معهد فلكي : بداية الإعتدال الربيعي الثلاثاء بنصف الكرة الأرضية

منبئ جوي يتوقّع منخفضات خماسينية في الأسابيع المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع المنبئ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل صادق عطية ان اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة.

وقال في بيان على مواقع التواصل الاجتماعيامس ان (المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة).

مياه البحر

واضاف (لأن حرارة مياه البحر المتوسط في هذا الوقت تكون أقل من حرارة اليابسة كما أن موقع جبهة البحر المتوسط التي تنشأ عليها معظم المنخفضات يكون قد تزحزح نحو الجنوب الغربي من الصحراء الكبرى وتتعزز احتمالات تكون المنخفضات الخماسينية عندما يغطي هواء قطبي بارد كل البحر المتوسط ويمتد جنوباً نحو الصحراء الكبرى). واوضح عطية أن (ذلك يؤدي إلى تكون ضغط جوي مرتفع في الجزء الشمالي من البحر المتوسط ويجعل المنخفضات الخماسينية المنخفضات الوحيدة التي يحتمل تكونها في تلك الظروف).

وتابع ان (المنخفض يتحرك على طول الخط الذي يفصل بين الهواء البارد فوق البحر المتوسط والهواء الحار فوق اليابس الإفريقي مرورا بليبيا ومصر والشام ثم العراق).

واضاف عطية انها (سميت بهذا الاسم، لأن مدة ظهورها ونشاطها يقع في حدود 50 يوماً تقريباً، ولا يعني أن تأثيرها يستمر لـ 50 يوماً بل تنشط في يوم أو يومين في الأسبوع تقريباً).

واوضح ان (المنخفضات الخماسينية تعد من أنظمة الضغط الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث موجات الحر حيث يقتصر تأثيرها غالباً أبتداءا من نهاية شهر اذار وأشهر نيسان وأيار وبدايـة شهر حزيران حيث يتوقف تأثيرها في العادة بعد هذا التاريخ).

وتابع عطية ان (هذه الخماسينية يغلب عليها الجفاف في اغلب الاوقات وتجلب معها غبار الصحراء الافريقية الاصفر واحيانا هطول زخات طينية واحيانا شديدة) .

فيما توقعت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (استمرار الاجواء بين صحو وغائم اليوم الاربعاء بين صحو وغائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية غائم جزئي وفي الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم و درجات الحرارة مقاربة لليـــــــــوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات ).

واضاف ان (طقس يوم غد الخميس سيكون في الوسطى صحوا مع ظهورقطع من الغيوم و درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الشمالية غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق، وفي الجنوبية غائما جزئيا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

ويذكر ان اجواء العراق تشهد موسما أنتقاليا تعيشه المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية هذه الايام في مرحلة اعتاب وداع فصل الشتاء واشارت المراصد الجوية في بيان سابق ان (هناك سحبا ركامية محلية التكوين ناتجة من تسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا في مناطق محدودة من مدن العراق تطور قسم منها في محافظة ميسان مثلا وتســـــببت بهطول زخات سريعة من الامــــــطار ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة والامطار تتركز في مناطــق متفرقة من مدن الشمال فقط في اقليم كردستان الايام المقبلة).

فيما اعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ان يشهد الثلاثاء المقبل بداية الاعتدال الربيعي في دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث سيتساوى عدد ساعات الليل والنهار، 12 ساعة لكل منها، فيما سيشهد نصف الكرة الجنوبي بداية الاعتدال الخريفي.

اعتدال الربيعي

وقال رئيس المعهد القومى حاتم عودة في تصريح امس ان (الاعتدال الربيعي سيحدث يوم 20 آذار الجاري حيث تكون الشمس منطبقة تماما على خط الاستواء، وستشرق الشمس عند درجة 90 تماما، وهو ما يعد عنصرا مهما للتعرف على نقطة الشرق بدقة، بينما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية).

وأضاف ان( الاعتدال بشكل عام هو الزمن الذي يتساوى فيه طول الليل والنهار، ويصادف الاعتدال الربيعي والخريفي يومين في السنة، عندما تكون الشمس عمودية فوق خط الاستواء بشكل مباشر).