دراسة:النزاعات وأبرزها حرب اليمن تغذي استيراد السلاح في الشرق الأوسط وآسيا

ستوكهولم‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬الاثنين‭ ‬ازدياد‭ ‬واردات‭ ‬السلاح‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحروب‭ ‬والتوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭. ‬

وأفاد‭ ‬معهد‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الدولي‭ ‬لأبحاث‭ ‬السلام‭ (‬سيبري‭) ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2013‭ ‬و2017‭ ‬شهدت‭ ‬زيادة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تمزقها‭ ‬نزاعات‭ ‬عدة،‭ ‬وهي‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬103‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭. ‬

وشكلت‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬32‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬واردات‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

و»سيبري‮»‬‭ ‬معهد‭ ‬مستقل‭ ‬يراقب‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬تبلغ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لتجاوز‭ ‬اي‭ ‬تفاوت‭ ‬قصير‭ ‬الامد‭ ‬في‭ ‬الارقام‭.‬

وذكر‭ ‬المعهد‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬خصمها‭ ‬الإقليمي‭ ‬ايران‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد‭ ‬للسلاح‭ ‬بعد‭ ‬الهند‭. ‬وتستورد‭ ‬السعودية‭ ‬61‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬أسلحتها‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و23‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭. ‬

ويوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وقعت‭ ‬بريطانيا‭ ‬والسعودية‭ ‬بروتوكول‭ ‬اتفاق‭ ‬لبيع‭ ‬الرياض‭ ‬48‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬يوروفايتر‭ ‬تايفون‮»‬‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬بقيمة‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬الصناعات‭ ‬الجوية‭ ‬والدفاعية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬إي‭ ‬سيستمز‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وأثارت‭ ‬الصفقة‭ ‬نقاشا‭ ‬حادا‭ ‬وتظاهرات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬نصبت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬انقذوا‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬تمثالا‭ ‬لطفل‭ ‬قرب‭ ‬البرلمان‭ ‬‮«‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬تغذيه‭ ‬جزئيا‭ ‬قنابل‭ ‬مصنوعة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬سيبري‮»‬‭ ‬بيتر‭ ‬ويزمان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تفشي‭ ‬النزاعات‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والقلق‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أثار‭ ‬نقاشا‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الغربية‭ ‬وأميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬المُصدرين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬للسلاح‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬زودتا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬98‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬تستوردها‭ ‬السعودية‮»‬‭. ‬

تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬

وأشار‭ ‬المعهد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آسيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬أوقيانوسيا‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬استيرادا‭ ‬للسلاح‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬42‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬السلاح‭ ‬العالمية‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2013‭ ‬و2017‭. ‬

والهند‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد‭ ‬للسلاح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬روسيا‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لها‭ ‬وتشكل‭ ‬62‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬وارداتها‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬ازدادت‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للسلاح‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬مدتها‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام،‭ ‬وفقا‭ ‬للمعهد‭. ‬

وأوضح‭ ‬باحث‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬‮«‬سيبري‮»‬‭ ‬يدعى‭ ‬سيمون‭ ‬ويزمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وباكستان‭ ‬والصين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تغذي‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬السلاح‭ ‬بنفسها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تزداد‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬أسلحتها‭ ‬وتواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬باكستان‭ ‬وبنغلادش‭ ‬وبورما‭ ‬عبر‭ ‬تزويدها‭ ‬بالسلاح‮»‬‭. ‬

وبكين،‭ ‬التي‭ ‬ازداد‭ ‬تصديرها‭ ‬للأسلحة‭ ‬بنسبة‭ ‬38‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬الدراسة،‭ ‬هي‭ ‬المزود‭ ‬الأول‭ ‬للسلاح‭ ‬إلى‭ ‬بورما‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬68‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬واردات‭ ‬الأخيرة‭. ‬

واستوردت‭ ‬بنغلادش‭ ‬71‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬اسلحتها‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬فيما‭ ‬استوردت‭ ‬باكستان‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭. ‬

ودفع‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬مارسته‭ ‬الحكومة‭ ‬البورمية‭ ‬ضد‭ ‬أقلية‭ ‬الروهينغا‭ ‬المسلمة‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬بنغلادش‭ ‬منذ‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬حاملين‭ ‬في‭ ‬جعبتهم‭ ‬شهادات‭ ‬مروعة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬واغتصاب‭ ‬وحرق‭ ‬اتهموا‭ ‬الجنود‭ ‬وعصابات‭ ‬بورمية‭ ‬بارتكابها‭. ‬

وأثار‭ ‬النزاع‭ ‬تنديدات‭ ‬دولية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬فرض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬بورما‭.‬