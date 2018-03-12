الألقاب الموصلية..استلهام المهن والخصال والمواقف – أزهر العبيدي

ازهر العبيدي

ﭘﺎﭘﻴر‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خليل‭ ‬ﭘﺎﭘﻴر‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بائعاً‭ ‬لمادة‭ (‬القاو‭) ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستعمل‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬قديماً‭. ‬وسمّاه‭ ‬الأكراد‭ ( ‬ﭘﺎﭘﻴر‭ ) ‬أي‭ ‬الشايب‭ ‬لكبر‭ ‬سنّه‭.‬

التك‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬وهب‭ ‬بن‭ ‬فتحي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسمّي‭ ‬المسدس‭ ‬بالتك‭ ‬،‭ ‬أي‭ ‬ذو‭ ‬السبطانة‭ ‬المفردة‭ ‬وتك‭ ‬كلمة‭ ‬تركية‭ ‬تعني‭ ‬المفرد‭ .‬

التكّاي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬يحيى‭ ‬التكّاي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتمايل‭ ‬في‭ ‬مشيته‭. ‬ويقال‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬لمن‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬والاتكاء‭ ‬والنوم‭ . ‬وهم‭ ‬أولاد‭ ‬عم‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمود‭ ‬شيت‭ ‬خطاب‭ .‬

توحلة‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬فتحي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدو‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬حرّف‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬توحلة‭ ‬تحبباً‭. ‬وتقول‭ ‬رواية‭ ‬طريفة‭ ‬أن‭ ‬أخت‭ ‬جدهم‭ ‬المدعوّة‭ ‬فتحيّة‭ ( ‬توحة‭ ) ‬اعانت‭ ‬أخيها‭ ‬في‭ ‬شجاره‭ ‬مع‭ ‬الجيران‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬يصيح‭ ‬مانعاً‭ ‬لها‭ ( ‬توحة‭ ‬لا‭ )‬،‭ ‬فأصبحت‭ ‬لقباً‭.‬

سيّد‭ ‬توحي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬فتحي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬،‭ ‬الملقب‭ ‬توحي‭ ‬تحبباً‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬شيخ‭ ‬له‭ ‬كرامات‭ ‬عديدة‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬يرقّي‭ ‬للأمراض‭ ‬الخبيثة‭ ‬التي‭ ‬تسمّى‭ ‬شعبياً‭ ( ‬المخبّث‭ ).‬

ملاّ‭ ‬توحي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬السيّد‭ ‬فتحي‭ ‬بن‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬،‭ ‬الملقب‭ ‬توحي‭ ‬تحبباً‭.‬

ثابت‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدهم‭ ‬ثابت‭ ‬بن‭ ‬نعمان‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ . ‬عرف‭ ‬من‭ ‬آبائهم‭ ‬السيد‭ ‬سعيد‭ ‬الحاج‭ ‬ثابت‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أقطاب‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ .‬

الثلجي‭ : ‬لقب‭ ‬لأحد‭ ‬أجدادهم‭ ‬لبياض‭ ‬بشرته‭ ‬المتميز‭ . ‬

الجادر‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬عبدالقادر‭ ‬بن‭ ‬عثمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬،‭ ‬ويلفظ‭ ‬الأعراب‭ ‬اسمه‭ (‬عبد‭ ‬الجادر‭) . ‬عرفت‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬بغناها‭ ‬واشتغالها‭ ‬بالتجارة‭ .‬

جانــكير‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعيش‭ ‬له‭ ‬ولد‭ ‬،‭ ‬فنذر‭ ‬ان‭ ‬يسمّي‭ ‬أوّل‭ ‬ولد‭ ‬يولد‭ ‬له‭ ‬بـ‭( ‬جانكير‭ ) ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬جارهم‭ ‬الكردي‭.‬

الجدي‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬ملا‭ ‬ّ‭ ‬قدّو‭ ‬بن‭ ‬جرجيس‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬بالجدي‭ ‬لقوته‭ ‬ونشاطه‭ ‬في‭ ‬تسلّق‭ ‬الجبال‭ ‬مثل‭ ‬الجدي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬الخروف‭ ‬الصغير‭ .‬

الجرّاح‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬عبدالله‭ ‬جرّاح‭ ‬باشي‭ ‬الطبيب‭ ‬المعروف،‭ ‬وتوجد‭ ‬اسر‭ ‬أخرى‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬،‭ ‬منهم‭ ‬أسرة‭ ‬حاج‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الملقب‭ ( ‬ملاّ‭ ‬قدّو‭ ).‬

الجعيدي‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬عبدالله‭ ‬الملقب‭ ‬عبّو‭ ‬الجعيدي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬كبير‭ ‬أسرته‭ ‬أي‭ ‬الجعيدة‭ . ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬يسمّون‭ ‬البدوي‭ ‬الذي‭ ‬يرقّص‭ ‬القرد‭ ‬بالجعيدي‭.‬

جلعوط‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمود‭ ‬الجلعوط‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نحيف‭ ‬الجسم‭ ‬ولكنّه‭ ‬قوي‭ ‬البنية،‭ ‬وهم‭ ‬أولاد‭ ‬عم‭ ‬آل‭ ‬قصاب‭ ‬باشي‭.‬

جلّوقة‭ : ‬وتعني‭ ‬الكثير‭ ‬المزاح‭ ‬والضحك‭ .‬اشتهرت‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬بجمع‭ ‬وتربية‭ ‬الحيوانات‭ ‬الهزيلة‭ ( ‬الفطائس‭ ) ‬في‭ ‬أحد‭ ‬خانات‭ ‬باب‭ ‬ﻠﮕش‭ ‬وبيعها‭ ‬وشرائها‭ .‬

الجليلي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬بكر‭ . ‬برز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬رجال‭ ‬سياسة‭ ‬وعلم‭ ‬ودين‭ ‬،‭ ‬وحكم‭ ‬أبناؤهم‭ ‬الموصل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬خلال‭ ‬العهد‭ ‬العثماني‭ .‬‭ ‬اشتهر‭ ‬منهم‭ ‬الوالي‭ ‬حسين‭ ‬باشا‭ ‬الجليلي‭ ‬الذي‭ ‬انتصر‭ ‬على‭ ‬حصار‭ ‬نادرشاه‭ ‬للموصل‭ ‬سنة‭ ‬1156هـ‭ /‬1743م‭ ‬بمؤازرة‭ ‬أهالي‭ ‬المدينة‭.‬

الجندرمة‭ : ‬كان‭ ‬أجدادهم‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الجندرمة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشرطة‭ ‬العثمانية‭.‬

الجوادي‭: ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬عبد‭ ‬الجواد‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬أولاد‭ ‬عم‭ ‬آل‭ ‬الرضواني‭ . ‬عرفت‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬بتدينها‭ ‬وعلمها‭ .‬

الجومرد‭ : ‬كلمة‭ ‬كردية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬مقطعين‭ ‬،‭ ‬جو‭ ‬بمعني‭ ‬السخي‭ ‬،‭ ‬ومرد‭ ‬بمعنى‭ ‬الرجل‭ ‬،‭ ‬فتصبح‭ ( ‬الرجل‭ ‬السخي‭ ) . ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬الحاج‭ ‬شيت‭ ‬الجومرد‭ ‬والدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬الجومرد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬تموز‭ ‬1958م‭ ‬،‭ ‬والمربي‭ ‬والكاتب‭ ‬محمود‭ ‬الجومرد‭.‬

الجويجاتـــي‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جّدهم‭ ‬إبراهيم‭ ‬ﭼﻠﺑﻲ‭ ‬التاجر،‭ ‬الذي‭ ‬جلب‭ ‬من‭ ‬حلب‭ ‬صينية‭ ‬فيها‭ ‬ديك‭ ‬ودجاجة‭ ‬مع‭ ‬أفراخهما‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭. ‬وكان‭ ‬يطلب‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬ويسمّيها‭ ‬جويجاتي‭ . ‬وتقول‭ ‬الأسرة‭ ‬انهم‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الجويجي‭ ‬الشامية‭ .‬

جوير‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أجدّادهم‭ ‬جارالله‭ ‬الذي‭ ‬صغّر‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬جوير‭ . ‬وتستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الأسرة‭ ‬الآن‭ ‬لقب‭ ‬الشماع‭ ‬على‭ ‬الأغلب‭ . ‬منهم‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الشماع،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الشمّاع‭.‬

ﭽﺎك‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬جمعة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬محظوظاً‭ ‬في‭ ‬لعب‭ (‬الكعاب‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬لعبة‭ ‬قديمة‭ ‬تلعب‭ ‬بعظام‭ ‬صغيرة‭ ‬تسمّى‭ ‬الكعاب‭ ( ‬الجعاب‭ ‬‭). ‬فكان‭ ‬كعبه‭ ‬يقف‭ ( ‬ﭽﺎك‭ ) ‬دائما‭ ‬أي‭ ‬بوضع‭ ‬قائم‭ ‬،‭ ‬فيحرز‭ ‬قصب‭ ‬السبق‭ ‬على‭ ‬أقرانه‭. ‬لكن‭ ‬الاسرة‭ ‬تفسر‭ ‬اللقب‭ ‬بأن‭ ‬جدهم‭ ‬كان‭ ‬يحل‭ ‬مشاكل‭ ‬المحلة‭ ‬وينصب‭ ‬الأمور‭( ‬ﭽﺎك‭ ).‬

الجحّاف‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬خضير‭ ‬بن‭ ‬فرج‭ ‬بن‭ ‬حمّودي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأكل‭ ‬الطعام‭ ‬بيده،‭ ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬جماعته‭ ‬الأكل‭ ‬بأيديهم،‭ ‬أي‭ ( ‬يجحف‭) ‬الطعام‭ . ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬جبر‭ ‬الجحّاف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬الهوسات‭ ‬والدبكات‭ ‬في‭ ‬الحفلات‭ ‬والأعراس‭ ‬الموصلية‭ .‬

ﭽطﺎﻟﺔ‭ : ‬عرفوا‭ ‬ببيع‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬يدعى‭ ( ‬ﭽطﺎﻟﺔ‭ ).‬

اﻟﭽﻜّﺎت‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬الحاج‭ ‬يونس‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬سلطان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متعهداً‭ ‬للأرزاق‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬القلّة‭ ‬القلائل‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬الموصل‭ ‬الذين‭ ‬يتعاملون‭ ‬بالصكوك‭ ‬أو‭ ‬السفتجات‭ ( ‬اﻟﭽﻜّﺎت‭ ) ‬في‭ ‬الأربعينيات‭.‬

ﭼﻠﻤﻴران‭ (‬ﭼﻤﻴران‭ ) : ‬هم‭ ‬أربعون‭ ‬رجلاً‭ ‬عربياً‭ ‬سكنوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كردية‭ ‬،‭ ‬فلقبوا‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ . ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬السياسي‭ ‬والتاجر‭ ‬حمدي‭ ‬ﭼﻠﻤﻴران‭ . ‬وتقول‭ ‬الأسرة‭ ‬ان‭ ‬السلطان‭ ‬العثماني‭ ‬كرم‭ ‬جدهم‭ ‬بمنحه‭ ‬لقب‭ ( ‬ﭼﻠﻤﻴران‭ ) ‬أي‭ ‬يعادل‭ ‬40‭ ‬رجلا‭ ‬بشجاعته‭ .‬

اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ : ‬توجد‭ ‬عدة‭ ‬اسر‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ . ‬وهي‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬الأموية‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدهم‭ ‬الخليفة‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬،‭ ‬منهم‭ ‬الصحفي‭ ‬الأسبق‭ ‬إبراهيم‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬ولداه‭ ‬المحامي‭ ‬محمود‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬والصحفي‭ ‬احمد‭ ‬سامي‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬والدكتور‭ ‬عصام‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬الوزير‭ ‬الأسبق‭. ‬وأسرة‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬الثانيـــة‭ ‬هـــي‭ ‬أسرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عاصم‭ ‬الجلبي‭ . ‬والثالثة‭ ‬هي‭ ‬أسرة‭ ‬الدكتور‭ ‬داؤد‭ ‬اﻠﭼﻠﺒﻲ‭ ‬صاحب‭ ‬المؤلفات‭ ‬الموصلية‭ ‬المعروفة‭. ‬أما‭ ‬باقي‭ ‬الأسر‭ ‬فتحمل‭ ‬لقب‭ ( ‬ﭼﻠﺒﻲ‭ ) ‬بدون‭ ‬آل‭ ‬التعريف‭ ‬أو‭ ‬يحمل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ .‬

ﭼوﻠو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬جولو‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬شجاعاً‭ ‬ويسمى‭ ‬رجل‭ (‬ﭼول‭) ‬أي‭ ‬رجل‭ ‬بريّة‭ .‬

اﻠﭼﻴرو‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬خليل‭ ‬بن‭ ‬رحّو‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬أقتاب‭ ‬الإبل‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الزبون‭ ‬أن‭ ( ‬يجيور‭ ‬البضاعة‭ ) ‬أي‭ ‬يفحصها‭ ‬ويحصيها‭ . ‬وتحوّرت‭ ‬بالاستعمال‭ ‬إلى‭ ‬اﻠﭼﻴرو‭ .‬

الحاتم‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬حاتم‭ ‬بن‭ ‬عبدالحميد‭ ‬،‭ ‬ومنهم‭ ‬آل‭ ‬زبير‭ ‬وآل‭ ‬التك‭ ‬وآل‭ ‬حافظ‭ . ‬عرفت‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬بممارسة‭ ‬التجارة‭ .‬

الحاصود‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬مصطفى‭ ‬بن‭ ‬عزبة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬لاشتغاله‭ ‬في‭ ‬حصاد‭ ‬الحنطة‭ ‬والشعير‭ .‬

الحبّار‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬الشيخ‭ ‬حسن‭ ‬الحبّار‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬إسماعيل‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بالعلم‭ ‬والفقه‭ ‬وتدريس‭ ‬علوم‭ ‬القرآن،‭ ‬وخلفه‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬اولاده‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمّة‭ . ‬والحبّار‭ ‬لقب‭ ‬لمن‭ ‬يصنع‭ ‬الحبر‭ ‬للكتابة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الإسلامية‭.‬

حديد‭ : ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدّهم‭ ‬رفاعي‭ ‬بن‭ ‬حديد‭ ‬،‭ ‬عرف‭ ‬منهم‭ ‬السياسي‭ ‬محمد‭ ‬حديد‭ ‬،‭ ‬وتوجد‭ ‬عدّة‭ ‬اسر‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬جدهم‭ ‬حديد‭.‬