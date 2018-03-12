الجوية تحلق بالإتجاه الصحيح والشرطة تتراجع

البحري يواجه الحدود اليوم والنجف يضيف ميسان في الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

تنطلق اليوم الثلاثاء الثالث عشر من اذار الجاري مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام مباراتين الأولى في العاصمة بين الأمانة والطلاب والأخرى بين زاخو والديوانية على ان تقام يوم غد اربع مباريات تتوزع بين ملاعب النجف والبحري والصناعات وكربلاء وتظهر رغبة الفرق قوية في تقديم الأداء المطلوب من اجل تحسين المواقع امام مباريات تظهر صعبة على الجميع خصوصا بين المراكز المتقاربة ما يتوقع مشاهدة مباريات مهمة حتى مع فرق المؤخرة سعيا للتخلص من هيمنة المواقع المرشحة للهبوط التي تثير مخاوف المتوقع ان تحمل طابع الندية والإثارة ولان كل شيء قد تقبل به الا بترك المسابقة الممتازة لان في ذلك الضياع حتى اللعب في الدرجة الأولى لايعدو من كونها مجرد مشاركة ولو ان الطريق لازالت طويلة امام الكل بما في ذلك المتصدر امام ملاحقة الشرطة وتقدم الجوية السريع ما يضعها تحت رحمة النتائج التي لاتعرف أي عنوان كان ما يجعل من الفرق ان تلعب بحذر شديد.

استفادة الجوية

ولننتظر ماذا سيحدث في ظل تداخل المواقع وبعد التغيرات التي شهدنها الجولة الأخيرة التي يظهر الجوية اكثر المستفيدين بعد الفوز الذي حققه على الشرطة واقترب كثيرا في انتزاع الوصافة في ظل الرغبة الكبيرة للدفاع عن اللقب الذي قد يحصل الدور القادم اذا ما تعثر الشرطة الذي اختلفت أجواء المشاركة إمام الفريق والمدرب مع تأكيد الإدارة في الإبقاء على المدرب وقد تكون مع نهاية المرحلة المذكورة بعدما فتحت الخسارة من البطل باب التكهنات وغضب الجمهور الذي لايهمه من يدير الامور الفنية بقدر تقديم الفريق للنهاية بعدما ظهر عجز النتائج ولابد من إعادة النظر في الامور من كل الجوانب بعدما إثارت النتيجة الأخيرة جدلا بين اهل الفريق بعد تلقي الخسارة الأولى التي أثرت على العلاقة مع الذي خرج بحسرة النتيجة ومن الباب الضيق إمام فرحة كبيرة للجوية الذي واصل السير بالاتجاه الصحيح وأفضل الكل اليوم بعدما ترك خلف ظهره تأخر البداية والتحول امام طموحات الدفاع عن اللقب في عكس النتائج عبر التعويل على اداء عناصره التي ظهرت في حالة مختلفة عن تلك البداية التي اثارت المشاكل بوجه الإدارة قبل ان يقوم المدرب راضي شنيشل الذي يدير الامور محليا وأسيويا بشكل جيد قبل ان يلزم وسائل الإعلام في تسليط الأضواء بشكل اكبر على الفريق بعد فوزه الطيب على المالكية البحريني عندما حول تأخره بالثلاثية الى فوز اشادبه الكل ما رفع من الحالة المعنوية للاعبين في دخول لقاء السبت بشعار لابديل عن الفوز بعدما عكس قوته كبطل للموسم الأخير عندما زاد الخناق على الشرطة وتقليص الفارق الى نقطتين وينشد الى الصدارة اذا ما تواصل مع واقع النتائج التي تقف لجانبه ويقف معها وتحت انظار جمهوره زاد ثقة بأداء اللاعبين بعد الانتفاضة التي قام المدرب واللاعبين والظهور بشكل أفضل والإبقاء على حظوظه في الصراع على القمة واللقب والاهم ان تتطور المنافسة وتتصاعد بعد خطوات الجوية الواثقة الذي يمر بافضل أيامه وينتظر ان يلعب اخر مباريات المرحلة الحالية مع ضيفه الوسط وكله رغبة في تحقيق النتيجة الايجابية والأمل في حسم الوصافة والاستعداد للمرحلة القادمة كما ينتظر جمهوره والوسط والشارع الرياضي في ان يستمر الفريق منافسا متقدما في مجموعته التي يتصدرها والدفاع عن اللقب وتحقيق الثالث من خلال الاداء الجيد وسجله الجيد كما سيستفاد من مباريات الأرض عندما يستقبل فرق النجف والسماوة وميسان ونفط الجنوب والديوانية ما يسهل من تقدم الفريق في المنافسة التي تظهر الى جانبه في ظل عدد المباريات التي سيلعبها تحت أنظار جمهوره في المرحلة القادمة مع ان الفريق يلعب تحت ضغط المباريات المحلية والأسيوية ويرى جمهوره انه مرشح قوي للصراع على اللقب بعدما تجاوز مخاطر اللعب داخل وخارج ملعبه وفي تجاوز الأخطاء التي رافقت البداية لكنه يؤدي مبارياته بطريقة جيدة وهذا مهم جدا ان يظهر ويتابع ويتحول بشكل فني عالي ويقدم نفسه الفريق الجاهز لاكثر من سبب منها انسجام اللاعبين وتحمل مسؤولية الدفاع عن الفريق الذي اسعد جمهوره الكبير الذي وقف معه في ديربي العاصمة وخرجا بفرحة سوية وردود افعال متباينة من المتابعين لكن كل شيء يسير شكل منظم في الجوية فقط وقوف البعض في دكة الاحتياط واخص بالذكر جاسم غلام وما يعاب عليه التدخل في بعض الامور التي هي من اختصاص المدرب وحده وفي بعض الأحيان يجر الامور الى أجواء مرفوضة ونذكر بما حصل في لقاء الجوية والزوراء في السوبر ومهم ان يختزل عدد الحضور من على دكة الاحتياط التي تتحول بعض الأحيان الى فوضى وهو ما ينطبق على بعض الفرق مثل نفط الجنوب والنجف والديوانية والنفط واخرى لابل اغلب الفرق التي عليها ان تنتبه لاداء فرقها من دون لظهور السلبي كما نشاهدهم

