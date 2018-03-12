عشر محطات في حياة بوتين وخمس في تاريخ روسيا

موسكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬المحطات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬المرشح‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

-7‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬1952‭:‬‭ ‬مولد‭ ‬بوتين‭ ‬لدى‭ ‬عائلة‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬لينينغراد،‭ ‬سان‭-‬بطرسبور‭ ‬الحالية‭.‬

-1998‭:‬‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬‭(‬كي‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬سابقا‭)‬‭.‬

-1999‭:‬‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بوتين‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬بوريس‭ ‬يلتسين،‭ ‬أمر‭ ‬بدخول‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬الى‭ ‬الشيشان‭ ‬لمحاربة‭ ‬الانفصاليين‭. ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2009،‭ ‬اعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬نهاية‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

-2000‭:‬‭ ‬انتخب‭ ‬رئيسا‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭. ‬وسيعاد‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬2004‭.‬

‭-‬2008‭:‬‭ ‬ولأنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬تولي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ولايتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬سلم‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائه‭ ‬ديمتري‭ ‬ميدفيديف‭ ‬الكرملين،‭ ‬وتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭.‬

‭-‬2012‭:‬‭ ‬عاد‭ ‬رئيسا‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاولى،‭ ‬لولاية‭ ‬مددت‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭. ‬وشهدت‭ ‬الانتخابات‭ ‬تظاهرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للمعارضة‭.‬

‭-‬2013‭:‬‭ ‬اعلان‭ ‬طلاقه‭ ‬من‭ ‬ليودميلا،‭ ‬زوجته‭ ‬منذ‭ ‬1982،‭ ‬والتي‭ ‬انجب‭ ‬منها‭ ‬ابنتين‭.‬

‭-‬2014‭:‬‭ ‬ضم‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الاوكرانية‭ ‬بعدما‭ ‬احتلتها‭ ‬قوات‭ ‬روسية،‭ ‬واجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬اعتبرته‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭.‬

‭-‬‭ ‬2015‭:‬‭ ‬قدم‭ ‬دعمه‭ ‬العسكري‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

‭-‬‭ ‬9‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭:‬‭ ‬أعلن‭ ‬ترشيحه‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2018‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬رابعة‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬هناك‭ ‬خمس‭ ‬محطات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬في‭ ‬1991‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬التي‭ ‬ستمنح‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬رابعة‭ ‬‭:‬

‭-‬‭ ‬1991‭ ‬شهادة‭ ‬وفاة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬‭-‬

في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬1991‭ ‬اعلن‭ ‬بوريس‭ ‬يلتسين‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬اول‭ ‬رئيس‭ ‬لاتحاد‭ ‬روسيا،‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الاوكراني‭ ‬والبيلاروسي‭ ‬‮«‬وفاة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‮»‬‭. ‬ارغم‭ ‬زعيم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬ميخائيل‭ ‬غورباتشوف‭ ‬على‭ ‬التنحي‭. ‬وطبق‭ ‬يلتسين‭ ‬مجموعة‭ ‬اصلاحات‭ ‬‭:‬‭ ‬تحرير‭ ‬الاسعار،‭ ‬وتوحيد‭ ‬اسعار‭ ‬الصرف‭ ‬وصرف‭ ‬الروبل،‭ ‬والملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬والغاء‭ ‬احتكار‭ ‬الدولة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية‭.‬

في‭ ‬1993‭ ‬ارسل‭ ‬يلتسين‭ ‬دبابات‭ ‬ضد‭ ‬النواب‭ ‬الشيوعيين‭ ‬المتحصنين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬‭(‬148‭ ‬قتيلا‭ ‬بحسب‭ ‬الارقام‭ ‬الرسمية‭)‬‭. ‬نهاية‭ ‬1994‭ ‬قرر‭ ‬يلتسين‭ ‬احكام‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬القوقاز‭ ‬الروسي‭. ‬في‭ ‬1996‭ ‬سمح‭ ‬اتفاق‭ ‬بانهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اوقعت‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

ساهمت‭ ‬الازمة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬اوضاع‭ ‬ملايين‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬فقر‭ ‬مدقع‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انهار‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬والتربوي‭ ‬وانتشر‭ ‬الفساد‭.‬

‭ ‬1999‭ ‬مجيء‭ ‬بوتين‭ ‬

في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬1999‭ ‬عين‭ ‬يلتسين‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مجهولا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬كوّن‭ ‬العميل‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الكاي‭ ‬جي‭ ‬بي،‭ ‬لنفسه‭ ‬صورة‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬تعرضت‭ ‬لسلسلة‭ ‬اعتداءات‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الشيشان‭ ‬‭(‬حوالى‭ ‬300‭ ‬قتيل‭)‬‭.‬

