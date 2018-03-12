ميسي يرزق بصبي ثالث:أهلا سيرو

برشلونة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رزق‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬وزوجته‭ ‬انتونيلا‭ ‬روكوتسو‭ ‬بصبي‭ ‬ثالث‭ ‬سمياه‭ ‬سيرو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬السبت‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬مضيفه‭ ‬ملقة‭ ‬المقررة‭ ‬مساء‭.‬

وعلق‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬يمسك‭ ‬فيها‭ ‬بأصابع‭ ‬مولوده‭ ‬الجديد‭: ‬‮«‬أهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬سيرو‭!!! ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬ممتاز‭. ‬هو‭ ‬ووالدته‭ ‬بحال‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬كثيرا‭!!!‬‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬النبأ‭ ‬السعيد،‭ ‬لينضم‭ ‬سيرو‭ ‬الى‭ ‬شقيقيه‭ ‬تيغاو‭ (‬5‭ ‬اعوام‭) ‬وماتيو‭ (‬عامان‭).‬

والتقى‭ ‬ميسي‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬وزوجته‭ ‬في‭ ‬روزاريو‭ ‬مسقط‭ ‬رأسيهما‭ ‬في‭ ‬1996‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬علاقتهما‭ ‬بدأت‭ ‬بعدها‭ ‬بعشر‭ ‬سنوات،‭ ‬وتزوجا‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬الارجنتين‭.‬

وولد‭ ‬الاطفال‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬افضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مراهقا‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬تكوين‭ ‬برشلونة‭ ‬وخاض‭ ‬كامل‭ ‬مسيرته‭ ‬حتى‭ ‬الان‭. ‬وبسبب‭ ‬الولادة،‭ ‬أعلن‭ ‬ميسي‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬رحلة‭ ‬برشلونة‭ ‬الى‭ ‬ملقة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬النادي‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭.‬

ويتصدر‭ ‬برشلونة‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬ويخوض‭ ‬اياب‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬بعد‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬ضد‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ (‬1-1‭ ‬ذهابا‭ ‬في‭ ‬لندن‭).‬

وحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ميسي‭ ‬المدافع‭ ‬الكولومبي‭ ‬ييري‭ ‬مينا،‭ ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬ايضا‭ ‬الظهير‭ ‬البرتغالي‭ ‬نلسون‭ ‬سيميدو،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬دنيس‭ ‬سواريز‭ ‬وصانع‭ ‬الالعاب‭ ‬اندريس‭ ‬اينيستا‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.‬