النظرة للشرطة

واختلفت النظرة نحو فريق الشرطة الذي عاد للوراء بعدما منح الفوز للجوية وياجج الصراع الذي بات قريبا من الخروج منه اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار المنافس الأخر النفط الذي يمتلك مباراة مؤجلة ويقف على بعد سبع نقاط من الوصيف وخمس من الجوية وهو الأخر من الفرق التي تلعب كرة جميلة مع المدرب حسن احمد الذي انفرد باداء الفريق من خلال الاعتماد على اللاعبين الشباب كما يمتلك المدرب أفكار مهمة في التدريب من خلال الاعتماد على الوجوه الشابة في ثلاثة مواسم نقل النفط الى وضع اخر حيث الاستقرار على نفس المدرب بعدما كان الفريق يغير من مدرب الى أربعة مدربين في الموسم قل ان ينتقل للواجهة في عمل يحسب للمدرب الأخر الذي عليه ان يكف عن التصريحات ضد الحكام والفرق الاخرى امام عمله المميز الذي يؤديه

ولابد هنا ان نتطرق الى التحول في موقع الحدود من الثالث عشر الى التاسع بعد الفوز على كربلاء وقبلها على الكهرباء في تحول سريع يخدم مهمة المدرب ظافر جبار التي كادت تتصدع قبل ان ينقذها تلك النتيجتين بعد سلسلة إخفاقات لازمت المشاركة التي مهم ان تتغير في هذه الأوقات

ولابد ان نشيد بجهود لاعبي فريق الديوانية الذين حققوا نتيجتين على البحري ونفط الجنوب كما واصل الصناعات دوره في المنافسات في تحقيق التعادل مع نفط الوسط وقبلها من الشرطة

الأمانة والطلاب

ففي ملعبه يستقبل الأمانة المتراجع في المستوى والنتائج فريق الطلبة وذلك بعد الخسارة الثقيلة من النجف الأسبوع الماضي قبل ان يترك مدربه احمد خضير المهمة ما زاد الطين بله حيث تعد الخسارة السابعة للفريق الذي ازدادت مشاكله إمام تراجع اداء اللاعبين رغم ان اغلبهم من الواعدين كما فشل أكثر من مرة بملعبه على عكس ما تقوم به بقية الفرق ويبدو ان الفريق يعاني من ضعف الدفاع الذي تلقى 23 هدفا ما اثر على واقع النتائج وما ينتظر من المدرب القادم الذي ستتم تسميته خلال فترة التوقف المقبلة لكن التفكير منصب على مهمة اليوم التي لم تكن سهلة في مجمل تفاصيله على أمل استعادة التوازن وإنهاء النصف الأول في مركز مقبول أفضل من المتواجد به العاشر 23 في وقت تحسنت نتائج الطلاب بعد الفوز على السماوة كما تقدم إلى الموقع السابع الذي يرعى عصام حمد أهمية التقدم عبر بوابة أصحاب الأرض بعد تطور الصفوف التي تقدم أفضل من السابق ويظهر الفريق مرشح للخروج بكامل العلامات التي ربما تمنحه موقعي النجف وكربلاء لانهما سيكونان امام مواجهتين صعبتين لكن الأول ان يقنع الطلاب من حيث الأداء الذي مهم ان يرتق الى رغبة الأنصار من دون التوقف بعد التغير الذي حل بدل الغياب الواضح في وقت المدرب الروماني قبل ان يتولى المدرب الثاني الامور التي تظهر مناسبة وقد تتحسن اكثر في قادم الايام

زاخو والديوانية

وبعدما عجز مدرب زاخو من تغير الامور مع تغير جهازه الفني حيث تواجده في المركز المرشح للهبوط في موسم شهدت تعثره في عشر مباريات ولم يستفيد حتى من مباريات الميدان امام فرق هي بنفس مستواه بعدما كشف عن ضعف خطوطه كما سيجري اليوم عندما يستقبل الديوانية في الموقع السابع عشر 17 نقطة وسيكون مطالب في تحقيق النتيجة المطلوبة امام حاجة النقاط التي يبحث عنها الديوانية بعد فوزين على البحري ونفط الجنوب قبل ان يهرب من مركزه المتأخر بعد تدارك النتائج ونجح مرتين تواليا ويأمل في الفوز الثالث بتخطي ظروف ملعب زاخو الذي يظهر في بعض الأحيان صعبا امام رغبة المضيف الاخر الذي يمني النفس بالفوز الذي يظهر الأقرب للديوانية

وتجري يوم غد أربع مباريات عندما يستقبل النجف في الموقع السادس نفط ميسان العاشر في مهمة تبدو تسير الى أصحاب الأرض أكثر من ميسان الذي لايمكن قبول الخسارة الثانية ويضيف البحري الباحث الحدود وكلاهما نجحا في الدور الماضي ويبدو الحدود الأكثر قربا في العودة بكامل العلامات لانه أفضل من البحري في هذه الفترة

وضاعت إخبار الميناء بعد عدم اللعب للمباراتين امام ميسان والنفـــــــــط ويأمل ان يعود لمواجهة الصناعات الذي يمر بوضع أفــــــــضل من الوقت السابق.

ويسعى كربلاء الى الاستفادة من الوضع الصعب الذي عليه فريق الحسين القابع في اخر السلم في تحقيق الفوز.