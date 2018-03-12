تدمير بنية المجتمع أحد أهم أهداف الغزو الأمريكي للعراق – سامي الزبيدي

يتفق كل علماء الاجتماع والباحثين والمتخصصين في هذا الشأن ان تدمير بنية المجتمع في أي بلد هي الخطوة الأولى والمهمة لتدمير البلد بالكامل وهذا ما عملت عليه أمريكا منذ الأيام الأولى لاحتلالها العراق , وعندما يكون البد المحتل متعدد الأعراق والأديان والمذاهب والطوائف كما هو الحال في العراق تكون هذه المهمة أسهل وأقل عناء بالنسبة للغزاة المحتلين وهكذا استغلت أمريكا تركيبة المجتمع العراقي المتعدد الأطياف لتنفيذ أخطر مهمة من مهام الغزو والاحتلال ألا وهي تفكيك وتدمير بنية المجتمع العراقي الذي عاش آلاف السنين متماسكاً ومتجانساً ومتآلفاً ومتآخياً رغم تعدد قومياته وأديانه وطوائفه , وكانت أولى خطوات الأمريكان في هذا المجال هو تشكيل مجلس الحكم على أسس عرقية وطائفية لكي توهم العراقيين والعالم ان المجلس يضم كل قوميات وطوائف المجتمع العراقي كي تشارك في قيادة بلدها في هذه المرحلة والحقيقية ان هذه الخطوة الخبيثة قد وضعت حجر الأساس للتقسيم العرقي والطائفي للمجتمع العراقي الذي لم يألفه العراق سابقاً .

تطلعات طائفية

وقد أعجبت هذه الخطوة الأحزاب الطائفية التي جاءت مع الاحتلال فتناغمت معها لأنها تتوافق مع أهدافها وتطلعاتها الطائفية فكانت البذرة الأولى والخطوة المهمة في إثارة النعرات القومية والطائفية بين مكونات الشعب و التي نمت وترعرعت لتلد خطوات أكبر وأخطر منها ساعدت في تدمير بنية المجتمع العراقي حيث جاء الدستور الذي وضعه خبراء أمريكان وصهاينة ليكرس التقسيم العرقي والطائفي للمجتمع العراقي أعقب ذلك تشكيل حكومة مؤقتة تم تقاسم مناصبها وفق التقسيم العرقي والطائفي للمجتمع وبنسب معينة لكل مكون من مكونات المجتمع ثم تم إجراء أول انتخابات دون أن يعرف الشعب العراقي الذي عانى طويلاً من الحروب والحصار والظلم معنى الانتخابات ومعنى الديمقراطية فكان غير مؤهل لمثل هذه الخطوة الخطيرة التي أريد من تنفيذها على عجل دون أن تكون هناك فترة انتقالية يتم فيها استقرار الأوضاع في العراق ومن ثم يجري التثقيف على الانتخابات وعلى الديمقراطية وأهدافها حتى يعرف الشعب ماهي الانتخابات وما هي الديمقراطية وكيف ينتخب ومن ينتخب لكن الأمريكان أرادوها مستعجلة هكذا لتخدم أهدافهم في إثارة النعرات القومية والطائفية فكانت القوائم الانتخابية قوائم عرقية وطائفية بامتياز وهكذا جاءت نتائج الانتخابات التي شابها الكثير من عمليات التزوير لتكرس الانقسام القومي والطائفي للمجتمع العراقي وتم تشكيل حكومة بعد الانتخابات وفق القوائم الطائفية التي أعلن فوزها فكانت حكومة طائفية بامتياز تم تقسيم مناصبها ومناصب مجلس النواب بين الأحزاب الطائفية الفائزة هذا المنصب للشيعة وهذا للسنة وهذا للأكراد وكذلك كانت الوزارات والمناصب المهمة في الدولة والحكومة وفي الحكومات المحلية للمحافظات وعملت كل الحكومات المتعاقبة على نفس النهج وهو تكريس الطائفية وإثارة الصراع الطائفي بين مكونات الشعب من خلال ممارساتها الطائفية المتمثلة بإقصاء الآخر وتهميشه وإبعاده عن المشاركة الحقيقية في الحكم وإدارة الدولة رافق ذلك إصدار قوانين ساهمت في تدمير بنية المجتمع العراقي وأخطرها كان قانون اجتثاث البعث الذي تم تسييسه من قبل أحزاب السلطة واستغلاله للتصفيات الجسدية وباعتراف بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد الاحتلال وقانون الإرهاب وقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق ولكل منتسبي الجيش السابق ضباطاً ومراتب وان لم يكونوا بعثيين ومصادرة عقاراتهم وشن حملات كبرى للاعتقالات التعسفية دون مبررات قانونية رافقها عمليات اغتيالات واسعة وتصفيات جسدية ذات طابع طائفي وسياسي بحت كل هذه الأعمال وغيرها أججت الصراع الطائفي الذي تحول الى حرب أهلية طائفية خصوصاً أعوام 2005 و2006 ولم تحاول الحكومات المتعاقبة تصحيح مسارها الطائفي الاقصائي ومحاولة استيعاب الأخر ونسيان الماضي بل عملت على إثارة الأحقاد والضغائن والثارات عبر التشريعات القانونية ومن خلال الممارسات العملية اليومية ولم تنفع بعض الأصوات المعتدلة التي كانت ترتفع بين فترة وأخرى مطالبة بإصلاح ذات البين والبدء بعملية مصالحة وطنية حقيقية تنهي الصراع والتقسيم الطائفي وتعيد اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي والنسيج المتجانس للمجتمع العراقي وفشلت كل عمليات المصالحة لأنها لم تكن جدية ولم يراد منها إنهاء الصراع الطائفي واجتثاث الآخر وإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب والمكاسب والتي أصبحت سمة كل الحكومات المتعاقبة , ومما زاد الطين بلة ان الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية وعلى السلطة مارست الفساد المالي والإداري وسرقة أموال الشعب وثروات الوطن وأسست لها إمبراطوريات اقتصادية ورؤوس أموال ضخمة وحسابات مصرفية في أغلب عواصم العالم وأهملت تقديم الخدمات للشعب وضيقت على الحريات وأهملت الجانب الأمني وتحقيق الأمن للشعب العراقي فزادت العمليات الإرهابية التي كانت تفتك بالمدنيين الأبرياء وأبناء القوات الأمنية كل يوم رافقها ارتفاع أعمال الجريمة المنظمة وسطوة الميليشيات والعصابات المسلحة فازدادت أعداد الشهداء والجرحى وارتفعت نسب الأيتام والأرامل ونسب الفقر والبطالة والأمراض وتدني مستوى التعليم والخدمات الصحية والخدمات البلدية وعمت الفوضى كل مفاصل الدولة وأصبحت المحسوبية والمنسوبية ديدن الأحزاب المتنفذة في الاستحواذ على التعيينات والمناصب في كل دوائر الدولة . ونتيجة لهذا الفشل والفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها ووصل الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ونتيجة لفساد وفشل السياسيين الذين اضطلعوا بقيادة البلد تمكنت داعش صنيعة الأمريكان بعد خيانة السياسيين الفاسدين والفاشلين وقادة الجيش والأجهزة الأمنية الفاسدين والفاشلين مثلهم من احتلال الموصل خلال ساعات ومن ثم احتلال صلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى والانبار ولترتكب أبشع جرائم العصر بحق أبناء شعبنا من مختلف القوميات والأديان والمذاهب ولتهجر ملايين العراقيين عن مدنهم ومنازلهم ليعيشوا نازحين في وطنهم محرومين من أبسط مقومات الحياة أكثر من عامين في ظروف إنسانية وجوية قاهرة , ثم جاءت عمليات تحرير مدننا من داعش لتضيف الى أبناء شعبنا مآسي ومحناً وكوارث كبيرة أخرى تمثلت في الأعداد الكبيرة من الشهداء من المدنيين والعسكريين والحشد الشعبي والتدمير الكبير الذي لحق المدن ومنازل المواطنين والبنى التحتية للدولة والخسائر المادية الكبيرة التي أثقلت كاهل الاقتصاد العراقي.

وفي ظل هذه الأجواء المأساوية وهذا الدمار الكبير الذي لحق بالمدن وبالمواطنين وممتلكاتهم وبالوطن لازالت الأحزاب الطائفية المتسلطة تنفذ أجندات الأمريكان ودول الجوار في إبقاء الصراع الطائفي والعرقي بين مكونات الشعب بل وإذكاء هذا الصراع وفي تدمير بنية المجتمع العراقي التي تضررت كثيراً بفعل السياسات الطائفية والاقصائية للحكومات المتعاقبة , و من المعروف ان الشعوب تتحد والأحزاب تتناسى خلافاتها عند المصائب والشدائد التي يتعرض لها الوطن وعندما تتهدد وحدة المجتمع ويتعرض نسيجه المتجانس للخطر لكن أحزاب السلطة وسياسي الفشل يراهنون على مصائب الشعب ومحن الوطن للحصول على المزيد من المكاسب المادية والحزبية والشخصية وللاستئثار بالسلطة والنفوذ أطول فترة ممكنة والبقاء في سدة الحكم لسنين أضافية قادمة غير آبهة بالمخاطر التي تحيط بالوطن وتهدد سيادته وأمنه وبالمآسي والكوارث التي يتعرض لها الشعب وتهدد وحدته ووجوده.

احزاب السلطة

وهذا ما تعمل عليه الآن كل أحزاب السلطة وأحزاب العملية السياسية المشوهة فهي تركض وراء أحلامها المريضة للاستئثار بالسلطة والنفوذ من خلال الاستعداد للانتخابات المقبلة بقوائم طائفية بامتياز لكي يدمر الصراع الطائفي ما تبقى من بنية المجتمع العراقي ولكي تبقى المحاصصة الحزبية والطائفية الأساس في تقاسم المناصب بين الأحزاب الطائفية ولإبعاد الكفاءات والخبرات والوطنية والمهنية عن المشاركة في بناء وطنها وخدمة شعبها وليبقى المشهد السياسي في العراق والعملية السياسية كما رسمها وخطط لها الأمريكان ودول الجوار طائفية بامتياز لتدمر الروح الوطنية للشعب وتدمر بنية المجتمع المتجانسة والمتآخية منذ قرون ولتقضي على ما تبقى من العلاقات الأخوية بين مكونات الشعب العراقي وهذا ما أراده الأمريكان للعراق وخططوا له ونفذوه بمساعدة أعوانهم من أحزاب السلطة والسياسيين الطائفيين الفاشلين والفاسدين لكي يبقى العراق متخلفاً مقسماً قومياً وطائفيا ضعيفاً يسهل ابتلاعه من قبل دول الجوار ومن أمريكا وحلفائها .