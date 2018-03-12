طلب استدعاء برلماني لوزير الخارجية المصري لتبيان معنى صفقة القرن

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تقدم‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬سمير‭ ‬غطاس‭ ‬بطلب‭ ‬احاطة‭ ‬عاجل‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الانباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬للقاهرة‭ ‬للاعلان‭ ‬عن‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬،وطالب‭ ‬النائب‭ ‬المصري‭ ‬باعلان‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬رفضها‭ ‬للاعلان‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجي‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬سوف‭ ‬تعلن‭ ‬من‭ ‬القاهره‭ ‬رغم‭ ‬الاعتراض‭ ‬عليها‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬الاقليمى‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬،فيما‭ ‬نفى‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬العليم‭ ‬محمد‭ ‬الباحث‭ ‬بمركز‭ ‬الاهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجيه‭ ‬علاقة‭ ‬مصر‭ ‬بتلك‭ ‬الصفقه‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تتمسك‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬67‭ ‬وحل‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬وفق‭ ‬القرار‭ ‬94‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬حازم‭ ‬ابو‭ ‬شنب‭ ‬القيادى‭ ‬بالمجلس‭ ‬الثوري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مايسمى‭ ‬بصفقة‭ ‬ترامب‭ ‬هى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الافكار‭ ‬والاوهام‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬بنيت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬التى‭ ‬تفوه‭ ‬بها‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬التى‭ ‬روجت‭ ‬لصفقة‭ ‬القرن‭ ‬استندت‭ ‬الى‭ ‬حملة‭ ‬دعائيه‭ ‬عبر‭ ‬وسائط‭ ‬اعلامية‭ ‬يقف‭ ‬ورائها‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬نسبت‭ ‬بعض‭ ‬الاحاديث‭ ‬الى‭ ‬شخصيات‭ ‬امريكية‭ ‬وعربية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فعل‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬التعامل‭ ‬معه،‭ ‬واستبعد‭ ‬ابو‭ ‬شنب‭ ‬ان‭ ‬تحل‭ ‬اى‭ ‬قوى‭ ‬اخرى‭ ‬محل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ .‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬عزام‭ ‬الاحمد‭ ‬عضو‭ ‬اللجنه‭ ‬المركزيه‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الضغوط‭ ‬الامريكية‭ ‬تراجعت‭ ‬بعد‭ ‬خطاب‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬واشار‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طرف‭ ‬عربي‭ ‬يستطيع‭ ‬تجاوز‭ ‬القرار‭ ‬الفلسطينى‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنزاع‭ ‬الفلسطينى‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬فى‭ ‬الراى‭ ‬احمد‭ ‬المجدلانى‭ ‬عضو‭ ‬اللجنه‭ ‬التنفيذيه‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والذى‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬المحاولات‭ ‬الامريكية‭ ‬فشلت‭ ‬فى‭ ‬الترويج‭ ‬لصفقة‭ ‬القرن‭ .‬