سلوى محمد ان (لدى العراق سجل حافل باتهامات تتعلق بتزوير الانتخابات، التي طالت في السنوات السابقة سياسيين ورؤساء أحزاب كبارا، ورغم اختيار مفوضية جديدة للانتخابات نهاية العام الماضي من أشخاص مستقلين، إلا أن المخاوف تساور الأوساط السياسية والشعبية من حصول حالات تزوير، خاصة وأن أعضاء تلك المفوضية كانوا مدعومين من كتل سياسية).و كشف المواطن جبار عواد من مدينة الرمادي ( عن وجود تلاعب في إصدار البطاقة الانتخابية بعدد من مدن محافظة،الانبار وان المفوضية مسؤولة لحل تلك المخالفات), واضاف إن (مدن المحافظة سجلت حالات فقدان للعديد من البطاقات الانتخابية دون وجود أي إجراء من قبل مفوضية الانتخابات)، مشيرا إلى أن (الكثير من المواطنين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية دون معرفة الأسباب والجهات التي تقف وراء ذلك). وقال المواطن كامل الأنباري، إن (حالة جديدة ظهرت خلال الأيام الماضية، وهي أخذ العهود من المواطنين وعائلاتهم للتصويت لشخص معين مقابل هدايا وهبات وان عددًا من المرشحين قاموا بطباعة أوراق تحتوي على جداول وتعهدات، حيث تمنح لرب الأسرة لتعبئتها ثم إعادتها إلى مكتب المرشح مقابل هدايا أو عهود بالحصول على تعيين في حال الفوز). وقال المواطن سعد كريم متقاعد ان ( بعض السياسيين يعلمون بأن عودتهم إلى الساحة مجدداً أمر مستحيل، كون الشارع خصوصا في المناطق المحررة، على يقين أن من يمثلهم سياسياً هم من أوصلوهم إلى هذه الكارثة التي حلت بأبناء المناطق الغربية والشمالية من العراق), واضاف ان (تصاعد حدة التسقيط والأعذار، والحديث عن عمليات تزوير محتملة في الانتخابات، أو أن الحشد الشعبي سيؤثر على إرادة الناخبين، أو أن القوات الأمنية ستعمل على طرد الأصوات الوطنية من الساحة السياسية في تلك المناطق، وغيرها من التصريحات غير المسؤولة).

بطاقات الناخبين

وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلولـ(الزمان ) امس أن ( المفوضية لم تتمكن من السيطرة على بطاقات الناخبين حتى في الانتخابات السابقة وما قبلها والكل يعلم ماذا حدث في المدة المتبقية لاجراء هذه الامور اللوجستية وكان هناك ارباك يرجع سببه الى تأخر اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وتشكيل المفوضية الجديدة), واضاف ان ( هناك مخاوف الى الان في كيفية تطبيق النظام البايومتري للبطاقات الالكترونية في الانتخابات المقبلة ومن جهة اخرى هناك عزوف واهمال من الناخبين انفسهم في مراجعة مراكز التحديث واستلام البطاقة), واوضح اوغلو ان (معنى ذلك هناك تذبذب في المشاركة وهذا التذبذب يشير الى ان هناك محاولات استغلال وتزوير على صناديق الاقتراع وحتى الان ليس هناك توجيه رسمي لاجراء الانتخابات وفق البطاقات الالكترونية). وبحث مجلس القضاء الأعلى مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة .

وقال بيان للمجلس امس ان (رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان بحث مع رئيس وعدد من اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة). فيما بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي مستجداتُ الوضع السياسيّ والاستحقاقُ الانتخابيّ المقبل . وقال بيان امس انه (تمَّ التأكيدُ خلال اللقاء أهميةِ الهدوء لإجراءِ الانتخابات في أجواءٍ تنافسيةٍ على وفقِ البرامجَ الانتخابية بعيداً عن التجريحِ والتسقيطِ السياسيّ والتعميمِ السلبيّ), واضاف ان (اللقاء دعا الجميع الى تحملِ مسؤولياتهم كلٍّ من موقعهِ لإعطاءِ الصورة المثالية عن العمليةِ الديمقراطيةِ والتعاون لإنجاحِ الانتخابات بالطريقةِ التي تعكسُ نضجَّ التجربة الديمقراطية ). وعلى الصعيد نفسه قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح سابق ان ( عدداً من نواب قدموا طلباً للتحالف الدولي بأن يتولى مهمة مراقبة الانتخابات، في المدن المحررة)، عادا تلك (المطالب بحجج لإعلان الخسارة المبكرة)، مشيرا الى ان (الكثير من نواب من مكون معين خصوصاً الخط المتقدم، يتخوفون من أن لا أمل لهم بتحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة، بسبب الرفض الجماهيري لسياستهم),واوضح المطلبي إن (الشارع السني غير راضٍ عن أداء سياسييه وممثليه في البرلمان)، وكشف عن (تولي قوات الجيش والشرطة الاتحادية، إضافة إلى الشرطة المحلية مسؤولية حماية المراكز الانتخابية في المناطق وتأمين عملية الاقتراع).