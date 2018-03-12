أجواء كرنفالية تغلب على مدن الإقليم بمناسبة أعياد نوروز

الملابس الفولكورية تشهد إقبالاً من المجاميع السياحية والربيع يضفي جمالاً مضاعفاً

دهوك – سامر الياس سعيد

ما ان طل شهر اذار على مدينة دهوك حتى اتسمت اجواء المدينة برونق مضاعف زاد من بهائها وجمالها لاسيما وان اطلالة الربيع على ربوع هذه المدينة يضفي بهاءا وجمالا على جبالها وامكنتها السياحية التي تجذب الكثير من المجاميع السياحية التي تستثمر حلول الربيع لاقامة العديد من السفرات لاماكن مختارة من بينها كلي المدينة الذي لايبعد عن مركزها سوى كيلومترات معدودة وتجد ان الكثير من الكروبات السياحية لاتكتفي بزيارة تلك الاماكن السياحية فحسب بل تسعى للدخول في اجواء الربيع بارتداء الملابس الفولكلورية الخاصة بالاكراد فتجد ان الاسواق الخاصة بتلك الملابس تشهد اقبالا كثيفا ويقول المعلم ماجد مهنا ان ارتداءه للزي الكردي لايقتصر على اليوم الخاص بالزي فحسب والذي يوافق الثامن من اذار من كل عام بل يسعى لارتدائه في زيارته للاماكن السياحية فهو يسعى للتاخي والتعايش لاسيما وانه قصد مدينة دهوك نازحا اليها من مدينته الاصلية (الموصل ) بعد ان سيطر عليها تنظيم داعش في صيف عام 2014 ومع توالي السنين رغب بالاستقرار بالمدينة لما شهده من اجواء مناسبة وروح طيبة لدى اهلها جعلته يقوم بعمل تنسيب له في تربية دهوك ونقل خدماته لاحدى مدارسها للدوام فيها.

مسؤولية حكومية

ويقول محمود فاضل الملاحظ في مدينة دهوك انها (لاتتاثر بالازمة الاقتصادية واستمرار تداول الكثير من الكلام حول مسؤولية الحكومة العراقية في دفع رواتب موظفيها بعد الاتفاقات المبرمة بين حكومتي الاقليم وبغداد بالاضافة الى تاثر الاقليم اصلا بالازمة التي انعكست على الواقع الاقتصادي والتجاري فيها فلاشك في ان مشاركة ابناء المحافظات الاخرى سواء من جنوب العراق او من وسطه في مناسبات الاقليم او المساهمة بزيارته وهو يشهد عدة احتفالات في اذار ابرزها احتفاله بعيد نوروز الذي يوافق الحادي والعشرين من اذار من كل عام تترجم التعايش والاخوة في العراق)، فيما يقول مهند سالم ان (العراقيين سواء في الشمال او في الجونب هما رئتا العراق ولايعيش البلد بدون هذه الرئة التي تساعده على التنفس فلذلك نرى الكثير من الاخوة من ابناء المحافظات في ربوع مدينة دهوك للمساهمة بالاحتفالات وارتداء الزي الكردي اعتزازا وابرازا لصور وملامح التعايش في العراق)، بينما افصح رامز قاسم ان (الكثير من الطقوس التي اعتدنا عليها في مدينة دهوك فما ان يحل شهر اذار ونحن نرى الكثير من الفعاليات التي يقوم بها الاكراد هنا خصوصا باطلاق الالعاب النارية بينما تشهد المولات والاسواق التجارية العديد من الانشطة من بينها اقامة فعاليات خاصة للازياء الشعبية التي تختلف من منطقة عن اخرى كما تسعى الاسواق لرفع اشكال الزينة في اغلب الاسواق اعتزازا بمناسبات الشهر والتي تزداد حلاوة بمشاركة اخوتنا من ابناء المحافظات الاخرى).