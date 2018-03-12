نمور أندونيسيا تقتل ثاني ضحية هذا العام

لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬لقي‭ ‬رجل‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬لنمر‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬نمور‭ ‬سومطرة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬إندونيسية‭ ‬نائية،‭ ‬حسب‭ ‬السلطات،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وعُثر‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬يسري‭ ‬أفندي،‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬رياو‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سومطرة،‭ ‬وظهر‭ ‬عليها‭ ‬آثار‭ ‬إصابة‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭.‬

وكان‭ ‬الضحية‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تانجونغ‭ ‬سيمبانغ‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬نمر‭ ‬في‭ ‬الجوار‭.‬

وانتظر‭ ‬العمال‭ ‬ساعات‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬المكان‭ ‬ظناً‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬الحيوان‭ ‬غادر‭. ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬النمر‭. ‬وأكد‭ ‬زملاء‭ ‬الضحية‭ ‬أنهم‭ ‬تفرقوا‭ ‬جميعاً‭ ‬هرباً‭ ‬من‭ ‬النمر،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أفندي‭ ‬لم‭ ‬يحالفه‭ ‬الحظ‭ ‬وعُثر‭ ‬عليه‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي‭ ‬بعد‭ ‬الحادثة‭ ‬قرب‭ ‬نهر‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬رياو‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬سحبوا‭ ‬ملابسه‭. ‬رأوا‭ ‬جرحاً‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬الرقبة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬قضى‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نمور‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬خلال‭ ‬ورش‭ ‬لقطع‭ ‬الأشجار‭ ‬بهدف‭ ‬استبدالها‭ ‬بمشاتل‭ ‬لنخيل‭ ‬الزيت‭.‬

وتأتي‭ ‬إزالة‭ ‬الأحراج‭ ‬على‭ ‬المساكن‭ ‬الطبيعية‭ ‬للحيوانات‭ ‬وتزيد‭ ‬احتمال‭ ‬احتكاكها‭ ‬مع‭ ‬البشر‭.‬

وفي‭ ‬يناير،‭ ‬قتلت‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬مشتل‭ ‬لنخيل‭ ‬الزيت‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬رياو‭ ‬أيضاً‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬نمر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬عملها‭.‬

‭ ‬وقبل‭ ‬أيام،‭ ‬عمد‭ ‬سكان‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سومطرة‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬أحشاء‭ ‬حيوان‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬نمور‭ ‬سومطرة‭ ‬وتعليقه‭ ‬على‭ ‬سقف‭ ‬مرآب‭ ‬بعدما‭ ‬هاجم‭ ‬الحيوان‭ ‬قرويين‭ ‬كانا‭ ‬يطاردانه‭.‬