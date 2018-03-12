معركة الغوطة..القصف يرافق المفاوضات في ثلاث مناطق

فيلق الرحمن يقتل ويصيب سبعة تظاهروا مطالبين بالتسوية

بيروت‭- ‬دوما‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يقود‭ ‬وسطاء‭ ‬مفاوضات‭ ‬منفصلة‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاقات‭ ‬تقضي‭ ‬باخراج‭ ‬الراغبين‭ ‬أو‭ ‬إرساء‭ ‬مصالحات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تمكن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬تقسيم‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق،‭.‬

وإثر‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬وهجوم‭ ‬بري،‭ ‬قسمت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭: ‬دوما‭ ‬ومحيطها‭ ‬شمالاً‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬،‭ ‬حرستا‭ ‬غرباً‭ ‬حيث‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام،‭ ‬وقطاع‭ ‬جنوبي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬فصيل‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬محدود‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭).‬

وتدور‭ ‬حالياً‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬ومصادر‭ ‬محلية‭ ‬مفاوضات‭ ‬منفصلة‭ ‬ازاء‭ ‬مصير‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الثلاث،‭ ‬بعدما‭ ‬ضيقت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الخناق‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬معاً‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدوما‭ ‬ومحيطها،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬مفاوضات‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬حالياً‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬وجيش‭ ‬الإسلام‭ ‬عبر‭ ‬وسطاء‭ ‬معارضين‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬موسكو‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬عن‭ ‬وسيط‭ ‬مفاوض‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬‮«‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مصالحة‭ ‬تدخلها‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الطرف‭ ‬الروسي‭ ‬يطلب‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الأعلام‭ ‬السورية‭ ‬وعودة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬لجيش‭ ‬الإسلام‭ ‬أن‭ ‬نفى‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭. ‬وأعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬الطرف‭ ‬الروسي‭… ‬للقيام‭ ‬بعملية‭ ‬اجلاء‭ ‬المصابين‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬للعلاج‭ ‬خارج‭ ‬الغوطة‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬حرستا‭ ‬التي‭ ‬تتقاسم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وحركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الحلقة‭ ‬الأضعف‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭. ‬وتدور‭ ‬المفاوضات‭ ‬‮«‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وجهائها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والنظام‭ ‬وروسيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬لاجلاء‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬وبقاء‭ ‬من‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬وضعه‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬تتضمن‭ ‬تلك‭ ‬المفاوضات‭ ‬خروج‭ ‬المدنيين‭. ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬تجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬وجهاء‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬حمورية‭ ‬وجسرين‭ ‬وكفربطنا‭ ‬وسقبا‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬دور‭ ‬للفصيل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المعارض‭. ‬ويتم‭ ‬وفق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بحث‭ ‬عرض‭ ‬يتضمن‭ ‬خروج‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الراغبين‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬بينها‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭).‬قتل‭ ‬مدني‭ ‬الإثنين‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬النيران‭ ‬على‭ ‬تظاهرة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬بلدة‭ ‬كفربطنا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يضع‭ ‬حداً‭ ‬للقصف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وكفربطنا‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬بلدات‭ ‬تجري‭ ‬بشأنها‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬وجهاء‭ ‬منها‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭ ‬تتضمن‭ ‬إخراج‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬بينها‭ ‬إدلب‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬تظاهروا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفربطنا‭ ‬مطالبين‭ ‬باتفاق‭ ‬تسوية‭ ‬ينهي‭ ‬القتال‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬أثناء‭ ‬التظاهرة،‭ ‬أقدم‭ ‬‮«‬مقاتلون‭ ‬ملثمون‭ ‬تابعون‭ ‬للفصائل‭ ‬كانوا‭ ‬منتشرين‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬الأبنية‭ ‬المجاورة‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬النيران‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مواطن‭ ‬وإصابة‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬ويسيطر‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬فصائل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬كفربطنا‭.‬