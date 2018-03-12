الألقاب الموصلية..استلهام المهن والخصال والمواقف – أزهر العبيدي

ازهر العبيدي
ﭘﺎﭘﻴر : نسبة إلى جدّهم إبراهيم بن خليل ﭘﺎﭘﻴر ، الذي كان يعمل بائعاً لمادة (القاو) التي كانت تستعمل في إشعال النار قديماً. وسمّاه الأكراد ( ﭘﺎﭘﻴر ) أي الشايب لكبر سنّه.
التك : نسبة إلى جدّهم صالح بن الحاج وهب بن فتحي ، الذي كان يسمّي المسدس بالتك ، أي ذو السبطانة المفردة وتك كلمة تركية تعني المفرد .
التكّاي : نسبة إلى جدّهم احمد بن يحيى التكّاي ، الذي كان يتمايل في مشيته. ويقال هذا اللقب لمن يميل إلى الراحة والاتكاء والنوم . وهم أولاد عم الأستاذ محمود شيت خطاب .
توحلة: نسبة إلى جدّهم فتحي بن الشيخ عبدو بن الشيخ عبدالرحمن ، الذي حرّف اسمه إلى توحلة تحبباً. وتقول رواية طريفة أن أخت جدهم المدعوّة فتحيّة ( توحة ) اعانت أخيها في شجاره مع الجيران ، مما جعله يصيح مانعاً لها ( توحة لا )، فأصبحت لقباً.
سيّد توحي : نسبة إلى جدّهم فتحي بن محمد بن خالد ، الملقب توحي تحبباً ، وهو شيخ له كرامات عديدة ، وكان يرقّي للأمراض الخبيثة التي تسمّى شعبياً ( المخبّث ).
ملاّ توحي : نسبة إلى جدّهم السيّد فتحي بن جمعة بن صالح ، الملقب توحي تحبباً.
ثابت : نسبة إلى جدهم ثابت بن نعمان بن سليمان . عرف من آبائهم السيد سعيد الحاج ثابت وكان من أقطاب الحركة الوطنية في مدينة الموصل .
الثلجي : لقب لأحد أجدادهم لبياض بشرته المتميز .
الجادر: نسبة إلى جدّهم عبدالقادر بن عثمان بن عبدالله ، ويلفظ الأعراب اسمه (عبد الجادر) . عرفت هذه الأسرة بغناها واشتغالها بالتجارة .
جانــكير : نسبة إلى جدّهم مصطفى بن إبراهيم بن عبدالله ، الذي لم يكن يعيش له ولد ، فنذر ان يسمّي أوّل ولد يولد له بـ( جانكير ) وهو اسم جارهم الكردي.
الجدي: نسبة إلى جدّهم احمد بن ملا ّ قدّو بن جرجيس ، الذي لقب بالجدي لقوته ونشاطه في تسلّق الجبال مثل الجدي ، وهو الخروف الصغير .
الجرّاح : نسبة إلى جدّهم عبدالله جرّاح باشي الطبيب المعروف، وتوجد اسر أخرى تحمل هذا اللقب ، منهم أسرة حاج محمد بن عبدالقادر الملقب ( ملاّ قدّو ).
الجعيدي: نسبة إلى جدّهم عبدالله الملقب عبّو الجعيدي ، الذي كان كبير أسرته أي الجعيدة . وفي سوريا يسمّون البدوي الذي يرقّص القرد بالجعيدي.
جلعوط : نسبة إلى جدّهم محمود الجلعوط ، الذي كان نحيف الجسم ولكنّه قوي البنية، وهم أولاد عم آل قصاب باشي.
جلّوقة : وتعني الكثير المزاح والضحك .اشتهرت هذه الأسرة بجمع وتربية الحيوانات الهزيلة ( الفطائس ) في أحد خانات باب ﻠﮕش وبيعها وشرائها .
الجليلي : نسبة إلى جدّهم عبد الجليل الذي قدم إلى الموصل من ديار بكر . برز من هذه الأسرة رجال سياسة وعلم ودين ، وحكم أبناؤهم الموصل فترة طويلة خلال العهد العثماني . اشتهر منهم الوالي حسين باشا الجليلي الذي انتصر على حصار نادرشاه للموصل سنة 1156هـ /1743م بمؤازرة أهالي المدينة.
الجندرمة : كان أجدادهم يعملون في الجندرمة ، وهي الشرطة العثمانية.
الجوادي: نسبة إلى جدّهم عبد الجواد ، وهم أولاد عم آل الرضواني . عرفت هذه الأسرة بتدينها وعلمها .
الجومرد : كلمة كردية تتألف من مقطعين ، جو بمعني السخي ، ومرد بمعنى الرجل ، فتصبح ( الرجل السخي ) . عرف منهم الحاج شيت الجومرد والدكتور عبد الجبار الجومرد وزير خارجية العراق بعد 14 تموز 1958م ، والمربي والكاتب محمود الجومرد.
الجويجاتـــي : نسبة إلى جّدهم إبراهيم ﭼﻠﺑﻲ التاجر، الذي جلب من حلب صينية فيها ديك ودجاجة مع أفراخهما مصنوعة من الذهب. وكان يطلب المحافظة عليها ويسمّيها جويجاتي . وتقول الأسرة انهم من قرية الجويجي الشامية .
جوير : نسبة إلى أحد أجدّادهم جارالله الذي صغّر اسمه إلى جوير . وتستخدم هذه الأسرة الآن لقب الشماع على الأغلب . منهم الأستاذ عبدالرزاق الشماع، والشيخ عبد الوهاب الشمّاع.
ﭽﺎك : نسبة إلى جدّهم محمد بن حسن بن جمعة الذي كان محظوظاً في لعب (الكعاب)، وهي لعبة قديمة تلعب بعظام صغيرة تسمّى الكعاب ( الجعاب ). فكان كعبه يقف ( ﭽﺎك ) دائما أي بوضع قائم ، فيحرز قصب السبق على أقرانه. لكن الاسرة تفسر اللقب بأن جدهم كان يحل مشاكل المحلة وينصب الأمور( ﭽﺎك ).
الجحّاف : نسبة إلى جدّهم خضير بن فرج بن حمّودي ، الذي كان يأكل الطعام بيده، ويطلب من جماعته الأكل بأيديهم، أي ( يجحف) الطعام . عرف منهم جبر الجحّاف الذي كان يقود الهوسات والدبكات في الحفلات والأعراس الموصلية .
ﭽطﺎﻟﺔ : عرفوا ببيع نوع من القماش يدعى ( ﭽطﺎﻟﺔ ).
اﻟﭽﻜّﺎت : نسبة إلى جدّهم الحاج يونس بن محمد سلطان الذي كان متعهداً للأرزاق في سجن الموصل ، وكان من القلّة القلائل من تجار الموصل الذين يتعاملون بالصكوك أو السفتجات ( اﻟﭽﻜّﺎت ) في الأربعينيات.
ﭼﻠﻤﻴران (ﭼﻤﻴران ) : هم أربعون رجلاً عربياً سكنوا في منطقة كردية ، فلقبوا بهذا اللقب . عرف منهم السياسي والتاجر حمدي ﭼﻠﻤﻴران . وتقول الأسرة ان السلطان العثماني كرم جدهم بمنحه لقب ( ﭼﻠﻤﻴران ) أي يعادل 40 رجلا بشجاعته .
اﻠﭼﻠﺒﻲ : توجد عدة اسر في الموصل تحمل هذا اللقب . وهي اﻠﭼﻠﺒﻲ الأموية نسبة إلى جدهم الخليفة عمر بن عبدالعزيز ، منهم الصحفي الأسبق إبراهيم اﻠﭼﻠﺒﻲ ولداه المحامي محمود اﻠﭼﻠﺒﻲ والصحفي احمد سامي اﻠﭼﻠﺒﻲ والدكتور عصام اﻠﭼﻠﺒﻲ الوزير الأسبق. وأسرة اﻠﭼﻠﺒﻲ الثانيـــة هـــي أسرة الدكتور عاصم الجلبي . والثالثة هي أسرة الدكتور داؤد اﻠﭼﻠﺒﻲ صاحب المؤلفات الموصلية المعروفة. أما باقي الأسر فتحمل لقب ( ﭼﻠﺒﻲ ) بدون آل التعريف أو يحمل شخص واحد فيها هذا اللقب .
ﭼوﻠو : نسبة إلى جدّهم جولو بن هلال بن فرحان ، الذي كان شجاعاً ويسمى رجل (ﭼول) أي رجل بريّة .
اﻠﭼﻴرو : نسبة إلى جدّهم خليل بن رحّو بن إبراهيم ، الذي كان يعمل أقتاب الإبل ، وكان يطلب من الزبون أن ( يجيور البضاعة ) أي يفحصها ويحصيها . وتحوّرت بالاستعمال إلى اﻠﭼﻴرو .
الحاتم : نسبة إلى جدّهم حاتم بن عبدالحميد ، ومنهم آل زبير وآل التك وآل حافظ . عرفت هذه الأسر بممارسة التجارة .
الحاصود : نسبة إلى جدّهم مصطفى بن عزبة بن حمد ، الذي لقب بهذا اللقب لاشتغاله في حصاد الحنطة والشعير .
الحبّار : نسبة إلى جدّهم الشيخ حسن الحبّار ، وهو صلاح الدين بن إسماعيل بن عبدالله ، الذي عرف بالعلم والفقه وتدريس علوم القرآن، وخلفه من بعده اولاده في هذه المهمّة . والحبّار لقب لمن يصنع الحبر للكتابة في المدارس الإسلامية.
حديد : نسبة إلى جدّهم رفاعي بن حديد ، عرف منهم السياسي محمد حديد ، وتوجد عدّة اسر تحمل هذا اللقب نسبة إلى جدهم حديد.