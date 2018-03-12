الكردستاني يؤكد الطعن بالموازنة يحتاج قراراً موحداً

تحالف القوى لـ (الزمان): حراك نيابي لإنهاء المساءلة وتحويل الملف إلى القضاء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشف تحالف القوى عن وجود حراك نيابي لانهاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل الملف الى القضاء بسبب عدم دقتها في معالجة الامور والاساءة لمن قدموا تضحيات للوطن ، فيما اكد التحالف الكردستاني ان الطعن بقانون الموازنة يحتاج الى قرار موحد من القياــــدة الكردية في اقليم كردستان.

وقال النائب عن التحالف سالم مطر العيساوي لـ (الزمان) امس ان (هناك حوارات نيابية من اجل انهاء موضوع المساءلة والعدالة خـــــلال المدة المتبقية من عمر البرلمان ولاسيما انه من اهم الملفات التي تـــــم الاتفاق عليها خلال تشكـــيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي اعطت وعودا للكتل بأنهاء الملف وتحويله قضائيا).

مشيرا الى ان (السياسات الخاطئة وعدم الوضوح في الرؤية اساء ذلك القانون للمجتمع وللذين قدموا تضحيات للوطن).

من جانبه رأى النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك ان القانون يتحمل وزره مجلس النواب والهيئة.

ظلم شخصي

وقال المطلك في تصريح امس إن (القانون المثير للجدل والظالم يتحمل وزره مجلس النواب والهيئة كون الشعب يبحث عن العدل والإنصاف ومراعاة المشاعر للمواطن والظرف الذي يعيش فيه).

واضاف أن (هذا القانون لم يكن موفقا وجاء بعد خمسة عشر عاما من التغيير ليقول انت مطلوب للمساءلة), واوضح المطلك ان (الخطأ الفادح هو ظلم شخص بوزر غيره،).

منوها الى (ضرورة اجراء معالجة جذرية لذلك), داعيا الى (اعادة النظر بملف المساءلة والعدالة وان يتم توجيهه الى القضاء كملف قضائي).

مشيرا الى انه (مع بدء جلسات البرلمان يوم غد الثلاثاء , فأن هناك حراكا سيقوم به عدد من النواب لطرح هذا الموضوع وتعديله بشكل سليم سواء بتعديل القانون الحالي ام تحويله الى ملف قضائي). ودعا النائب السابق في تحالف القوى طلال حسين الزوبعي الى الغاء القانون للخوض في تفاصيل الديمقراطية.

وقال الزوبعي في تصريح امس (من المفترض ان نكون أكثر تسامحا، وعلى كل سياسي ان يكون له صوت واحد). مطالبا (بالغاء القانون للخوض في الديمقراطية ولاسيما ان التسامح يخلق المعجزات).

وكانت الهيئة قد اصدرت قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة 52 شخصا من اركان النظام السابق، والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال مدة حكم النظام السابق بينهم اللواء الركن احمد صداك الدليمي الذي استشهد عام 2014 بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

من جهة اخرى أصدر النائب عن المحافظة أحمد السلماني توضيحاً بشأن عودة المفصولين والمفسوخة عقودهم والهاربين من وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال السلماني في بيان امس ان (مجلس النواب صوت على مادة في الموازنة نصت على مجلس الوزراء تخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم في الوزارتين وفق تعليمات يصدرها المجلس), وأشار الى ان (الوزارة تنتظر التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الأمر المشار اليه من المجلس حتى تعمم على التشكيلات كافة في بغداد والمحافظات ذلك الامر), مؤكدا ان (الأمر للجميع وبدون قيد أو شرط).

على صعيد اخر اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون أن قرار الطعن بالموازنة بحاجة الى قرار كردي موحد.وقال السعدون في تصريح امس ان (الكتل الكردستانية لن تلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بالموازنة بعكس ما يشاع كونها سعت إلى منع تمرير القانون بسبب تخفيض نسبة إلاقليم الا أنها أخفقت), ولفت الى ان (قرار الطعن او الاعتراض على القانون بحاجة الى قرار موحد من القيادة العليا في الاقليم).

خروقات العبادي

فيما انتقدت كتلة الحزب ذاته مواقف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تجاه الخروقات الدستورية التي يقوم بها العبادي.

وتابع النائب عن الكتلة شاخوان عبدالله انه (يجب ألا يسمح لخروقات العبادي في القرارات التي أصدرها غير دستورية وفيها انتهاك للقانون والفدرالية والمواطنة) على حد قوله.

مبينا ان (العبادي اصدر قانونا للحشد الشعبي حدد فيه الامتيازات والرواتب وهذا مخالف للدستور وخارج السلطة الممنوحة له), داعيا الى (تحديد موقف من الأطراف السياسية والشعب في إلاقليم لايقاف ذلك).

الى ذلك اعلن نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بقرارات الحكومة الاتحادية بشأن المطارات. واعرب الطالباني عن امله بأن (ينفذ العبادي وعده بإفتتاح مطارات الاقليم قبل أعياد نوروز).

واضاف (نفذنا جميع الالتزامات المتعلقة بقرارات الحكومة بشأن تلك المطارات بالاضافة الى تقديم كافة المعلومات بشأن قوائم رواتب الموظفين من اجل دفع الرواتب لهم). في تطور لاحق كشفت مصادر عن قرب صدور امر ديواني لفتح مطارات كردستان.

وذكرت المصادر في تصريح امس ان (أمراً ديوانياً سيصدر قريباً بفتح مطارات الاقليم), مؤكدين ان (الامر سيصدر بعد الاتفاق على صلاحيات الحكومة الاتحادية عليها).