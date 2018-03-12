جوانب من آليات ضمان الإمتثال لإتفاقية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

دعوة لإنضمام العراق إلى البروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية

حيدر ادهم الطائي

كلية الحقوق بجامعة النهرين

ترتبط حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحياة الانسان اكثر من ارتباط فئات الحقوق الاخرى بمتطلبات عيشه الاساسية, والتي من المفترض انها توفر له الحياة الكريمة, وهذه الحقيقة مسلم بها الى حد كبير نظرا لاهمية العامل الاقتصادي في مسيرة الحياة, وفئة الحقوق المذكورة يعكس وجودها وجهين الاول مادي في حين يعبر الثاني عن مضمون روحي تكرسه الحقوق ذات الطابع الثقافي التي تساهم في بناء شخصية الانسان وتنميتها في الاتجاه الايجابي, وبالتالي فان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوفر بيئة مناسبة ايضا لممارسة مجموعة الحقوق المدنية والسياسية بطريقة صحيحة حيث “لا تقبل شهادة من ليس في بيته طحين” على حد تعبير احد كبار فقهاء المذاهب الاسلامية, وهذا الطرح يعكس في جوهره مدى شدة الترابط بين اصناف الحقوق المتنوعة, والتي جرى الاعتراف بها من الناحية القانونية على المستويين الوطني والدولي.

لقد وقع العراق على اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرمة عام 1966 بتاريخ 18 شباط 1969 وصادق عليها بموجب القانون رقم 193 لسنة 1970 وهي اتفاقية دولية مهمة للغاية دخلت دور النفاذ في 3 كانون الثاني من العام 1976 وكانت تتضمن اليات محددة لضمان الامتثال لها تمثلت على وجه التحديد بنظام تقديم التقارير من جانب الدول الاطراف بموجب المادة (16) منها حيث يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصورة رسمية رصد الامتثال لشروط العهد, كما جرى انشاء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1985 نظرا لقصور الية الامتثال السابقة, واللجنة المذكورة تتالف من مجموعة من الخبراء المستقلين تعمل بالتوازي مع اللجنة المعنية بحقوق الانسان والمنشئة طبقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وتعمل اللجنة عن طريق النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف في جلسات عامة يحضرها ممثلين عن الدولة الطرف المعنية في مناقشة تستهدف تحقيق حوار مفيد للاطراف المعنية بحيث يتمكن اعضاء اللجنة من صياغة تعليقات يعتقدون انها مناسبة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في العهد القديم والجديد في سياق ما تقدم يتمثل بقيام الجمعية العامة للامم المتحدة باعتماد بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية بموجب قرارها المرقم ( (A/RER/63/117الصادر بتاريخ 5 اذار من العام 2009 الجلسة العامة 66 في 10 كانون الاول 2008 والذي تضمن تعزيز اليات تحقيق مقاصد اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق انشاء اليات جديدة لضمان امتثال الدول الاطراف, وهذه الاليات تتمثل بالاتي:

لجنة معنية

1- تلقي البلاغات: حيث كرست نصوص البروتوكول الاختياري اختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تلقي البلاغات, من قبل او بالنيابة عن, افراد او جماعات من الافراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدعون انهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لاي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد, اضافة الى اختصاص اللجنة في النظر بهذه البلاغات “المادتين 1 – 2) ويقع التزام على الدولة الطرف المتلقية للبلاغ بتقديم تفسيرات او بيانات مكتوبة خلال ستة اشهر توضح فيها المسالة وسبل الانتصاف المتوفرة من جانب الدولة الطرف (المادة 6) ويعتبر البلاغ منتهيا اذا نجحت اللجنة في تسوية الخلاف عن طريق مساعيها الحميدة التي تعرضها على اطراف النزاع, وعلى اساس احترام الالتزامات التي ينص عليها العهد (المادة 7) كما يمكن للجنة النظر في البلاغ وبحثه عند استمرار حالة الخلاف ثم تحيل ارائها الى الدولة الطرف مشفوعة بتوصياتها (المادة 9).

2- الرسائل المتبادلة بين الدول: حيث يجوز لاي دولة طرف في البروتوكول ان تعلن في اي وقت, وطبقا للمادة (10) منه انها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل التي تدعي فيها دولة طرف ان دولة طرف اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية, والنظر في هذه الرسائل. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها الا اذا قدمت من دولة طرف اصدرت اعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في ما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجنة اية رسائل اذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان على ان يجري تبادل الرسائل الواردة طبقا لاجراءات او اليات حددتها هذه المادة اذ تعمل اللجنة اولا على محاولة تسوية المسالة وديا بين الدولتين في غضون ستة اشهر من استلام الدولة المتلقية للرسالة الاولى, وبعكسه – اي عدم تحقق تسوية للمشكلة – يحق لاي من الدولتين احالة المسالة الى اللجنة بواسطة اخطار موجه الى اللجنة والى الدولة الاخرى, وعلى اللجنة في هذه الحالة تقديم تقرير تبين فيه الوقائع بشكل موجز, والحل الذي تم التوصل اليه عن طريق مساعيها الحميدة. اما عند عدم التوصل الى حل تقدم اللجنة تقريرا تبين فيه الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيين. وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر الجلسات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان, وللجنة ايضا ارسال اية اراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينها الى الدولتين الطرفين المعنيتين , ويبلغ التقرير في كل مسالة الى الدولتين الطرفين المعنيتين.

معلومات موثوقة

3- اجراء التحري: حيث يجوز لكل دولة طرف في البروتوكول ان تعلن في اي وقت انها تعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من البروتوكول وللجنة عند تلقيها معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة او منتظمة من جانب دولة طرف لاي من الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية ان تدعو تلك الدولة الطرف الى التعاون في فحص المعلومات والى تقديم الملاحظات بشان هذه المعلومة. وللجنة ان تعين عضوا او اكثر من اعضائها لاجراء تحرياً وتقديم تقرير على وجه الاستعجال الى اللجنة, ويجوز ان يتضمن التحري القيام بزيارة لاقليم الدولة الطرف, متى استلزم الامر ذلك وبموافقتها, وتدرس اللجنة نتائج التحري وتحيلها الى الدولة الطرف المعنية مشفوعة باية تعليقات او توصيات, وتقدم الدولة الطرف ملاحظاتها الى اللجنة خلال ستة اشهر من تلقي الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات التي احالتها اللجنة.

ان هذا العرض الموجز للاليات الخاصة بضمان الامتثال لاتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستهدف الدعوة الى ضرورة انضمام العراق الى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية لما في ذلك من اهمية او دور يمكن ان يساهم من الناحية القانونية في توجيه الانتباه لحزمة الحقوق المذكورة, وهي في حالة يرثى لها في العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي !!!! فمن الغريب حقا تخلف الاطراف المعنية – وهي غير معنية من الناحية الواقعية – في هذا البلد عن الانضمام الى البروتوكول الاختياري المشار اليه اذا كانت هناك نية حقيقية في تحسين اوضاع المواطنين في العراق الذي دمرته حروب حكامه والفاسدين فيه, وقديما قيل “اذا لم تستح افعل ما شئت”.