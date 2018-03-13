خيارات شعب – احمد عبد الصاحب

تذكرني الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من ايار المقبل بمبدأ تبنته مجموعة من البشر في احدى الدول العربية عنوانه(ايقاظ الناس من غفوتهم)فهل نحتاج الى مثل هذا الشعار اليوم ؟.

اقول.. كلا لسنا بحاجة الى ذلك لان العراقيين لم يكونوا نياما طوال الخمسة عشر عاما الماضية وخير دليل على ذلك الاحتجاجات السلمية الحاشدة التي خرجت في بغداد والمحافظات الاخرى للمطالبة بالخدمات المفقودة ومحاولات العيش بسعادة ولو باقل معانيها ، لاني اعرف تماما ان الشارع لاعب اساس في الميدان وما زال على حاله من الصراخ والوضوح والسلمية والوطنية .

عرف علماء النفس السعادة بانها نتائج الشعور او الوصول لدرجة رضا الفرد عن حياته ، اوجودة حياته ، فيما عرف اخرون السعادة بانها شعور داخلي يحسه الانسان بين جوانبه يتمثل في سكينة النفس ، وطمأنينة القلب ، وانشراح الصدر، وراحة الضمير والبال ، لكن اية مفردة من هذه المفردات شملت عددا من العراقيين ؟.

اعرف ان الانتخابات ليست سوى طريقة ديمقراطية يتم فيها عرض الامور السياسية على الشعب لمنحه فرصة لمراجعة الذات ، وادراك عواقب كل خطوة يقدم عليها ، لكن اتساءل هل ان بلادنا تعيش امام اعادة التفكير في المرحلة الماضية ، ام انها تظل ساكتة للاعتراف بالخداع الذي تعرضت له طوال العقد ونصف الماضي، اوتكتفي بمسايرة الخطاب الجديد والوعود التي تصطف امامنا مع كل انتخابات؟.

اقول .. نحن نعيش اليوم بين لهيب الفقر والقهر وهذا ما نتلمسه بوضوح في المجتمع، لكني ارى ان المرشحين كانهم اناس يبحثون عن التوبة في هذه الانتخابات ، فهم يتطلعون الى تدشين مرحلة جديدة ، ويدعون في مجمل خطاباتهم وشعاراتهم الى الوحدة والمصالحة المجتمعية ، والغاء الطائفية والمذهبية والتهميش رغم مرور السنين الطويلة على هذا المنهج الموضوع اصلا على الرف ، وانما استخدم لاغراض انتخابية فقط ،ولم نشهد ايا من تلك الشعارات كان لها نصيب واضح على الارض.

اتساءل مع المتسائلين .. هل الاحداث الماضية من طائفية وقرارات غير منصفة للمساءلة والعدالة توجب علينا ان نبقى نعيش في حزن وبكاء وعويل ؟ وهل هذه الاحداث تنافي الحياة بسعادة ؟ نعم سنبقى كذلك اذا اغفلوا الاستجابة لمطالبنا الاجتماعية ، واخراج البلد من النفق المظلم ، واعادة القطار الى السكة الوطنية بشكل يخدم الاستقرار الايجابي الذي يقود الى السلم الاجتماعي ، وأئتلاف الوطنية هو القادر على ذلك كونه ينطلق من ان المهم ليس في الوصول الى الحكم ، ولكن كيف تدار الامور كي لا تتكرر مأسي الماضي .