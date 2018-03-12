إعتقال إرهابيين بحوزتهما قوائم أسماء مطلوبين في ديالى

وفاة وإصابة 4 أشخاص بحادث مروري على طريق البصرة السريع

بغداد – داليا احمد

وقع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الدولي السريع ذي قار – البصرة ما أدى الى وفاة واصابة 4 اشخاص بينهم ضابط.

وأفاد بيان لمديرية شرطة المحافظة ان (الحادث وقع بين مركبتين بمنطقة ام عنيج على الطريق الدولي السريع ما ادى الى وفاة سائق وضابط برتبة ملازم أول واصابة اثنين اخرين).

مشيرا الى ان (الشرطة نقلت جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى). فيما شرعت قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية و الحشد الشعبي بعملية أمنية لتطهير قرى واحياء مناطق جنوب غرب كركوك من جيوب داعش.وقالت مصادر في تصريح امس انه (بناء على معلومات استخبارية دقيقة شرعت ألوية الحشد والشرطة الاتحادية بإسناد من طيران الجيش بعملية نوعية من عدة محاور لتطهير قرى ناحية الرياض من خلايا وجيوب داعش جنوبي المحافظة), واضاف ان (هناك معلومات تشير إلى وجود عدد من عناصر داعش داخل تلك المناطق تستعد لشن هجمات ارهابية لزعزعة أمن المحافظة).

فيما افاد مصدر في المحافظة بمقتل واصابة سبعة من عناصر الحشد بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر في تصريح امس إن (عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للحشد في قرية النجاتية التابعة لقضاء الحويجة ما اسفر عنها مقتل أحد عناصر الحشد واصابة ستة اخرين), مبينا ان (القوة نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي والمصابين للمستشفى للتلقي العلاج).

وفي ديالى اعلنت قيادة شرطة المحافظة عن قيام شرطي باعتقال ارهابيين اثنين في سيطرة امنية شمال شرق بعقوبة وضبط بحوزتهما قوائم مهمة باسماء ارهابيين خارج المحافظة.

وقالت القيادة في بيان امس ان (قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم حسين السعدي امر بمنح كتاب شكر وتقدير للمنتسب وذلك لقيامه بالقاء القبض على ارهابيين اثنين في السيطرة الامنية لمدخل منطقة العزي بقضاء المقدادية وبحوزتهما اوارق وقوائم اسماء لارهابيين من مناطق اخرى خارج المحافظة يرومون التواصل معهم). بدوره , ذكر رئيس مجلس القضاء في المحافظة عدنان التميمي أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق زراعي شرقي القضاء.وقال التميمي في تصريح امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي في محيط قرية الرشاد شرقي القضاء انفجرت دون حدوث خسائر بشرية تذكر), مبينا ان (فريقا امنيا بدء التحقيق في ملابسات الحادثة). في غضون ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفة جنوب شرقي المحافظة. وقالت القيادة في بيان امس إن (جهدا استخباريا وبمتابعة شخصية من قائد عمليات بغداد اثمرت عن إلقاء القبض على خاطف فتاة في منطقة الزعفرانية), لافتا الى ان (ذلك جاء اثر بلاغ قدم إلى خلية مكافحة الخطف التابعة للقيادة من قبل ذوي المخطوفة حيث تم إلقاء القبض على الخاطف في منطقة باب الشيخ واعترافه بالخطف والمساومة).

فوج طوارئ

على صعيد متصل القت مديرية شرطة محافظة النجف القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4 من قانون الارهاب . وقالت المديرية في بيان امس ان (عملية القاء القبض تمت من قبل احدى سيطرات فوج طوارئ النجف الثاني خلال محاولة المطلوبين الدخول الى مركز المدينة). وبشأن اخر كشفت مصادر عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق نجل محافظ النجف بتهمة تجارة المخدرات. وتابعت المصادر إن (محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 30 مليون دينار عراقي على نجل محافظ النجف جواد لؤي الياسري بتهم تتعلق بالاتجار ونقل المخدرات).

من جهة اخرى تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من القاء القبض على مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان امس ان (مفرزة من شرطة الكمارك في الهيئة بمنفذ زرباطية تمكنت من القاء القبض على مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة نوع هيروين وكرستال), مشيرا الى ان (ملاكات الهيئة في منفذ الشلامجة تمكنت ايضا من القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة هيروين قادم من ايران).على صعيد اخر ضبطت مفرزة مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية شاحنة محملة بـ 8 أطنان من التفاح المستورد مهربة غير مرسم كمركياً في سيطرة التاجي .

وذكر بيان للمفتشية امس انه (تمت عملية الضبط بناءً على توجيهات المفتش ولورود شكاوى عن دخول شاحنات عبر سيطرة التاجي غير مرسمة كمركياً ومخالفة للضوابط، الأمر الذي استدعى الى توجيه مديرية شؤون السيطرات الى متابعة القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من عمليات التهريب).

واضاف ان (إحدى المفارز التفتيشية قامت بنصب كمين في السيطرة وضبطت إحدى الشاحنات محملة بأكثر من 8 أطنان من التفاح المستورد المهرب وغير المرسم كمركياً، تم اخفاؤها خلف صناديق فارغة للتمويه عنها), واوضح البيان ان (المفرزة نظمت محضر ضبط أصولي ودونت افادة سائق الشاحنة حيث اتضح أن البضاعة غير مرسمة ولم تخضع للفحص المختبري لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام البشري ام لا ؟ وليس فيها أي أورق ثبوتية تثبت عائديتها). الى ذلك كشف المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق موظفة متهمة بالاحتيال على مواطن. وقال العكيلي في بيان امس ان (أحد المواطنين اشترى قطعة ارض وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن وجد ان ملكية العقار ليست له وانما تعود للدولة).

مخالفة واجبات

مبينا ان (فعل المدانة و.ك.ي وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية ويشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات), مؤكدا ان (للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه والذي حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة), لافتا الى ان (المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض).