معركة الغوطة..القصف يرافق المفاوضات في ثلاث مناطق

فيلق الرحمن يقتل ويصيب سبعة تظاهروا مطالبين بالتسوية
بيروت- دوما – الزمان
يقود وسطاء مفاوضات منفصلة بين طرفي النزاع للتوصل الى اتفاقات تقضي باخراج الراغبين أو إرساء مصالحات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان وذلك بعد تمكن قوات الجيش السوري من تقسيم الغوطة الشرقية على ثلاث مناطق،.
وإثر قصف عنيف وهجوم بري، قسمت قوات النظام الغوطة الشرقية المحاصرة على ثلاثة أجزاء: دوما ومحيطها شمالاً تحت سيطرة «جيش الإسلام»، حرستا غرباً حيث حركة أحرار الشام، وقطاع جنوبي يسيطر عليه فصيل «فيلق الرحمن» مع تواجد محدود لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).
وتدور حالياً وفق المرصد ومصادر محلية مفاوضات منفصلة ازاء مصير كل منطقة من المناطق الثلاث، بعدما ضيقت قوات النظام الخناق بالكامل على المقاتلين والمدنيين في آن معاً. وفي ما يتعلق بدوما ومحيطها، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن مفاوضات «تجري حالياً بين الروس وجيش الإسلام عبر وسطاء معارضين مقربين من موسكو».
ونقل عن وسيط مفاوض أن الهدف «تحويلها إلى منطقة مصالحة تدخلها الشرطة الروسية مع بقاء جيش الإسلام فيها»، موضحاً أن الطرف الروسي يطلب «رفع الأعلام السورية وعودة المؤسسات الحكومية من دون دخول قوات النظام».
وسبق لجيش الإسلام أن نفى حصول أي مفاوضات بهذا الصدد. وأعلن في بيان الاثنين الاتفاق «عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسي… للقيام بعملية اجلاء المصابين على دفعات للعلاج خارج الغوطة». وتعد حرستا التي تتقاسم قوات النظام وحركة أحرار الشام السيطرة عليها «الحلقة الأضعف» بحسب عبد الرحمن. وتدور المفاوضات «بين عدد من وجهائها من جهة والنظام وروسيا من جهة ثانية لاجلاء الراغبين من مقاتلي أحرار الشام وبقاء من يوافق على تسوية وضعه». ولا تتضمن تلك المفاوضات خروج المدنيين. وفي منطقة سيطرة «فيلق الرحمن» تجري مفاوضات بين وجهاء من بلدات حمورية وجسرين وكفربطنا وسقبا وقوات النظام من دون أن يكون هناك اي دور للفصيل الإسلامي المعارض. ويتم وفق عبد الرحمن بحث عرض يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة، بينها إدلب (شمال غرب).قتل مدني الإثنين جراء إطلاق فصائل معارضة النيران على تظاهرة شارك فيها المئات من سكان بلدة كفربطنا في الغوطة الشرقية المحاصرة، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق يضع حداً للقصف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكفربطنا هي واحدة من أربع بلدات تجري بشأنها مفاوضات بين وجهاء منها وقوات النظام تتضمن إخراج الراغبين من مدنيين ومقاتلين إلى مناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل المقاتلة بينها إدلب شمال غرب سوريا، بحسب المرصد. وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن «نحو 700 شخص تظاهروا الاثنين في بلدة كفربطنا مطالبين باتفاق تسوية ينهي القتال». وقال إنه أثناء التظاهرة، أقدم «مقاتلون ملثمون تابعون للفصائل كانوا منتشرين على أسطح الأبنية المجاورة على اطلاق النيران على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ستة آخرين بجروح». ويسيطر فصيل فيلق الرحمن ثاني أكبر فصائل الغوطة الشرقية، على المنطقة حيث تقع كفربطنا.