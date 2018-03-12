ماي تجتمع مع فريقها وخياراتها: طرد دبلوماسيين ومقاطعة كأس العالم بموسكو والضغط في أوروبا

موسكو‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬غير‭ ‬معنية‭ ‬بقضية‭ ‬تسميم‭ ‬المواطن‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال،‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬للعلاج‭ ‬بعد‭ ‬اصابته‭ ‬بغاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭ ‬والتي‭ ‬تتهم‭ ‬روسيا‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬سكريبال‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬باستخدام‭ ‬غاز‭ ‬للأعصاب‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬قضيتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المواطن‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ذكره‭ (…) ‬عمل‭ ‬لمصلحة‭ ‬أحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الخاصة‭ ‬البريطانية‭ ‬والحادثة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬ولا‭ ‬روسيا‭ ‬ولا‭ ‬القيادة‭ ‬الروسية‭ ‬معنية‭ ‬بهذه‭ ‬المسألة‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال”‭.‬واتهمت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الاثنين‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬لعبة‭ ‬بالغة‭ ‬الخطورة‮»‬‭ ‬في‭ ‬طريقتها‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ .‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الحالية‭ ‬تجاه‭ ‬روسيا‭ ‬تعتبر‭ ‬لعبة‭ ‬خطرة‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬البريطاني‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يوجه‭ ‬التحقيق‭ ‬ضمن‭ ‬مسار‭ ‬سياسي‭ ‬عديم‭ ‬الجدوى،‭ ‬وينطوي‭ ‬على‭ ‬عواقب‭ ‬خطيرة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬على‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الثنائية‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬تأخذ‭ ‬لندن‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجدية‭ ‬القصوى‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬بفريقها‭ ‬الأمني‭ ‬لبحث‭ ‬أزمة‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وسط‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حدث‭ ‬تلوث‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬بالمادة‭ ‬السامة‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثارها‭ ‬في‭ ‬حانة‭ ‬ومطعم‭ ‬تردد‭ ‬إليهما‭. ‬وستترأس‭ ‬ماي‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬يوليا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالزبري‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬بريطانيا‭ ‬اثر‭ ‬تعرضهما‭ ‬لهجوم‭ ‬بغاز‭ ‬الأعصاب‭. ‬ووجه‭ ‬مسؤولون‭ ‬رفيعون‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭ ‬العميل‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬66‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬باع‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إليها‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬جواسيس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬موسكو‭ ‬بشدة‭. ‬ورفضت‭ ‬ماي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬كيل‭ ‬الاتهامات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬لكن‭ ‬عدة‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تتهم‭ ‬روسيا‭ ‬علنا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬وتحدد‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬تنوي‭ ‬لندن‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭. ‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬توم‭ ‬توغيندات‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬إعلان‭ ‬عن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬سأفاجأ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتهم‭ ‬الكرملين‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬تشمل‭ ‬الردود‭ ‬المحتملة‭ ‬طرد‭ ‬بعض‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الروس‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المقاطعة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للعام‭ ‬2018‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬التواجد‭ ‬العسكري‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬طرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬تكثيف‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬مسؤولين‭ ‬روس‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اجراء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭ ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬دولية‭.‬

وحذر‭ ‬توغيندات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬في‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وموسكو‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬سيزورون‭ ‬روسيا‭ ‬لحضور‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬اجراءات‭ ‬تتخذها‭ ‬الحكومة‭ ‬خطراً‭ ‬حقيقيا‭ ‬على‭ ‬المشجعين‭ ‬البريطانيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرد‭ ‬الروسي‭.‬

‭ ‬حث‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬مقتنياتهم

عُثر‭ ‬على‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬غائبين‭ ‬عن‭ ‬الوعي‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬خارج‭ ‬مركز‭ ‬للتسوق‭ ‬في‭ ‬سالزبري‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬ولا‭ ‬يزالان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬لكن‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

ونُقل‭ ‬عنصر‭ ‬شرطة‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لكن‭ ‬صحته‭ ‬تحسنت‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الجلوس‭ ‬والتحدث‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬تأكيد‭ ‬نوع‭ ‬غاز‭ ‬الأعصاب‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬بالتحديد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭.‬

وطوقت‭ ‬السلطات‭ ‬الكرسي‭ ‬ومنزل‭ ‬سكريبال‭ ‬وحانة‭ ‬ومطعما‭ ‬تردد‭ ‬إليهما‭ ‬العميل‭ ‬السابق‭ ‬وابنته،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قبر‭ ‬زوجته‭ ‬ليدميلا‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

وأكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬مرارا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خطر‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الناس،‭ ‬لكن‭ ‬كبيرة‭ ‬المسؤولين‭ ‬الطبيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬سالي‭ ‬ديفيز‭ ‬أعلنت‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لغاز‭ ‬الأعصاب‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬حانة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬ومطعم‭ ‬‮«‬زيزي‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬ارتادهما‭.‬

وحثت‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬شخص‭ ‬زاروا‭ ‬المكانين‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬ملابسهم‭ ‬وأغراضهم‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي