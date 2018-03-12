عشر محطات في حياة بوتين وخمس في تاريخ روسيا

موسكو-(أ ف ب) - في ما يأتي المحطات الأساسية في حياة فلاديمير بوتين، المرشح لولاية رئاسية جديدة في روسيا.
-7 تشرين الأول/اكتوبر 1952: مولد بوتين لدى عائلة عاملة في ضاحية لينينغراد، سان-بطرسبور الحالية.
-1998: تعيينه رئيسا لأجهزة الاستخبارات الروسية المسؤولة عن الأمن الداخلي (كي جي بي سابقا).
-1999: عندما كان بوتين رئيسا للوزراء في عهد بوريس يلتسين، أمر بدخول القوات الروسية الى الشيشان لمحاربة الانفصاليين. في نيسان/ابريل 2009، اعلنت موسكو نهاية «عملية مكافحة الارهاب».
-2000: انتخب رئيسا من الدورة الأولى. وسيعاد انتخابه في 2004.
-2008: ولأنه لا يستطيع تولي اكثر من ولايتين متتاليتين، سلم فلاديمير بوتين رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف الكرملين، وتولى رئاسة الحكومة.
-2012: عاد رئيسا بعد انتخابه في الدورة الاولى، لولاية مددت الى ست سنوات. وشهدت الانتخابات تظاهرات غير مسبوقة للمعارضة.
-2013: اعلان طلاقه من ليودميلا، زوجته منذ 1982، والتي انجب منها ابنتين.
-2014: ضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية بعدما احتلتها قوات روسية، واجراء استفتاء اعتبرته المجموعة الدولية غير شرعي.
- 2015: قدم دعمه العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
- 9 كانون الأول/ديسمبر 2017: أعلن ترشيحه الى الانتخابات في آذار/مارس 2018 لولاية رئاسية رابعة.
من ناحية اخرى هناك خمس محطات رئيسية في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 الى الانتخابات الرئاسية في 18 آذار/مارس التي ستمنح فلاديمير بوتين ولاية رئاسية رابعة :
- 1991 شهادة وفاة الاتحاد السوفياتي -
في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 1991 اعلن بوريس يلتسين الذي انتخب قبل ستة اشهر اول رئيس لاتحاد روسيا، مع نظيريه الاوكراني والبيلاروسي «وفاة الاتحاد السوفياتي». ارغم زعيم الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف على التنحي. وطبق يلتسين مجموعة اصلاحات : تحرير الاسعار، وتوحيد اسعار الصرف وصرف الروبل، والملكية الخاصة والغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
في 1993 ارسل يلتسين دبابات ضد النواب الشيوعيين المتحصنين في البرلمان (148 قتيلا بحسب الارقام الرسمية). نهاية 1994 قرر يلتسين احكام السيطرة على جمهورية الشيشان الانفصالية في القوقاز الروسي. في 1996 سمح اتفاق بانهاء الحرب التي اوقعت عشرات آلاف القتلى.
ساهمت الازمة المالية في 1998 في تفاقم اوضاع ملايين الروس الذين باتوا يعيشون في فقر مدقع في حين انهار النظام الصحي والتربوي وانتشر الفساد.
1999 مجيء بوتين
في آب/اغسطس 1999 عين يلتسين في منصب رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الذي كان مجهولا في ذلك الوقت. وسرعان ما كوّن العميل السابق في الكاي جي بي، لنفسه صورة الرجل القوي في بلاد تعرضت لسلسلة اعتداءات نسبت الى الانفصاليين الشيشان (حوالى 300 قتيل).
في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 1999 أمر بوتين الذي وعد ب»القضاء على الارهابيين»، بدخول القوات الفدرالية الروسية الى الشيشان.
واستقال يلتسين الذي كان مدمنا على الكحول وتراجعت حالته الصحية، في 31 كانون الاول/ديسمبر 1999. وخلفه بوتين في الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2000.
بين عامي 2000 و2009 اوقعت الحرب الشيشانية التي تخللتها تجاوزت وقصف عشوائي على غروزني، عشرات آلاف الضحايا.
وخلال اول ولايتين له (اعيد انتخابه في 2004) أحكم بوتين قبضته على البرلمان، ووضع الحكام الاقليميين تحت سيادة موسكو وأرغم الاعلام على ان يكون وفيا بشكل تام، وأعاد إلى الكاي جي بي كل وظائفه.
كما ابعد عن السياسة الشخصيات التي جمعت ثروة في عهد يلتسين، الواحد تلو الاخر بينهم ميخائيل خودوركوفسكي المدير المقال لمجموعة «يوكوس» النفطية الذي سجن طوال 10 سنوات. في موازاة ذلك تحسنت الاوضاع الاقتصادية بفضل الرقابة النقدية الصارمة وخصوصا على ايرادات النفط.
2008-2012 مدفيديف لفترة فاصلةنظرا الى ان الدستور يحظر الترشح للرئاسة لولاية ثالثة متعاقبة، اختار بوتين نائب رئيس حكومته الشاب دميتري مدفيديف الذي انتخب بسهولة رئيسا في الثاني من آذار/مارس 2008 من دون منافسة حقيقية. واصبح بوتين في حينها رئيسا للوزراء، وترأس حزب روسيا الموحدة الذي هيمن على البرلمان.
في 2009 ضربت الازمة الاقتصادية العالمية روسيا بقوة قبل ان تعود الاوضاع وتتحسن تدريجيا.
2012 عودة الى السلطة وسط احتجاجات
في كانون الاول/ديسمبر 2011 برزت حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول بوتين الى سدة الحكم بعد الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب روسيا الموحدة وتخللتها اعمال تزوير بحسب المعارضة.
ولم تمنعه حملة الاحتجاجات من تولي منصب الرئاسة مجددا في 2012 لولاية من ست سنوات بعد اجراء تعديل دستوري.
واعتبرت منظمة الامن والتعاون في اوروبا انتخاب بوتين بحوالى 64% من الاصوات «زائفا». وأدت التظاهرات احتجاجا على نتائج الاقتراع إلى أسوأ قمع منذ انهيار الاتحاد السوفياتي بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
2014 اعادة امجاد «روسيا الكبرى»
أصبح ينظر لبوتين على أنه الشخصية التي اعادت أمجاد «روسيا الكبرى» بضمه في 2004 شبه جزيرة القرم الاوكرانية.
وأثارت هذه الخطوة أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بين الروس والغربيين الذين يتهمون ايضا موسكو بدعم التمرد الانفصالي في شرق اوكرانيا عسكريا، وهو ما ينفيه الكرملين.
وجراء ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في اوكرانيا، فرضت على روسيا عقوبات اوروبية واميركية انعكست سلبا على الاقتصاد.
في النزاع في سوريا، اصبحت روسيا طرفا اساسيا منذ تدخلها في ايلول/سبتمبر 2015 في هذا البلد، ما سمح لقوات بشار الاسد بتحقيق انتصارات.