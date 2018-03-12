ميسي يرزق بصبي ثالث:أهلا سيرو

برشلونة-(أ ف ب): رزق الارجنتيني ليونيل ميسي وزوجته انتونيلا روكوتسو بصبي ثالث سمياه سيرو، بحسب ما ذكر السبت نجم برشلونة الاسباني الذي غاب في اللحظة الاخيرة عن مباراة مضيفه ملقة المقررة مساء.
وعلق ميسي في صفحته على موقع «فيسبوك» على صورة يمسك فيها بأصابع مولوده الجديد: «أهلا وسهلا سيرو!!! بفضل الله سارت الأمور بشكل ممتاز. هو ووالدته بحال جيدة جدا. نحن سعداء كثيرا!!!».
وكان الثنائي أعلن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي النبأ السعيد، لينضم سيرو الى شقيقيه تيغاو (5 اعوام) وماتيو (عامان).
والتقى ميسي (30 عاما) وزوجته في روزاريو مسقط رأسيهما في 1996 للمرة الاولى، بيد ان علاقتهما بدأت بعدها بعشر سنوات، وتزوجا عام 2017 في الارجنتين.
وولد الاطفال الثلاثة في برشلونة، حيث وصل افضل لاعب في العالم خمس مرات مراهقا الى مركز تكوين برشلونة وخاض كامل مسيرته حتى الان. وبسبب الولادة، أعلن ميسي غيابه عن رحلة برشلونة الى ملقة ضمن الدوري المحلي، بحسب ما ذكر النادي صباح السبت.
ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 8 نقاط عن اتلتيكو مدريد، ويخوض اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعد اربعة ايام ضد تشلسي الانكليزي (1-1 ذهابا في لندن).
وحل بدلا من ميسي المدافع الكولومبي ييري مينا، ويغيب عن برشلونة ايضا الظهير البرتغالي نلسون سيميدو، لاعب الوسط دنيس سواريز وصانع الالعاب اندريس اينيستا بسبب الاصابة.