الكشف عن 11 ألف مفقود في الموصل منذ أحداث حزيران

داعش ينفّذ جريمة بشعة ضحيتها عشرة أشخاص على طريق كركوك

بغداد – داليا احمد

نفذ تنظيم داعش جريمة جديدة بحق عائلة كاملة بعد نصبه سيطرة وهمية على طريق بغداد – كركو ك ، فيما كشفت شرطة محافظة الموصل عن11 الف مفقود في الموصل منذ سيطرة داعش على المدينة. وقال المصدر في تصريح امس ان (عناصر من داعش وبعد ان نصبوا سيطرة وهمية على طريق بغداد- كركوك قاموا باطلاق النار على سيارة تقل عائلة)، واضاف انه (بعد توقف المركبة اقدم داعش على قتلهم وحرق عجلتهم)، مبينا ان (العائلة مكونة من رجل وزوجته واطفاله الاثنين واخيه). في حين تواصل القوات الأمنية والحشد الشعبي عملياتهما العسكرية لتحرير وتأمين قرى واحياء جنوب غرب المحافظة من بقايا داعش. واكد بيان للحشد امس ان (القوات الامنية الحشد باشرتا بالتقدم لليوم الثاني نحو الأهداف المرسومة لملاحقة بقايا فلول داعش في القرى المحيطة بقضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة). ورأى النائب عن محافظة ديالى رعد الماس ان قتل عشرة أشخاص بكمين لداعش يعد مجزرة مروعة، داعياً إلى معالجة عاجلة لملف النهايات السائبة ضمن حدود صلاح الدين أو ديالى. وقال الماس في تصريح امس إن (ما حدث على الطريق مجزرة مروعة بحق الأبرياء اقترفها داعش الإرهابي الذي لا يحمل سوى فكر القتل وسفك الدماء)، وأضاف أن (المجزرة جرس إنذار يستدعي التحرك حيالها من خلال معالجة عاجلة لملف النهايات السائبة ضمن حدود صلاح الدين أو ديالى كونها تحولت إلى بؤر لتصدير الموت للأبرياء). بدوره ، أعلن عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي عن إحباط هجوم شنه داعش على نقاط مرابطة للحشد العشائري في ناحية العظيم. وقال العزاوي إن (داعش شن هجوما على نقاط مرابطة للحشد العشائري في محيط قرية البو بكر في اطراف الناحية وتم التصدي له ببسالة من قبل الحشد واحباط تلك المحاولة)، مشيرا الى ان (الوضع تحت السيطرة الأمنية بالوقت الراهن)، وتابع ان (خطر خلايا داعش ما يزال قائما وتكرار استهداف المدنيين على الطرق البرية مؤشر سلبي ينبغي اتخاذ الاجراءات الرادعة كافة لمنعه وإيقاف مسلسل قتل الأبرياء). وتمكن الحشد الشعبي من اعتقال عشرة أشخاص بينهم مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب شرقي المحافظة.وقال الحشد في بيان امس إن (العمليات المشتركة نفذت من قبل الوية الحشد وقطعات الجيش ضمن قرى الندا باتجاه جبل قزلاقس شرق المحافظة عملية أسفرت عن إلقاء القبض على عشرة اشخاص بينهم مطلوبون وفق مادة 4 إرهاب)، ولفت الى ان (القطعات المشتركة تواصل عمليات دهم وتفتيش القرى والأحياء شرق المحافظة حتى تأمينها بشكل تام من داعش). في غضون ذلك كشفت شرطة محافظة نينوى عن ان هناك 11 ألف مفقود في الموصل منذ سيطرة داعش على المدينة. واكد العقيد باسم الحجار في تصريح امس ان (هناك أكثر من 11 ألف مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً منذ سيطرة داعش على المدينة منتصف عام 2014 وحتى الان)، مبينا ان (السلطات لم تتمكن من العثور على المفقودين رغم تفتيش السراديب السرية والأنفاق ومقرات داعش كافة بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل)، واوضح الحجار ان (عوائل المفقودين تحمل الحكومة مسؤولية غياب ذويها). واقدم مسلحون مجهولون على قتل شيخ عشيرة وسبعة أشخاص آخرين بينهم نجله .

وذكر مصدر ان (مسلحين يعتقد بانتمائهم لداعش هاجموا قرية مشيرفة السحل بالقرب من القيارة وقتلوا شيخ العشيرة ونجله مع ستة من الضيوف كانوا في منزله). وأضاف ان (المسلحين سرقوا عجلات من منزل الضحية قبل ان يلوذوا بالفرار). وفي بغداد أفاد مصدر بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية في منطقة الحسينية.وقال المصدر في تصريح امس إن (قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية كانت ملقاة على جانب طريق في منطقة الحسينية)، واضاف أن (الجثة بدت عليها اثار اطلاقات نارية في منطقة الرأس)، مشيراً الى أن (القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة). ودعا نائب عن اتحاد القوى العراقية عادل خميس المحلاوي الحكومة لتعزيز الجهد الامني والاستخباري للحد من القتل والجريمة المنظمة. وندد المحلاوي في بيان (بجريمة قتل الطبيب المسيحي وزوجته ووالدتها)، عادا إياها (محاولة العمل بالضد لتوجهات الدولة نحو فرض الأمن والاستقرار وتعزيز الترابط المجتمعي)، واوضح المحلاوي ان (هناك من يعمل على أضعاف الدولة واجهزتها الامنية بهذه العمليات الجبانة وغيرها من حالات الخطف)، مطالبا بـ(ضرورة تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للانتهاء من تلك الخروقات مثلما انتهينا من الارهاب). على صعيد اخر اصدرت محكمة الجنايات في محافظة البصرة حكماً بالإعدام بحق متهم قتل خمسة مواطنين في ديالى في عام2011 . وذكر بيان امس ان (المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق متهم وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ).

مبيناً أن (الحكم صدر بحقه لقيامه في عام 2011 بالاشتراك مع متهمين آخرين بقتل خمسة مواطنين بينهم ثلاث نساء في ناحية هبهب الواقعة ضمن المحافظة)، ولفت الى أن (الهدف من الجريمة كان لتحقيق غايات إرهابية وبث الرعب بين المواطنين).