الفريق السعودي يواصل النتائج المخيّبة آسيوياً

كسر عقدة وإحتفال ماكر الأبرز في سقوط الهلال

{ مدن – وكالات

تواصلت خيبات فريق الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، بهزيمته اول امس الإثنين، أمام الريان القطري على ملعب الأخير (2-1)، التي أضعفت حظوظه كثيرًا في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

ويملك الهلال في رصيده، نقطتين فقط، بعد مرور 4 جولات من المجموعة الرابعة، في حين يتصدر الاستقلال الإيراني الترتيب بـ6 نقاط، وخلفه الريان بفارق الأهداف فقط.

كسر عقدة

أخيرًا بعد 5 مواجهات سابقة، فاز الريان القطري على الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، إذ اكتفى في السابق، بتعادل وحيد حققه هذا الموسم أيضًا، إلى جانب 4 خسائر.

وبات الهلال كذلك أول فريق سعودي يخسر في ضيافة الريان بدوري أبطال آسيا.

احتفال ماكر

احتفل رودريجو تاباتا لاعب وسط الريان، ذو الأصول البرازيلية، بهدفه في مرمى الهلال اول امس الاثنين، على طريقة “تعظيم سلام”، وهو نفس الاحتفال الذي فعله البرازيلي رافايل سيلفا لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني، بعد هدفه في مرمى الهلال بنهائي النسخة الماضية.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالربط بين المشهدين، وكان هناك تفاعل كبير بالتغريدات في هذا الإطار، من جانب جماهير الفرق السعودية المنافسة للهلال.

صدارة القحطاني

عزز المخضرم ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال، صدارته لقائمة هدافي الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا تاريخيًا، بعدما سجل اول امس الاثنين من ركلة جزاء في مرمى الريان.ورفع القحطاني رصيده من الأهداف في البطولة إلى 18 هدفًا، أحرزها بواقع هدف واحد في نسخة 2006، و2 في نسخة 2009، و4 في 2010، و5 في 2011، و2 في 2013، ومثلهما في النسخة التالية، وهدف واحد في نسخة 2016، وأخيرًا هدف في نسخة 2018.ويعتبر الهدف الذي سجله القحطاني ، هو الأول له في البطولة، منذ أن سجل في مرمى باختاكور الأوزبكي (2-2) بتاريخ 24 فبراير/شباط 2016.

عودة الشلهوب

دفع الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للهلال، بالمخضرم محمد الشلهوب، أساسيًا، لأول مرة في البطولة هذا الموسم.

وظهر الشلهوب في التشكيل الأساسي للهلال ، لثاني مرة فقط هذا الموسم في جميع البطولات، بعد أن شارك أساسيًا أمام هجر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعود المشاركة الأساسية الأخيرة للشلهوب في دوري الأبطال الآسيوي، إلى 6 أبريل/نيسان 2016، عندما بدأ مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي في الرياض، والتي انتهت بفوز “الزعيم” بهدف نظيف، سجله البرازيلي أيلتون ألميدا.

جدل تحكيمي

اعترض لاعبو الهلال، وكذلك جماهيرهم في ملعب المباراة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 11 لصالح مختار فلاته مهاجم الهلال، بعدما تدخل عليه عمر باري حارس الريان في كرة مشتركة.

وكان أبرز المعترضين، الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي السابق، الذي كتب: “المادة الثانية من لائحة بطولة دوري آسيا، فقرة أ: لا ضربات جزاء للهلال السعودي”.