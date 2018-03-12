الضرائب المفروضة في الموازنة تغّرد بعيدأ عن الخطة الخمسية وخبير لـ (الزمان) : التحديات كبيرة والحكومة تراجعت عن مكافحة الفساد بسبب الإنتخابات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان التحديات التي يمر بها العراق كبيرة والحكومة تراجعت عن مكافحة الفساد بسبب الانتخابات ، مشيرا الى ان الضرائب المفروضة في الموازنة بعيدة عن الخطة الخمسية التي وضعت لاقتصاد السوق الاجتماعي خلال الاعوام المقبلة. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (هناك تحديات كبيرة بمكافحة الفساد ويبدو ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وامكانياته في هذا الملف تراجعت بسبب الانتخابات)، واضاف (كان من المفترض متابعة هذا الملف بجدية لانه يرفع نسبة الاصوات للناجحين والمتميزين). وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف عن مغادرة الخبراء الأجانب الذين استقدمهم العبادي لمحاربة الفساد في العراق، مشيرة إلى أنهم أكدوا سلامة الملفات كافة من الناحية القانونية.

وقالت نصيف في تصريح امس إن (جميع الخبراء الأجانب الذين قام العبادي باستقدامهم غادروا البلاد وان آخر من تبقى من الخبراء هم الجزائريون الذين أكدوا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة صحيحة وسلمية من الناحية القانونية)، وأضافت انه (لا يوجد أي قصور يذكر في ملفات الفساد المالي والاداري)، مؤكدة ان (الحكومة توفرت لها كل الادوات والارضية المناسبة فضلا عن دعم الشعب والمرجعية ولم تتخذ أي إجراء بشأن ذلك الموضوع)، ورأت نصيف (كان الأجدر بالعبادي أن يتخذ إجراءات لمكافحة الفساد بدل تصريحاته بشأن نقل التحقيقات إلى خارج العراق). وبشأن اخر علق انطوان على موضوع الضرائب التي تضمنت في موضوع موازنة العام الجاري. وقال ان (استثناء هيئة الضرائب لبعض المواد الغذائية ضمن ضريبة المبيعات خمسة بالمئة جاء نتيجة تصدع المواطنين بتلك الاجراءات التي فرضت بالموازنة ولاسيما ان تلك الضرائب غير المباشرة تنهك المواطن الفقير وتشكل عبء عليه لانه عاطل عن العمل ولا توجد فرص امامه ودخله منخفض)، مؤكدا ان (الهدف من فرض الضرائب هو تحقيق العادالة الاجتماعية بين المواطنين وتقليل الفوارق وفقت ما جاء في الخطة الخمسية الحديثة لاقتصاد السوق الاجتماعي للاعوام المقبلة)، مشيرا الى انه (يجب ان تكون الضرائب المباشرة على الطبقات المتهربة التي لا تدفع من اجل تخفيف العبء على الفقراء)، داعيا الهيئة الى (اعادة النظربذلك الموضوع ومنها ضريبة العقار ولاسيما ان هناك15 مليار دولار من فروقات سعر النفط تذهب الى الموازنة ، فعليه تخفيف الضرائب من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية).

من جانبه قال الخبير الاقتصادي هلال الطحان في تصريح امس إن (فرض الضرائب بدون وجود خدمات اسوة بدول العالم الاخرى تعد مشكلة يتحملها المواطن)، واضاف ان (الضريبة التي تفرضها الحكومة على اصحاب المهن والتجار يتم نقلها الى المواطن الذي ستثقل كاهله وبالتالي على الدولة ان تفرض تلك الضرائب بشكل تدريجي وليس على عجالة وبالتزامن مع تقديم الخدمات الاساسية للمواطن). فيما وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي الموازنة بانها موازنة قروض وضرائب بامتياز .

وقال المالكي في تصريح ان (مجلس النواب مرر الموازنة بارادات خاصة وبطرق الحيلة الشرعية) على حد تعبيره. واشار الى ان (الحكومة لديها منافذ اخرى تستطيع من خلالها الحصول على ايرادات اكثر مما تستحصله من فرض الضرائب)، موضحا أن (هناك تبويبات غير ضرورية بالموازنة من الممكن الغاؤها او تقليصها بدل اثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة خاصة ان الوضع في السوق يعاني حالة ركود اقتصادي)، واضاف ان (الحكومة اتبعت اسلوب دفع الضرر بضرر اخر يتحمله المواطن من خلال الاليات التي وضعتها باعداد الموازنة)، ولفت المالكي الى ان (المادة 14 من الموازنة تضمنت قروضا وضرائب بنسبة 13 تريليون دينار). بدوره ، اكد النائب جوزيف صليوه إن (الضرائب التي فرضت على السلع تأتي لترويض المواطن على مشاريع الخصخصة)، مشيرا الى ان (البدء بفرض ضرائب ينبغي ان يقابلها تقديم للخدمات وليس ما نراه من تراجع واضح بالخدمات الاساسية المقدمة للمواطن). وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت عن استثناء 4 مواد غذائية من ضريبة المبيعات المفروضة بالموازنة . وقالت مديرة الهيئة ناجحة عباس علي في تصريح امس أن (المواد الغذائية المستثناة تشمل الرز ودقيق القمح والزيت والسكر)، وتابعت أن (هذا الاجراء جاء لأهمية تلك المواد كونها تتعلق بالامن الغذائي للمواطنين)، نافية (إضافة أية استقطاعات ضريبية على مرتبات الموظفين والمتقاعدين والاكتفاء بالاستقطاعات السابقة على أساس الراتب الأسمي). يذكر ان صندوق النقد قد طلب من العراق أن يبدأ في إعداد التدابير من أجل وضع الصيغة النهائية للموازنة منها فرض ضرائب نسبية أو نوعية منخفضة على عدد قليل من المنتجات أو الخدمات الإضافية بهدف زيادة الضرائب غير المباشرة بمقدار تريليون دينار .