الزوراء يهزم المنامة ويتقدم ثانيا بمجموعته الأسيوية

3 مواجهات بالممتاز اليوم في النجف وكربلاء وعودة للميناء

الناصرية – باسم الركابي

حقق فريق الزوراء فوزا مهما بعدما قلب تأخره بهدف امام المنامة البحريني الى فوز مستحق بثلاثة أهداف لواحد ضمن مباريات المجموعة الثانية من غربي اسيا من كاس الاتحاد الأسيوي التي جرت في الملعب الرئيسي في المنامة.

الفريقان دخلا المباراة بظروف متشابه حيث يحتل الزوراء الموقع الثالث بنقطتين و أصحاب الأرض الرابع بنقطة قبل ان يفاجا المنامة الزوراء بهدف السبق عند الدقيقة الأولى عن طريق محمود عبد الرحمن وكادان يضيف الهدف الثاني بسبب ارتباك دفاعات الضيوف قبل ان يتوازن الزوراء ويسيطر على سير اللعب وإعادة الامور للبداية عن طريق مهندعبد الرحيم د15 لينتهي الشوط الأول بالتعادل مع أفضلية ا للزوراء الذي عاد لمستواه شيء فشيء ودخل الشوط الثاني بوضع افضل وشكل خطورة على مرمى المنامة الذي اهتزت شباكه مرة اخرى بالهدف الجميل الذي سجله حيدر عبدالامير د66 قبل ان يضيف امجد كلف الهدف الثالث د79 ليعود متصدر الدوري المحلي بفوز تقدم به للموقع الثاني بمجموعته بعدما رفع رصيده الى خمس نقاط متطلعا الى المنافسة على الصدارة ومنتظر ان يلعب مباراتيه امام العهد المتصدر بثمانية نقاط والمنامة ببغداد اذا ما رفع الحظر عن الملاعب العراقية المتوقع في السادس عشر من الشهر الحالي وان حصل هذا الامر سيكون الفريق امام فرصة مناسبة للمرور للدور المقبل ولو انه قادر بغير ذلك في تحقيق هذا الامور لو استمر الفريق اللعب بقوة وتركيز الاهم هنا ان يظهر الزوراء والجوية بهذه الروحية ويعكسان نفسيهما في البطولة الأسيوية والمنافسة على اللقب الذي حصل عليه الجوية مرتين قبل ان يرحب جمهور الزراء بالنتيجة التي أسعدت الكل

مباريات اليوم

تتواصل اليوم الاربعاء مباريات الجولة الأخيرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام ثلاث مباريات تتوزع النجف والصناعة وكربلاء قبل الذهاب للراحة الى مابعد فترة التوقف لحين مستهل مباريات المرحلة الثانية بعدما شهدت الجولات الأخيرة تطورات مهمة على صعيد المنافسات والنتائج وتبادل المواقع سعيا الى التواجد في مكان مقبول

الكل يبحث عن الأفضلية ولو ان الطريق لازالت طويلة امام كفاح الفرق في موسم لم يكن سهل امام ضغط المباريات والإصابات والاهم في الامر هو ان تسير مباريات المرحلة المذكورة بالشكل المطلوب وكما خطط لها في عمل منظم ساهم به الكل واهم ما حصل هو انسيابية المباريات من دون تأجيل في امر يحصل لاول في سياق المسابقة لتي يامل ان تسير مرحلتها الثانية بالاتجاه المطلوب لتسجيل اول دوري منظم على ان يعالج وقت انطلاقته مستقبلا لتتاح أجواء اللعب شكل أفضل امام الفرق التي تكون قد تأقلمت مع المباريات واهم ان يتواصل العمل لدعم الدوري من حيث تنظيم المباريات كما يجب حتى النهاية.

النجف وميسان

وعود لمباريات اليوم عندما يستقبل النجف في الموقع السادس 27 نقطة ميسان الحادي عشر19 في مواجهة يحرص أصحاب الارض على تحقيق الفوز للتقدم لموقع الكهرباء المقبل على مهمة صعبة امام الشرطة يوم غد ما سيدفع عناصر النجف الى تقديم المستوى والأداء واللعب بقوة وهو المنتشي بفوزه الكبير على الأمانة ليحقق الفوز الأول ذهابا ما يعكس توازنه وارتفاع روحية اللاعبين المتوقع انعكاسها على مباراة اليوم والعمل على انهاء النصف الاول في الموقع الخامس ويظهر النجف مرشح قوي للفوز في ظل النتائج الجيدة التي حققها تحت أنظار جمهوره بانتظار النتيجة الايجابية وقد تكون المواجه الابرز بنظر جمهور المضيف الذين ياملون الخروج بفرحة عبر جهود عناصر الفريق التي غيرت من مسار المشاركة وترسيخ النتائج المطلوبة بعدما فرض اسلوبه والتقدم الى احد المراكز لمهمة امام طموحات ملاحقة الكهرباء عبر استثمار الارض والجمهور.في الوقت الذي يبحث نفط ميسان عن محو اثار خسارته امام الزوراء في مهمة يراها جهازه الفني اكثر صعوبة وهو الاخر يحتاج الى الفوز لتغير مكانه الحالي بعدما افتقد لمعالجات النتائج عندما تراجع من مواقع المقدمة وتلقي الخسارة الثانية بملعبه قبل التوجه الى مباراة اليوم لاتبدو سهله ويقدر أهميتها لاعبو الفريق المطالبين في تقديم الأداء عبر الظهور الفني مع طموحات الفوز الذي يحتاج الى تقديم عمل كبير بسبب قوة أصحاب الأرض واكثر ما يحسنون الأداء بملعبم فيما تعثر ميسان في العديد من مباريات الذهاب التي تشكل التحدي الحقيقي لكتبية عدي اسماعيل الاخر الطامح بإنهاء المرحلة الأولى في مركز افضل

