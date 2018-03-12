طلب استدعاء برلماني لوزير الخارجية المصري لتبيان معنى صفقة القرن

القاهرة – مصطفى عمارة
تقدم عضو البرلمان المصري سمير غطاس بطلب احاطة عاجل لوزير الخارجيه للرد على الانباء التي ترددت عن اختيار الرئيس الامريكى للقاهرة للاعلان عن عن صفقة القرن ،وطالب النائب المصري باعلان الخارجية المصرية فى بيان لها رفضها للاعلان عن تلك الصفقة من القاهرة فيما اكد د/ عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجي الاسبق فى تصريحات للزمان ان تلك الصفقة سوف تعلن من القاهره رغم الاعتراض عليها ،واضاف ان تلك الصفقة تهدف الى القضاء على دور دور مصر الاقليمى فى المنطقة ،فيما نفى د/ عبد العليم محمد الباحث بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه علاقة مصر بتلك الصفقه مؤكدا ان مصر تتمسك بحل الدولتين على حدود 67 وحل قضية اللاجئين وفق القرار 94 فى السياق ذاته قال السفير حازم ابو شنب القيادى بالمجلس الثوري لحركة فتح فى تصريحات للزمان ان مايسمى بصفقة ترامب هى مجموعة من الافكار والاوهام يتم تداولها عبر وسائل الاعلام بنيت على بعض الكلمات التى تفوه بها ترامب خلال حملته الانتخابية، مضيفا ان الجهات التى روجت لصفقة القرن استندت الى حملة دعائيه عبر وسائط اعلامية يقف ورائها وسائل الاعلام الاسرائيليه نسبت بعض الاحاديث الى شخصيات امريكية وعربية الا ان الامر يتطلب ان يكون هناك فعل حتى يمكن التعامل معه، واستبعد ابو شنب ان تحل اى قوى اخرى محل الولايات المتحده فى عملية السلام .من ناحية اخرى كشف عزام الاحمد عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح فى اتصال معه ان الضغوط الامريكية تراجعت بعد خطاب ابو مازن فى مجلس الامن واشار انه لا يوجد طرف عربي يستطيع تجاوز القرار الفلسطينى فيما يتعلق بالنزاع الفلسطينى الاسرائيلى واتفق معه فى الراى احمد المجدلانى عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينية والذى اكد ان المحاولات الامريكية فشلت فى الترويج لصفقة القرن .