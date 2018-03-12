أنيسيموفا أصغر لاعبة تتأهل الى الدور الثالث في تنس إنديان ويلز

أزارينكا تعود للملاعب وتطوي صفحة المشاكل العائلية والقضائية

{ مدن – وكالات

فشلت لاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على مدار العامين الماضيين في استعادة بريقها الذي اتسمت به مسيرتها الرياضية في عامي 2012 و2013. وعانت أزارينكا من مشاكل صحية إضافة للمشاكل العائلية والقضائية التي أفسدت مسيرتها الرياضية خلال العامين الماضيين، وتسببت في ابتعادها كثيرا عن الملاعب بعدما شغلت في الماضي صدارة التصنيف العالمي للمحترفات لمدة أكثر من 50 أسبوعا، بين عامي 2012 و2013. وفي ظل المشاكل الصحية والعائلية وقضية حضانة طفلها الأول، ترجعت أزارينكا إلى المركز 204 عالميا.

ولم تشارك أزارينكا في أي مباراة منذ بطولة إنكلترا المفتوحة (ويمبلدون) في منتصف عام 2017 حتى جاءتها الفرصة المناسبة للعودة بقوة إلى الملاعب من خلال النسخة الحالية لبطولة إنديان ويلز للأساتذة. واستهلت أزارينكا، الفائزة سابقا بلقبين في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى، مسيرتها في البطولة بالتغلب على البريطانية هيثر واتسون في الدور الأول للبطولة لتضرب موعدا في الدور الثاني مع الأمريكية سلون ستيفنز.

وشهد عام 2016 مزيجا من المشاعر المتضاربة لأزارينكا حيث فازت اللاعبة بلقبي إنديان ويلز للأساتذة وأعقبتها بلقب ميامي المفتوحة بعدها بأسبوعين. وبدا أن آلام الركبة تلاشت وأن مستوى أزارينكا في تصاعد، ولكن الأمور تعقدت تماما في النصف الثاني من عام 2016. وفي حزيران 2016، أعلنت أزارينكا وزوجها في ذلك الوقت بيلي ماكيجو عن حملها ثم وضعت مولودها الأول ليو في كانون أول من العام نفسه. وحاولت أزارينكا استعادة لياقتها البدنية العالية بعد وضع مولوده لكنها اصطدمت بأمرين؛ الأول هو دراستها للاقتصاد والقانون بجامعة كاليفورنيا؛ والثاني هو معاناة والدتها من مرض سرطان الثدي. وبعد ذلك بشهور قليلة انفصلت أزارينكا، 28 عاما، عن زوجها لتبدأ المعاناة القضائية من خلال قضية حضانة طفلها الذي يبلغ من العمر حاليا 15 شهرا. واستحوذت تنشئة ورعاية ليو على أزارينكا التي قررت الغياب عن بطولات التنس لعدم قدرتها على اصطحابه معها خارج كاليفورنيا طبقا للحظر القضائي الذي فرض عليها لحين انتهاء قضية “الحضانة”. ولهذا، فضلت أزارينكا البقاء مع ليو على السفر في كل أنحاء العالم للمشاركة في البطولات المختلفة. ونالت عودة أزارينكا للملاعب من خلال بطولة إنديان ويلز الحالية ترحيبا شديدا مثلما كنت عودة الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا بعد فترة الحمل ووضع مولودتها أولمبيا وتعافيها من المشاكل الصحية التي أعقبت الولادة.

مفاجاة كبرى

حققت الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاحت اول امس الأحد بمنافستها التشيكية بيترا كفيتوفا، من الدور الثاني لمنافسات فردي السيدات، ببطولة (إنديان ويلز) للتنس. وتغلبت أنيسيموفا، المصنفة رقم 149 عالميا، على كفيتوفا، المصنفة التاسعة للبطولة، بنتيجة 6/2 و6/4، لتضع حدا لسلسلة انتصارات اللاعبة التشيكية، التي استمرت طوال مبارياتهات الـ14 الأخيرة. واحتاجت اللاعبة الأمريكية، 16 عاما، إلى 69 دقيقة فقط للتغلب على كفيتوفا، لتصبح أصغر لاعبة تتأهل للدور الثالث للبطولة، منذ عام 2005. وأعربت أنيسيموفا عن سعادتها الطاغية بالفوز بالمباراة، حيث قالت “لا أصدق ما حدث، إنني أرتعش”. وأوضحت “هذه هي أفضل مرحلة أصل إليها خلال مسيرتي الرياضية.. إن بيترا لاعبة عظيمة، حاولت فقط المحافظة على تركيزي، والتحكم في أعصابي، وبذل أقصى الجهد”. وفرضت اللاعبة الشابة سيطرتها على مجريات المجموعة الأولى، على عكس الثانية، التي شهدت بعض التراجع النسبي في مستواها، لكنها حسمتها لصالحها في النهاية.

وقالت عن ذلك “لم أرسل بشكل جيد في بداية المجموعة الثانية، لكن حالتي بدأت في الاستقرار تدريجيا، وبدأت أستعيد مستواي الجيد”. وتعد هذه الخسارة الثانية التي تتلقاها كفيتوفا، أمام إحدى لاعبات الولايات المتحدة، مقابل سبعة انتصارات منذ بداية عام 2017. ومن جانبها، بلغت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الدور الثالث، بفوزها على أرينا سايالينكا البيلاروسية، بنتيجة 6/2 و6/2.