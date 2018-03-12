ثلاث هزات أرضية تضرب كريمان والسليمانية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضربت ثلاث هزات أرضية الشريط الحدودي العراقي الايراني في منطقة كرميان جنوب محافظة السليمانية. وأكد المنبيء الجوي في قضاء كلار سيروان صالح في بيان امس ان ( ثلاث هزات أرضية ضربت الشريط الحدودي العراقي الايراني التابع لمنطقة كرميان جنوب السليمانية)، واضاف ان (الهزات ضربت مناطق برلوت ورزاوري وبرويزخان التابعة لمنطقة كرميان جنوب السليمانية)،

موضحا أن (قوة الهزة الاولى بلغت 2.5 درجة على مقياس ريختر والثانية 3.6 درجة والثالثة 3.2 درجات)، وتابع صالح أن (الهزات الثلاثة شعروا بها سكان تلك المناطق)، مؤكدا أنها (لم تسفر عن اية خسائر)، واضاف البيان ان ( بعض المناطق التابعة لمحافظة السليمانية تشهد بين فترة واخرى، هزات أرضية، يشعر بها المواطنون تؤدي في بعض الاحيان الى الحاق اضرار مادية).فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء بين صحو وغائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية غائم جزئي وفي الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، واكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان) أمس (استمرار الاجواء بين صحو وغائم اليوم الثلاثاء بين صحو وغائم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية غائم جزئي وفي الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة و مدى الرؤية 8-10 كيلو مترات ).

واضاف ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الشمالية غائما جزئيا وفي الجنوبية غائما جزئيا ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة )، واوضح البيان ان (طقس الخميس المقبل سيكون في الوسطى صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الشمالية غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق، وفي الجنوبية غائما جزئيا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ).

ويذكر ان اجواء العراق تشهد موسما أنتقاليا تعيشه المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية هذه الايام في مرحلة اعتاب وداع فصل الشتاء واشارت المراصد الجوية في بيان امس ان (هناك سحباً ركامية محلية التكوين ناتجة من تسرب هواء بارد في طبقات الجو العليا في مناطق محدودة من مدن العراق تطور قسم منها في محافظة ميسان مثلا وتسببت بهطول زخات سريعة من الامطارومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة والامطار تتركز في مناطق متفرقة من مدن الشمال فقط في اقليم كردستان الايام المقبلة ). وبصدد الهزات الارضية التي تتعرض لها المناطق الحدودية مع ايران ومنذ تشرين اول الماضي يرى المختصون في مجال الرصد الزلزالي ان (أسباب الزلازل الحالية، خاصة أن العراق لا يصنف ضمن دول خط الزلازل ، إلا أن آراء كثيرة رجحت إمكانية تكرارها ).

واضافوا ان ( سبب الزلازل هو ارتداد لزلازل مماثلة في إيران أدت الى تصدع وارتباك داخل القشرة الأرضية بالعراق، و أن تكرار ذلك سيجعل العراق من دول الزلازل، بعد أن كان دولة مجاورة لكل من تركيا وإيران المصنفتين ضمن خط الزلازل الذي يتحرك ويتسع).

و أكد الجيولوجي ستار مهدي جبارة، في تصريح سابق أن (ما يحدث في المنطقة له صلة بالنشاط البركاني الذي يحدث في منطقة البحر الأحمر الذي يتمدد أربعة مليمترات سنويا، ولأن العراق يقع ضمن صفيحة الجزيرة العربية التكتونية، فإن هذه الصفيحة تهتز بفعل النشاط البركاني مصطدمة بالصفيحة المجاورة لها، والتي تضم إيران، فتكون ردة الفعل هزات ارتدادية تصيب مدينة الرفاعي وقلعة سكر).