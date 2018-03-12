من يوقف إستهداف المسيحيين والصابئة والأقليات ؟ – عبد الستار رمضان

كلمات العزاء والمواساة وخطابات الادانة وبيانات المسؤولين باختلاف اسمائهم ومناصبهم لا تفيد ولا تنفع اخوتنا المسيحيين والصابئة والايزيديين وابناء الاقليات والمكونات العراقية الاخرى، الذين تعرضوا ويتعرضون يومياً الى اعتداءات وانتهاكات ممنهجة ومستمرة تصل الى حد التصفية والقتل البشع كما حصل لعائلة الطبيب المسيحي وزوجته وامه وما حصل ايضا للمواطن الصابئي محمود شاكر بعد اختطافه وتعذيبه وقتله والتمثيل بجثته.

هذه الاحداث صغيرها وكبيرها تبين ان المجتمع العراقي وصل الى درجات عالية من العنف والتصعيد السلوكي للافراد والجماعات، بحيث لم يعد مجدياً معه كلمات التبرير او المجاملة التي تتحدث عن المحبة والتسامح والتآلف بين ابناء هذا المجتمع، وان الحقيقة المؤكدة ألتي نعيشها هي حالة الشحن ونشر الكراهية والانتقام من الآخر مرة بسبب الدين واخرى بسبب المذهب وثالثة باسم القومية ثم المناطقية واللون والجنس، بل وحتى المزاج الذي لا يرضى او يرتاح الى الآخر فيبادره بالرد العنيف والقاتل لحوادث ومواقف بسيطة يمكن حلها بالابتسامة او تحمل الآخر لحظات، لكنها في العراق تتحول الى قتل وجرائم قد تنظرها المحاكم لاسباب بسيطة وتافهة ( اجتياز سيارة او عدم التوقف لآخر او حتى نظرة (زاورني باللهجة العراقية) وغيرها من المواقف التي تقتل بشراً وتخلف ورائها حزناً وحرقة لا تنتهي في القلوب والنفوس.