نمور أندونيسيا تقتل ثاني ضحية هذا العام

لندن -الزمان : لقي رجل مصرعه في هجوم لنمر من فصيلة نمور سومطرة في قرية إندونيسية نائية، حسب السلطات، في ثاني هجوم من نوعه هذا العام.
وعُثر على جثة يسري أفندي، في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة، وظهر عليها آثار إصابة قاتلة في الرقبة.
وكان الضحية يعمل مع آخرين في ورشة بناء في قرية تانجونغ سيمبانغ عندما ظهر نمر في الجوار.
وانتظر العمال ساعات عدة قبل مغادرة المكان ظناً منهم أن الحيوان غادر. غير أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة النمر. وأكد زملاء الضحية أنهم تفرقوا جميعاً هرباً من النمر، غير أن أفندي لم يحالفه الحظ وعُثر عليه فاقدا للوعي بعد الحادثة قرب نهر.
وقالت وكالة حماية البيئة في مقاطعة رياو في بيان: «عندما سحبوا ملابسه. رأوا جرحاً عند مستوى الرقبة».
وفي السنوات الماضية، قضى عدة أشخاص في هجمات نمور في إندونيسيا خلال ورش لقطع الأشجار بهدف استبدالها بمشاتل لنخيل الزيت.
وتأتي إزالة الأحراج على المساكن الطبيعية للحيوانات وتزيد احتمال احتكاكها مع البشر.
وفي يناير، قتلت موظفة في مشتل لنخيل الزيت في مقاطعة رياو أيضاً بعد هجوم نمر على موقع عملها.
وقبل أيام، عمد سكان قرية صغيرة في شمال سومطرة إلى نزع أحشاء حيوان من فصيلة نمور سومطرة وتعليقه على سقف مرآب بعدما هاجم الحيوان قرويين كانا يطاردانه.