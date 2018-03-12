السياسة الخارجية الروسية في ظل حكم بوتين.. سوريا وأوكرانيا تتصدران المشهد

موسكو‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬تمكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬واجهة‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أسوأ‭ ‬الخلافات‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬تسجل‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬

‭ ‬سوريا

استخدمت‭ ‬روسيا‭ ‬حليفة‭ ‬نظام‭ ‬دمشق‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬لوقف‭ ‬مشاريع‭ ‬قرارات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2011،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬حماية‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

والكرملين‭ ‬المؤيد‭ ‬للاستقرار،‭ ‬لم‭ ‬ينظر‭ ‬بعين‭ ‬الرضا‭ ‬للربيع‭ ‬العربي‭ ‬واعتبر‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬بمثابة‭ ‬خيانة،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬امتناع‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭ ‬يتيح‭ ‬التدخل‭ ‬الدولي،‭ ‬بمقتل‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬بطريقة‭ ‬وحشية‭ ‬كما‭ ‬اغرق‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬فوضى‭. ‬واطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬تدخلا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬المعطيات‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬لصالح‭ ‬النظام‭ ‬ما‭ ‬اتاح‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬استعادة‭ ‬القسم‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهاديين‭. ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬لحل‭ ‬النزاع،‭ ‬تعاونت‭ ‬روسيا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬حليفة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬ايضا،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬لفصائل‭ ‬المعارضة‭. ‬وهكذا‭ ‬فرضت‭ ‬نفسها‭ ‬لاعبا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭.‬

‭ ‬اوكرانيا

في‭ ‬مطلع‭ ‬2014،‭ ‬ادت‭ ‬انتفاضة‭ ‬دامية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للغرب‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬ميدان‭ ‬الى‭ ‬فرار‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤيد‭ ‬لروسيا‭ ‬فيكتور‭ ‬يانوكوفيتش‭. ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ايام،‭ ‬سيطر‭ ‬مسلحون‭-‬‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬لاحقا‭ ‬بوتين‭-‬‭ ‬على‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الاوكرانية‭ ‬وضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬بعد‭ ‬استفتاء‭ ‬اعتبرته‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭. ‬وفي‭ ‬الاسابيع‭ ‬التالية،‭ ‬تبع‭ ‬ضم‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الاوكراني‭ ‬والانفصاليين‭ ‬الموالين‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬اوكرانيا‭ ‬اوقع‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬الاف‭ ‬قتيل‭.‬

وروسيا‭ ‬متهمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كييف‭ ‬والغربيين‭ ‬بدعم‭ ‬الانفصاليين‭ ‬عسكريا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬موسكو‭ ‬بشدة‭. ‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬تتعرض‭ ‬روسيا‭ ‬لعقوبات‭ ‬اميركية‭ ‬واوروبية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬تبقي‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬في‭ ‬ترانسنيستريا‭ ‬المنطقة‭ ‬الناطقة‭ ‬بالروسية‭ ‬التي‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬مولدافيا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينيات‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭. ‬واقيمت‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬ابخازيا‭ ‬واوسيتيا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬المنطقتان‭ ‬الانفصاليتان‭ ‬الجورجيتان‭ ‬اللتان‭ ‬اعترفت‭ ‬موسكو‭ ‬باستقلالهما‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬حرب‭ ‬خاطفة‭ ‬مع‭ ‬جورجيا‭.‬

كوريا‭ ‬الشمالية

خلافا‭ ‬لواشنطن‭ ‬التي‭ ‬تلوح‭ ‬باستمرار‭ ‬بالتهديد‭ ‬بعقوبات،‭ ‬تدعو‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬الى‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬اعدتها‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭. ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬ساندت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2017‭ ‬قرارا‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬يفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وخصوصا‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬واردات‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬اساسية‭ ‬للبرامج‭ ‬الصاروخية‭ ‬والنووية‭. ‬وفي‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬اشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بالزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬واصفا‭ ‬اياه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬سياسة‭ ‬ناضج‮»‬‭ ‬حين‭ ‬وجه‭ ‬هذا‭ ‬الاخير‭ ‬اشارات‭ ‬انفتاح‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الى‭ ‬الامة‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭.‬

الولايات‭ ‬المتحدة

‭ ‬تختلف‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الدولية‭ ‬مثل‭ ‬اوكرانيا‭ ‬وسوريا‭ ‬وايران‭. ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬وعد‭ ‬بتقارب‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬شابت‭ ‬العلاقات‭ ‬ازمة‭ ‬الاتهامات‭ ‬بتدخل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاميركية‭ ‬بواسطة‭ ‬عمليات‭ ‬قرصنة‭. ‬ومنذ‭ ‬سنوات،‭ ‬تندد‭ ‬موسكو‭ ‬بنشر‭ ‬الدرع‭ ‬الاميركية‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬وبشكل‭ ‬عام‭ ‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬مبررا‭ ‬لها‭ ‬لتقوية‭ ‬قدراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭. ‬وما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬جديد‭ ‬للتسلح،‭ ‬اعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬انها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‭ ‬جديدة‭ ‬ضعيفة‭ ‬القوة‭ ‬فيما‭ ‬اشاد‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬بصواريخ‭ ‬روسية‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تقهر‮»‬‭. ‬

‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬وفنزويلا

في‭ ‬اوج‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬حاولت‭ ‬روسيا‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬التقليديين‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬او‭ ‬فنزويلا‭.‬

وموسكو‭ ‬والصين‭ ‬اللتان‭ ‬يربطهما‭ ‬عقد‭ ‬ضخم‭ ‬حول‭ ‬تسليم‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬الصين،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تظهران‭ ‬كجبهة‭ ‬متحدة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬في‭ ‬افضل‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‮»‬‭. ‬ووقعت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬الهند،‭ ‬الزبون‭ ‬الطويل‭ ‬الامد‭ ‬للاسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬وعززت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭ ‬التي‭ ‬تشاطرها‭ ‬مواقفها‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬واعطت‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬دعما‭ ‬ماليا‭ ‬لكراكاس‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ازمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬عبر‭ ‬اعادة‭ ‬جدولة‭ ‬دين‭ ‬بقيمة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬منحته‭ ‬اياها‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