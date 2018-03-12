تحطمت طائرة العروس واحترقت القلوب قبل الزواج

طهران‭,: ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬تحولت‭ ‬رحلة‭ ‬عودة‭ ‬ابنة‭ ‬رجل‭ ‬اعمال‭ ‬تركي‭ ‬بارز‭ ‬وصديقاتها‭ ‬من‭ ‬احتفال‭ ‬قبيل‭ ‬الزواج‭ ‬الى‭ ‬مأساة‭ ‬بعد‭ ‬تحطم‭ ‬طائرتهن‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬ومقتل‭ ‬11‭ ‬امرأة‭ ‬عليها،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬السلطات‭ ‬الايرانية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الصندوقين‭ ‬الاسودين‭.‬

تحطمت‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬بومبارديير‭ ‬تشالنجر‭ ‬604‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬مينا‭ ‬بشاران‭ ‬ابنة‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬التركي‭ ‬وصديقاتها‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬احتفال‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬قبيل‭ ‬زواجها‭.‬

وسقطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬شركة‭ ‬بشاران‭ ‬القابضة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬تركية‭ ‬فوق‭ ‬جبال‭ ‬زاغروس‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬طهران،‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬الى‭ ‬اسطنبول‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬الراكبات‭ ‬الثماني‭ ‬وثلاث‭ ‬نساء‭ ‬هن‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭.‬

واعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬بعد‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ (‬14:39‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طلبت‭ ‬الإذن‭ ‬بخفض‭ ‬الارتفاع‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬مشاكل‭ ‬تقنية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬ان‭ ‬الراكبات‭ ‬الثماني‭ ‬هن‭ ‬ست‭ ‬تركيات‭ ‬واسبانيتان‭.‬

وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬‮«‬ايسنا‮»‬‭ ‬ان‭ ‬فرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬نقلها‭ ‬بالمروحية‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬شهركرد‭ ‬عاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬جهار‭ ‬محال‭ ‬وبختياري‭ ‬حيث‭ ‬تحطمت‭ ‬الطائرة‭. ‬واوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ (‬ارنا‭) ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجثث‭ ‬باستثناء‭ ‬اثنتين‭ ‬اصيبتا‭ ‬بحروق‭ ‬بالغة‭. ‬ووصلت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬الضحايا‭ ‬الى‭ ‬شهركرد‭ ‬يرافقها‭ ‬دبلوماسي‭ ‬تركي‭.‬

فيما‭ ‬ارسل‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬طائرة‭ ‬وفريق‭ ‬انقاذ‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الانقاذ‭.‬

وافادت‭ ‬تقارير‭ ‬اعلامية‭ ‬تركية‭ ‬ان‭ ‬مينا‭ ‬بشاران‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬ابنة‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬التركي‭ ‬البارز‭ ‬حسين‭ ‬بشاران‭ ‬أمضت‭ ‬عدة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬برفقة‭ ‬صديقاتها‭ ‬للاحتفال‭ ‬قبيل‭ ‬زواجها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬وزواج‭ ‬ثلاث‭ ‬صديقات‭ ‬لها‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

واشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬حرييت‭ ‬التركية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مينا‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬2013‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بشاران‭ ‬القابضة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬العائلة‭ ‬وتهيمن‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬التركي‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬الامبراطورية‭ ‬العثمانية‭.‬

وانطلقت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بدات‭ ‬اعمالها‭ ‬بتجارة‭ ‬البندق‭ ‬لتكبر‭ ‬وتتمدد‭ ‬الى‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التمويل‭ ‬والبناء‭ ‬والطاقة‭ ‬والاسمنت‭ ‬والسياحة‭ ‬والازياء‭ ‬واليخوت‭.‬

ويدير‭ ‬الشركة‭ ‬حسين‭ ‬بشاران‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬ونائب‭ ‬سابق‭ ‬لرئيس‭ ‬نادي‭ ‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬مينا‭ ‬فان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬حققن‭ ‬نجاحات‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموضة‭ ‬والازياء‭. ‬وافادت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬تركية‭ ‬ان‭ ‬ضحية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬كانت‭ ‬حاملا‭.‬

واظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬النساء‭ ‬أثناء‭ ‬احتفالهن‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬منتجعات‭ ‬الامارات‭ ‬والتقاطهن‭ ‬الصور‭ ‬مع‭ ‬الطيارتين‭ ‬داخل‭ ‬الطائرة‭.‬

واشارت‭ ‬تقارير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الطيارتين‭ ‬هما‭ ‬بيريل‭ ‬غيربيش‭ ‬ومليكة‭ ‬قوت‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬احدى‭ ‬اوائل‭ ‬من‭ ‬قدن‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬التركي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تنتقل‭ ‬الى‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

وافادت‭ ‬تقارير‭ ‬اعلامية‭ ‬تركية‭ ‬ان‭ ‬مينا‭ ‬بشاران‭ ‬كانت‭ ‬ستتزوج‭ ‬من‭ ‬خطيبها‭ ‬مراد‭ ‬غيزير‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬سيراجان‭ ‬على‭ ‬البوسفور،‭ ‬أحد‭ ‬افخم‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالزفاف‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وكان‭ ‬والد‭ ‬مينا‭ ‬اطلق‭ ‬اسم‭ ‬ابنته‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬ابراج‭ ‬سكنية‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬فيكيرتيبي‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الاسيوي‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭.‬

لم‭ ‬تتضح‭ ‬بعد‭ ‬أسباب‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬الصندوقين‭ ‬الاسودين‭ ‬وسيتم‭ ‬تسليمهما‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ارنا‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الحادث‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬بمحركين‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬آسمان‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬زاغروس‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬وعددهم‭ ‬66‭.‬

اختفت‭ ‬تلك‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬الرادارات‭ ‬بعد‭ ‬إقلاعها‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬داخلية‭ ‬اثناء‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭.‬