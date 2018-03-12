الحكم بإعدام 13 امرأة تركية وكردستان يسلم بغداد 885 داعشياً

‭ ‬بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬امرأة‭ ‬تركية‭ ‬لإدانتهن‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬العهد‮»‬‭ ‬الفضائية‭ ‬المملوكة‭ ‬إلى‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق‭ ‬،‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أصدرت‭ ‬أيضا‭ ‬حكما‭ ‬بالمؤبد‭ ‬على‭ ‬امرأتين‭ ‬تركيتين‭ ‬بالتهمة‭ ‬نفسها‭. ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بتسليم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ (‬855‭) ‬عنصرا‭ ‬ًمن‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬الاقليم‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬وما‭ ‬قبلها‭ . ‬وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬احدى‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬اربيل‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬تطبيع‭ ‬الاوضاع‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭ .‬

وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬،‭ ‬الاثنين،‭ ‬ان‭ ‬“الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬تسلمت،‭ ‬اليوم،‭ ‬855‭ ‬داعشياً‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهم‭ ‬في‭ ‬معتقلاتها‭. ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬“هذا‭ ‬العدد‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬5000‭ ‬داعشي‭ ‬معتقل‭ ‬لدى‭ ‬الاقليم‭ ‬حسب‭ ‬احصائيات،‭ ‬خصوصا‭ ‬ان‭ ‬الاقليم‭ ‬رفض‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬تسليم‭ ‬دواعش‭ ‬الحويجة‭ ‬الذين‭ ‬يفوق‭ ‬عددهم‭ ‬ألفي‭ ‬معتقل‭ ‬بحجة‭ ‬التحقيق‭ ‬وميدانيا‭ ‬،‭ ‬ضبطت‭ ‬مفارز‭ ‬مديرية‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية،‭ ‬كدسا‭ ‬للعتاد‭ ‬المخبأ‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تثير‭ ‬الشك‭ ‬باحد‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الانبار‭. ‬وذكرت‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬الاثنين،‭ ‬انه‭ ‬“بعملية‭ ‬استخبارية‭ ‬دقيقة،‭ ‬تمكن‭ ‬ابطال‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬كدس‭ ‬للعتاد‭ ‬المخبأ‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تثير‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬المنازل‭ ‬بمنطقة‭ (‬T1‭) ‬بقضاء‭ ‬القائم”‭.‬

واضافت”‭ ‬ان‭ ‬الكدس‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬53‭ ‬قنبرة‭ ‬هاون‭ ‬عيار‭ ‬‮٨٢‬ملم‭ ‬،‭ ‬12‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬مختلفة‭ ‬الاحجام،‭ ‬وحزامين‭ ‬ناسفين‭ ‬ومنصة‭ ‬لاطلاق‭ ‬الصواريخ،‭ ‬ولغمين‭ ‬ارضيين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحشوات‭ ‬الدافعة”‭.‬