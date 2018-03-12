الحكم بإعدام 13 امرأة تركية وكردستان يسلم بغداد 885 داعشياً

بغداد- الزمان
قضت محكمة الجنايات المركزية في العراق، الاثنين، بالإعدام على 13 امرأة تركية لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم «داعش». وذكرت محطة «العهد» الفضائية المملوكة إلى عصائب أهل الحق ، الاثنين أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالمؤبد على امرأتين تركيتين بالتهمة نفسها. فيما كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن قيام اقليم كردستان العراق بتسليم الحكومة العراقية في بغداد (855) عنصرا ًمن عناصر تنظيم داعش، المحتجزين لدى الاقليم منذ ما قبل معركة تحرير الموصل وما قبلها . وبحسب المصدر فقد كانت هذه احدى النقاط التي طلبت بغداد من اربيل تنفيذها في طريق تطبيع الاوضاع وحل الخلافات .
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، الاثنين، ان “الحكومة الاتحادية تسلمت، اليوم، 855 داعشياً من كردستان كانت تحتجزهم في معتقلاتها. وبين ان “هذا العدد يأتي من أصل 5000 داعشي معتقل لدى الاقليم حسب احصائيات، خصوصا ان الاقليم رفض الى هذه اللحظة تسليم دواعش الحويجة الذين يفوق عددهم ألفي معتقل بحجة التحقيق وميدانيا ، ضبطت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، كدسا للعتاد المخبأ بطريقة لا تثير الشك باحد المنازل في قضاء القائم في محافظة الانبار. وذكرت المديرية في بيان، الاثنين، انه “بعملية استخبارية دقيقة، تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من ضبط كدس للعتاد المخبأ بطريقة لا تثير الشك في احد المنازل بمنطقة (T1) بقضاء القائم”.
واضافت” ان الكدس احتوى على 53 قنبرة هاون عيار ٨٢ملم ، 12 عبوة ناسفة مختلفة الاحجام، وحزامين ناسفين ومنصة لاطلاق الصواريخ، ولغمين ارضيين وعدد من الحشوات الدافعة”.