الصناعات والميناء

وبعد ابتعاده لدورين يعود الميناء صحبة جمهوره الى العاصمة لمواجهة المتألق الصناعات والامل في السيطرة على الامور والسعي للحصول على كامل النقاط وتجاوز اللاعبين للحالة النفسية التي وراءها الازمة المالية التي يبدو حل جزءا منها لكن الاهم ان يعود احد الفرق المعروفة للمنافسة مع اختلاف الامور حيث الموقع المتراجع قبل ان يعود ثم يتوقف في وضع شكل حملا على الادارة واللاعبين والجمهور وما زال يعاني من تدني المستوى والتراجع في النتائج حتى في ملعبه وكل ما سيعمله المدرب ناظم شاكر هو حث لاعبي الميناء على التركيز في مهمة ستكون مختلفة بعد العودة للسباق والعمل على الدفاع عن الفريق والمشاركة التي تمر في مراحل صعبة وتجاوز حالة الإحباط بعد التغلب على الامانة وفي ان تاتي العودة ملبية لطموحات جمهوره الذي سيرافقه لدعم المهمة التي لاتظهر سهلة امام حاجة النتيجة لتجميل صورة الفريق التي اهتزت وموكد ان المدرب سيركز على تطبيق اللاعبين لتوجيهاته والتفاعل معها من اجل تحقيق الفوز قبل الذهاب للراحة ولانها تمثل الفرصة الاخرى في التقدم الى موقع أفضل مع وجود مباراتين مؤجلتين ما يدفع اللاعبين الى تقديم العمل المطلوب والمستوى المقنع لحسم الامور التي لاتتحمل غير التفوق عبر فعالية الاداءالمطلوب ولأنه يمتلك مجموعة لاعبين بين الخبرة والشباب.من جانبه فالصناعات المتألق يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة وصحوته عندما يضيف الميناء وهو في افضل ايامه وحالاته بعد التطور الاخير من حيث الاداء والنتائج وارتفاع غلة التهديف وهو في الجاهزية العالية من خلال النشاط الواضح لعناصره التي يوظفها عماد عودة عبر طريقة اللعب التي حققت افضل النتائج والتغير في مسار الامور ومحاولة الابتعاد بعداكثر من مواقع المؤخرة وبات يحظى باهتمام الفرق المنافسة والتي تحسب له كثيرا بعد الدور الذي يقوم به اللاعبين ولفت انتباه وسائل الاعلام بنتائجه الأخيرة والسعي على ان تسير الامور بنجاح عبر حالة الانسجام ما بين اللاعبين التي تسير بالاتجاه الصحيح وفي حالة استقرار ويريد استغلال الوضع الذي يمر به الميناء حيث ازمة الثقة ما بين الفريق والادارة بعد تفاقم المشاكل والبحث عن خطف النقاط التي تمثل أهمية كبيرة قبل الانتهاء المرحلة والخروج في موقع غير الذي يتواجدبه الفريق الذي حقق التحول السريع بعد فترة تأخره قبل ان يؤكداحقيته في المنافسة التي قلبها بوجه اقرأنه خصوصا التعادل مع الشرطة ولخبطة اوراقه وابعاده الى خارج طريق الانتصارات بعد تلقي خسارة الجوية

كربلاء وفريق الحسين

ومؤكد ان كربلاء يهتم بمباراته امام متذيل الترتيب فريق الحسين واهمية النتيجة وانعكاسها على موقف الفرق في الابتعاد عن مواقع الخطر في مباراة يظهر أصحاب الارض في وضع يسمح لهم بتحقيق الفوزSpI ] الثاني بعد الاول على زاخو الدور ما قبل الماضي في أفضلية اللعب عبر الأرض والجمهور كما ان الفريق لازال يقدم نفسه بقوة في ميدانه والعمل على انهاء النصف الاول بعيدا عن موقعه الحالي والتقدم لمركز البحري بعد التحسن الذي طرا على اداء اللاعبين وأهمية الدفاع عن المشاركة والبقاء في موقعه موسما اخر رغم صعوبة المهمة وضمن طموحات الفريق في الاستفادة من مباريات الأرض ومع ضيوف هم بمستواه كما هو أفضل حالا من الطرف الأخر الذي يمر بوضع متدني ويحاول بشتى الطرق في الهروب من موقع المرشح للهبوط بعد تلقي ثماني خسارات وشهدت نتائجه تراجعا في صورة مرتبكة في الجولات الأخيرة إمام رغبة البقاء التي تتطلب تغير واقع النتائج بعدما استعان جهازه الفني بلاعبين محترفين في ان يشكلا إضافة لدعم مبارياته الذي يبقى يعول على جهود عناصره في إحداث الفارق وصنع فرصة الفوز اليوم التي سيبتعدفيها عن مخاطر التواجد في اخر المواقع وأهمية ان يتركه قبل الذهاب لفترة التوقف في المرحلة القادمة التي ستكون أصعب لانها مرحلة الحسم الحقيقي ما يتوجب على لاعبي الفريق الواعدين اللعب بقوة وتركيز والاستفادة من الفرص المتاحة من اجل الهروب من مكانه الحالي معالجة الامور عبر نتيجة اليوم عبر اللعب بطموحات الفوز.