ملفات فيديو لتطوير أحلام الأطفال

برلين‭ -‬الزمان‭ : ‬ذكر‭ ‬خبير‭ ‬تربية‭ ‬ألماني‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للآباء‭ ‬استخدام‭ ‬موقع‭ ‬ملفات‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬وتطوير‭ ‬أحلام‭ ‬وطموحات‭ ‬الأبناء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمستقبلهم‭ ‬المهني‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

وقال‭ ‬أندرياس‭ ‬بايبر‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬المراهقون‭ ‬يقولون‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬عمله‭ ‬بالوسائط‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يسألهم‭ ‬أحد‭ ‬عن‭ ‬المهنة‭ ‬التي‭ ‬يريدون‭ ‬الاشتغال‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭. ‬

ولكن‭ ‬اليوم‭ ‬أصبح‭ ‬يقال‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬عمله‭ ‬بيوتيوب‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬وسيطرتها‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭. ‬ويضيف‭ ‬بايبر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬نجماً‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‮»‬‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬محاولة‭ ‬معرفة‭ ‬أحلام‭ ‬الأطفال‭ ‬المهنية‭ ‬ومحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬التدريب‭ ‬المناسب‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭. ‬وأشار‭ ‬الخبير‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬متنوعة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أخصائي‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬مطور‭ ‬برمجيات‭ ‬إلى‭ ‬تاجر‭ ‬تجزئة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬فإذا‭ ‬أبدى‭ ‬الطفل‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالبرامج‭ ‬والألعاب‭ ‬الرقمية،‭ ‬فإن‭ ‬توجيهه‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬علوم‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬مع‭ ‬إكسابه‭ ‬المهارات‭ ‬التطبيقية‭ ‬تصبح‭ ‬نقطة‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬لمستقبله‭ ‬المهني‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬تشهد‭ ‬حالياً‭ ‬ازدهاراً‭ ‬كبيراً‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لعشاق‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬فإن‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬مبتكر‭ ‬إعلامي‭ ‬يعد‭ ‬أمراً‭ ‬منطقياً،‭ ‬ويمكن‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬إخصائي‭ ‬تجميل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانتشار‭ ‬الكبير‭ ‬للدورات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجميل‭ ‬والمكياج‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تبادل‭ ‬ملفات‭ ‬الفيديو‭ ‬الشهير‭.‬