الدوريات الأوربية: أتلتيكو يهزم سيلتا فيغو ورباعية لتوتنهام في مرمى بورنموث

إنتر ميلان يُعطل نابولي ويمنح يوفنتوس الصدارة

{ مدن – وكالات

سقط نابولي في فخ التعادل السلبي أمام إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو معقل الأخير، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اول امس الأحد، بالجولة الـ28 من الدوري الإيطالي. ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام أتلانتا ستقام يوم غد الأربعاء، وبإمكان البيانكونيري أن يرفع الفارق إلى 4 نقاط في حال الفوز. في المقابل أضاف إنتر ميلان نقطة إلى رصيده وأصبح 52 نقطة في المركز الخامس، خلف لاتسيو صاحب المركز الرابع بنقطة وحيدة، ولكن لدى النيراتزوري كذلك مباراة مؤجلة أمام ميلان. انطلقت المباراة بحدة كبيرة بين الفريقين وسط أجواء ساخنة مع الحضور الجماهيري الكبير، وحاول لورينزو إنسيني مهاجم نابولي اختبار سمير هاندانوفيتش حارس إنتر في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية، لكنها جاءت بعيدة عن الثلاث خشبات. وضع نابولي إنتر تحت الضغط في أول نصف ساعة من عمر اللقاء، ولكنه فشل في صنع فرص حقيقية على مرمى حارس الأفاعي، بينما كان إنتر يعتمد على الهجمات المرتدة. ونجح النيراتزوري في تهديد مرمى بيبي رينا حارس نابولي، عبر تسديدة يسارية من أنطونيو كاندريفا من على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 36 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الإسباني. ومن كرة مرتدة أخرى كاد النيراتزوري يقترب من تهديد مرمى رينا بكرة أخرى خطيرة، وذلك بعد عرضية من إيفان بيريسيتش من الجهة اليسرى بعد خطأ من المدافع السنغالي كوليبالي، ولكن الأخير تدارك الخطأ ونجح في إبعاد الكرة برأسه قبل أن تصل لماورو إيكاردي داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي بداية الشوط الثاني زادت المباراة إثارة، حيث سنحت لإنتر أخطر فرصة، بعد أن احتسب الجكم ضربة حرة غير مباشرة لكانسيلو، نفذها البرتغالي على رأس المدافع ميلان سكرينيار الذي ضربها برأسه ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن. ورد نابولي بتسديدة من لورينزو إنسينيي من على بعد 23 ياردة تقريبًا ولكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس هاندانوفيتش. وفي الدقيقة 51 كاد خاليدو كوليبالي أن يسجل بالخطأ في مرمى نابولي بعد عرضية متوسطة الارتفاع من كاندريفا ولكنها اصطدمت بالشباك الخارجية. وأتيحت لنابولي العديد من الفرص لتسجيل الهدف الأول، بداية برأسية من كاييخون في الدقيقة 67 أبعدها هاندانوفيتش، ثم سنحت فرصة أخطر للورينزو إنسيني بعد تمريرة ذكية من ميرتنز خلف الدفاع ولكن الأول حاول لعبها من فوق حارس إنتر لتذهب الكرة أعلى المرمى. وعند الدقيقة 73 صوب ديريس ميرتنز كرة قوية بيمناه مرت بجوار القائم الأيسر ببضعة سنتيمترات، بينما كانت المحاولة الأولى لمهاجم النيراتزوري إيدير بعد نزوله في الدقيقة 78 بتسديدة بيسراه لكنها لم تزعج رينا على الإطلاق. وحاول نابولي خطف الفوز وكثف محاولاته، وضغط بقوة في الدقائق العشر الأخيرة، ولكن إنتر لعب بتوازن كبير، ونجح في حماية مرماه من هجوم نابولي السريع لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

فوز أتلتيكو مدريد

عاد أتلتيكو مدريد لدرب الانتصارات من جديد في الليغا، بعدما أكرم ضيافة سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون رد مساء اول امس الاحد ضمن الجولة الـ28 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. كان بطل هذا الانتصار الأول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي افتتح باب التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة بعدما راوغ مدافع سيلتا ببراعة وسدد كرة قوية في الشباك ليرفع بذلك رصيده من الأهداف في المسابقة هذا الموسم لـ16. وفي الشوط الثاني، واصل المهاجم الفرنسي التألق ومرر كرة حريرية لفيكتور ماتشين “فيتولو” الذي أسكن الكرة ببراعة في الشباك، ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق المدريدي، الذي انضم له خلال الميركاتو الشتوي الماضي (ق56). واختتم الأرجنتيني أنخيل كوريا ثلاثية “الروخيبلانكوس” بعدها بسبع دقائق بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك. وبهذا الفوز الكبير يعود رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني لسكة الانتصارات بعد خسارة برشلونة في الجولة الماضية بهدف نظيف، ليرتفع رصيد الفريق لـ64 نقطة ويحافظ على فارق الـ8 نقاط مع البلاوجرانا الذي يغرد منفردا في الصدارة. بينما تجرع “السيليستي” خسارته الـ12 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

دورتموند يعود للانتصارات

عاد فريق بوروسيا دورتموند، لطريق الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت 3 ـ 2، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من المسابقة. وأنهى بوروسيا دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ماركو روس، لاعب فرانكفورت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني تمكن فرانكفورت من تعديل النتيجة بهدف سجله لوكا جوفيتش في الدقيقة 75، إلا أن ميشي باتشواي سجل هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة 77. وتعادل فرانكفورت عن طريق داني بلوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، إلا أن ميشي باتشواي سجل هدف الفوز (90 + 4). ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث.

توتنهام يتجاوز أحزانه الأوروبية

عزز توتنهام هوتسبير آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما قلب تأخره (1-0) أمام مضيفه بورنموث، إلى فوز كبير (4-1)، في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي. تقدم بورنموث بهدف مباغت حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة السابعة، وتعادل ديلي آلي لتوتنهام في الدقيقة 35. وتقمص الكوري الجنوبي سون هيونج مين دور البطولة في الشوط الثاني في ظل إصابة هاري كين خلال اللقاء، بعدما أحرز الهدفين الثاني والثالث لتوتنهام في الدقيقتين 62 و87. واختتم سيرج أورييه مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وارتقى توتنهام، الذي واصل صحوته بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إلى المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على ليفربول، الذي تراجع للمركز الرابع عقب خسارته (2-1) أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر. وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل في ترتيب المسابقة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، فيما يشارك صاحب المركز الخامس ببطولة الدوري الأوروبي.