سبعة مرشحين يتعلقون بالقشة لمنافسة بوتين في الانتخابات الرئاسية

موسكو‭- ‬الزمان‭ : ‬ينافس‭ ‬سبعة‭ ‬مرشحين‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬المعارض‭ ‬الرئيسي‭ ‬اليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الذي‭ ‬رُفض‭ ‬ترشيحه‭ ‬،‭ ‬وبحسب‭ ‬صحف‭ ‬روسية‭ ‬يبدو‭ ‬المنافسون‭ ‬السبعة‭ ‬متعلقين‭ ‬بقشة‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬الفوز‭ ‬وهو‭ ‬الامل‭ ‬المستحيل‭ ‬في‭ ‬اجماع‭ ‬المحللين‭..‬

‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني،‭ ‬الغائب‭ ‬الأكبر

عُرف‭ ‬رجل‭ ‬القانون‭ ‬بتحقيقاته‭ ‬حول‭ ‬فساد‭ ‬النخب‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬ينشرها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وأحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬بتمكنه‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬ضد‭ ‬السلطات‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.‬

رسخ‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬البالغ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بجاذبية‭ ‬مكانته‭ ‬بصفته‭ ‬المعارض‭ ‬الأول‭ ‬للكرملين‭ ‬والوحيد‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف،‭ ‬لكن‭ ‬الانتخابات‭ ‬لن‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬شعبيته‭ ‬الحقيقية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفضت‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬ترشيحه‭ ‬بسبب‭ ‬ادانته‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬يؤكد‭ ‬انها‭ ‬مفبركة‭. ‬دعا‭ ‬نافالني‭ ‬الى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ووعد‭ ‬بتنظيم‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬وحتى‭ ‬ارسال‭ ‬مراقبين‭ ‬لرصد‭ ‬اي‭ ‬اعمال‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭.‬

‭ ‬بافل‭ ‬غرودينين،‭ ‬الشيوعي‭ ‬المليونير

بث‭ ‬ترشيح‭ ‬بافل‭ ‬غرودينين‭ ‬المفاجئ‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬57‭ ‬عاماً‭ ‬روح‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمثله‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬غينادي‭ ‬زيوغانوف‭. ‬يدير‭ ‬غرودينين‭ ‬مزرعة‭ ‬‮«‬سوفخوز‭ ‬لينين‮»‬‭ ‬للفاكهة‭ ‬التي‭ ‬تدر‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬منافسي‭ ‬بوتين‭ ‬شعبية‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬7‭%‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭. ‬ينتقد‭ ‬غرودينين‭ ‬بعض‭ ‬سياسات‭ ‬الحكومة‭ ‬ويمجد‭ ‬ستالين‭ ‬ولكنه‭ ‬لا‭ ‬يتهجم‭ ‬بتاتا‭ ‬على‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬أيده‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬لقد‭ ‬انتقد‭ ‬‮«‬ضغوطات‭ ‬مستمرة‮»‬‭ ‬تمارسها‭ ‬السلطات‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬ترشيحه‭ ‬الى‭ ‬ظهور‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬المعارضة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الكرملين‭.‬

فلاديمير‭ ‬جيرونوفسكي،‭ ‬المشاكس‭ ‬الشعبوي

يعد‭ ‬فلاديمير‭ ‬جيرينوفسكي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬المرشح‭ ‬التقليدي‭ ‬للحزب‭ ‬الليبرالي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الروسي‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬شبه‭ ‬دائم‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ومعروف‭ ‬بتصريحاته‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭. ‬وجيرونوفسكي‭ ‬معاد‭ ‬للأميركيين‭ ‬والليبراليين‭ ‬والشيوعيين‭ ‬ولا‭ ‬يعد‭ ‬معارضا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للكرملين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يوصف‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬السياسية‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬مهرج‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬تهميشه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يتخل‭ ‬عن‭ ‬تصريحاته‭ ‬النارية‭. ‬ويحظى‭ ‬بنسبة‭ ‬5,7%‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭.‬

‭ ‬كسينيا‭ ‬سوبتشاك،‭ ‬المعارضة‭ ‬للجميع

تخوض‭ ‬الصحافية‭ ‬التلفزيونية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬الليبرالية‭ ‬ونجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬كسينيا‭ ‬سوبتشاك‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬الانتخابات‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬البعض‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬مجرد‭ ‬مرشحة‭ ‬متخفية‭ ‬للكرملين‭ ‬بهدف‭ ‬نسيان‭ ‬غياب‭ ‬اليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬صلات‭ ‬بين‭ ‬سوبتشاك‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬والدها‭ ‬اناتولي‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬تعطيها‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬1‭% ‬غير‭ ‬ان‭ ‬ترشيحها‭ ‬بث‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬محسومة‭ ‬النتائج‭ ‬واثار‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬ضد‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاتحادية‭.‬

غريغوري‭ ‬لافلينسكي،‭ ‬الليبرالي‭ ‬المحنك

غريغوري‭ ‬لافلينسكي‭ ‬وعمره‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬السياسة‭ ‬الليبراليين‭ ‬القلائل‭ ‬الذين‭ ‬يحظون‭ ‬بوزن‭ ‬في‭ ‬روسيا‭. ‬أسس‭ ‬حزب‭ ‬لابلوكو‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭. ‬ورغم‭ ‬انه‭ ‬يمثل‭ ‬صوتاً‭ ‬معارضاً‭ ‬لفلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬يُنظر‭ ‬الى‭ ‬ترشيحه‭ ‬الثالث‭ ‬للرئاسة‭ ‬بتشكيك‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬المؤيدة‭ ‬له‭ ‬1‭. ‬بوريس‭ ‬تيتوف،‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬يمثل‭ ‬تيتوف‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬شركات‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسية‭ ‬وهو‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بضآلة‭ ‬حظه،‭ ‬يقول‭ ‬انه‭ ‬ترشح‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إقناع‭ ‬بوتين‭ ‬بتغيير‭ ‬الاقتصاد‭. ‬تعطيه‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬0‭,‬4‭% ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬وهو‭ ‬يؤيد‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬للنهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬وتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭.‬

سيرغي‭ ‬بابورين،‭ ‬القومي‭ ‬المتكتم

يتزعم‭ ‬سيرغي‭ ‬بابورين‭ ‬اتحاد‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‭ ‬القومي‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬ولا‭ ‬يعرفه‭ ‬الجمهور‭ ‬إذ‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬سابقا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬‮«‬الدوما‮»‬،‭ ‬ويؤكد‭ ‬انه‭ ‬يناضل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬ضد‭ ‬توجهات‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬الليبرالية‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬‭ ‬مكسيم‭ ‬سورايكين،‭ ‬الشيوعي‭ ‬المنشق

قلة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬سمعوا‭ ‬عن‭ ‬مكسيم‭ ‬سورايكين‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬قبل‭ ‬ترشحه‭. ‬فهذا‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬انشق‭ ‬وأسس‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬شيوعيي‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬وتأثيره‭ ‬السياسي‭ ‬ضئيل‭. ‬‭(‬تغطية‭ ‬ص‭ ‬3‭)‬