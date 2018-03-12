أتكون لنا عاصمة أخرى؟

فاتح عبدالسلام
العواصم في بلدان العالم تمثل رموزاً سيادية، وتتركز فيها معان كثيرة بعضها اقتصادي ودبلوماسي وسياسي وبعضها سياحي، لكن كثيراً من دول العالم بدّلت عواصمها في ظروف معينة ومضت تستلهم تلك المعاني السامية في مدن أخرى. اليوم كنتُ أرى بعض الروس يحتفون بذكرى اتخاذ موسكوعاصمة لبلادهم ، كان ذلك عام 1918، بعد أن تعاقبت الأجيال مدة 255 سنة على معرفة ان بطرسبورغ هي العاصمة الخالدة للروس.
في دول كثيرة يطلقون على مدينة بذاتها لقب العاصمة الاقتصادية للبلاد أو العاصمة السياحية نظراً لأهمية مدن ذات تميز في مجالات معينة.
وهناك عواصم مستقرة لكن الحكام يتخذون لأنفسهم وقراراتهم وأغطيتهم عواصم دينية يرون فيها حماية أكبر لهم ويستمدون منها قوة لاتتوافر لهم في العواصم التي يقيمون فيها.
العواصم مدن الحاجة الوظائفية لأداء دور ، وقد تقود مدينة صغيرة للغاية مثل بون المانيا الغربية في زمن الحرب الباردة.
العواصم عندما يحتلها الغزاة تفقد بريقها، ورمزيتها، وكانت باريس في زمن احتلال هتلر مدينة قميئة لا تستطيع رفع رأسها حتى حررها ديغول وعادت اشراقتها ودورها.
بغداد بناها ابو جعفر المنصور في القرن الثامن، واتخذها عاصمةً للدولة العباسية ومرت عليها عقود من العز. وفقدت مكانتها منذ عام 1258 عندما غزاها المغول والتتار. مع حلول بدايات القرن السادس عشر، وتبادل الصفويون والعثمانيون السيطرة على المدينة، حتى انتزعها العثمانيون في عام 1535، فظلت تحت حكمهم قرابة 4 قرون ولاية بين عشرات الولايات ليس فيها ميزة العواصم. وفي عام 1917، سيطرالانكليز على بغداد، و خضعت كمعظم مناطق العراق الأخرى تحت الانتداب البريطاني ولم يكن فيها ميزة العواصم ، لكنها أصبحت عاصمة للمملكة العراقية عام 1921، والجمهورية العراقية عام 1958. وحين احتلها الامريكان عام 2003 صار سعر العاصمة كسعر اية قرية يدوسها المحتل من دون اعتبار. استباحة العاصمة من اية قوة حتى لو كانت داخلية إهانة لمكانتها وتجريد لدورها ورمزيتها. وفي النظر العام توسعت بغداد كثيرا فهي ثاني اكبر عاصمة عربية بعد القاهرة سكاناً ومساحتها مذهلة. إن التفكير في تأسيس عاصمة سياسية وظائفية في العراق ،متفق عليها ، خارج بغداد ، ينطوي على العناية بمصالح الناس وليس انتقاصاً من رمزية ما لكن شرط أن تتم دراسة جدوى الخطوة في النفع العام ، وذلك أفضل من أن تكون بغداد العاصمة وفي رؤوس من يحكمها هوى عواصم مجاورة أو بعيدة.