في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬1999‭ ‬أمر‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬وعد‭ ‬ب‮»‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهابيين‮»‬،‭ ‬بدخول‭ ‬القوات‭ ‬الفدرالية‭ ‬الروسية‭ ‬الى‭ ‬الشيشان‭.‬

واستقال‭ ‬يلتسين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مدمنا‭ ‬على‭ ‬الكحول‭ ‬وتراجعت‭ ‬حالته‭ ‬الصحية،‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬1999‭. ‬وخلفه‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2000‭.‬

بين‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و2009‭ ‬اوقعت‭ ‬الحرب‭ ‬الشيشانية‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬تجاوزت‭ ‬وقصف‭ ‬عشوائي‭ ‬على‭ ‬غروزني،‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭.‬

وخلال‭ ‬اول‭ ‬ولايتين‭ ‬له‭ ‬‭(‬اعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬2004‭)‬‭ ‬أحكم‭ ‬بوتين‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬البرلمان،‭ ‬ووضع‭ ‬الحكام‭ ‬الاقليميين‭ ‬تحت‭ ‬سيادة‭ ‬موسكو‭ ‬وأرغم‭ ‬الاعلام‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬وفيا‭ ‬بشكل‭ ‬تام،‭ ‬وأعاد‭ ‬إلى‭ ‬الكاي‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬كل‭ ‬وظائفه‭.‬

كما‭ ‬ابعد‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬ثروة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬يلتسين،‭ ‬الواحد‭ ‬تلو‭ ‬الاخر‭ ‬بينهم‭ ‬ميخائيل‭ ‬خودوركوفسكي‭ ‬المدير‭ ‬المقال‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬يوكوس‮»‬‭ ‬النفطية‭ ‬الذي‭ ‬سجن‭ ‬طوال‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك‭ ‬تحسنت‭ ‬الاوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بفضل‭ ‬الرقابة‭ ‬النقدية‭ ‬الصارمة‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬ايرادات‭ ‬النفط‭.‬

‭ ‬2008-2012‭ ‬مدفيديف‭ ‬لفترة‭ ‬فاصلةنظرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الدستور‭ ‬يحظر‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬لولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬متعاقبة،‭ ‬اختار‭ ‬بوتين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومته‭ ‬الشاب‭ ‬دميتري‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬بسهولة‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2008‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منافسة‭ ‬حقيقية‭. ‬واصبح‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء،‭ ‬وترأس‭ ‬حزب‭ ‬روسيا‭ ‬الموحدة‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭.‬

في‭ ‬2009‭ ‬ضربت‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬روسيا‭ ‬بقوة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعود‭ ‬الاوضاع‭ ‬وتتحسن‭ ‬تدريجيا‭.‬

2012‭ ‬عودة‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬وسط‭ ‬احتجاجات‭ ‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2011‭ ‬برزت‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬بوتين‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬حزب‭ ‬روسيا‭ ‬الموحدة‭ ‬وتخللتها‭ ‬اعمال‭ ‬تزوير‭ ‬بحسب‭ ‬المعارضة‭.‬

ولم‭ ‬تمنعه‭ ‬حملة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬لولاية‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬تعديل‭ ‬دستوري‭.‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬الامن‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬انتخاب‭ ‬بوتين‭ ‬بحوالى‭ ‬64%‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬‮«‬زائفا‮»‬‭. ‬وأدت‭ ‬التظاهرات‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الاقتراع‭ ‬إلى‭ ‬أسوأ‭ ‬قمع‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭.‬

‭ ‬2014‭ ‬اعادة‭ ‬امجاد‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬

أصبح‭ ‬ينظر‭ ‬لبوتين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬اعادت‭ ‬أمجاد‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬بضمه‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬الاوكرانية‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬والغربيين‭ ‬الذين‭ ‬يتهمون‭ ‬ايضا‭ ‬موسكو‭ ‬بدعم‭ ‬التمرد‭ ‬الانفصالي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬اوكرانيا‭ ‬عسكريا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينفيه‭ ‬الكرملين‭.‬

وجراء‭ ‬ضم‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬عقوبات‭ ‬اوروبية‭ ‬واميركية‭ ‬انعكست‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭.‬

في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬اصبحت‭ ‬روسيا‭ ‬طرفا‭ ‬اساسيا‭ ‬منذ‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لقوات‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬بتحقيق‭ ‬انتصارات‭.‬