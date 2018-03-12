الإعلام في فضاء إنتخابي – طارق حرب

على وسائل الاعلام وخاصة الفضائيات تجنب اشراك المرشحين في برامجها لتنفيذ القانون الانتخابات وطلب المفوضية وتأكيدا لحياديتهاهذا مايمكن قوله بعد اصدار مفوضية الانتخابات بيانا تضمن الالتزام بموعد الدعاية الانتخابية ذلك ان قانون انتخابات مجلس النواب قرر ان الدعاية الانتخابية تتم في الموعد المقرر وهذا ماقرره القانون رقم (45) لسنة 2013 والذي حظر ومنع اي دعاية انتخابية قبل الموعد المقرر وهذا الموعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفعلا تولت هذه

المفوضية تحديد شهر للدعاية الانتخابية سابقة بيوم واحد ليوم اجراء الاتتخابات يوم 2018/5/12 كما هو حاصل في جميع الانتخابات السابقة حيث يتم البدء بالدعاية الانتخابية يوم العاشر من شهر نيسان من هذه السنة ولمدة شهر يتبعها فترة الصمت الانتخابي ليوم وبعدها يكون يوم الانتخابات وحيث ان الكثير من وسائل الاعلام وخاصة الفضائيات تمارس بشكل غير مباشر الدعاية الانتخابية عن طريق اشراك المرشحين في الانتخابات بالبرامج وتتولى تغطية نشاطاتهم واذا كان هذا امر تروج له الفضائيات الحزبية اذ انها تروج لمرشحي حزبهم ولكن العجيب ان الفضائيات غير الحزبية تتولى مهمة الدعاية باشراك المرشحين في برامج هذه الفضائيات وتتولى تغطية نشاطهم وهي في ذلك تقوم بدعاية غير مباشرة للمرشحين في الانتخابات القادمة عند استضافتهم في برامج تقدمها هذه الفضائيات ولا نعلم هذا كان من قبل ادارة الفضائية او من قبل الذين يشتركون في اعداد البرامج وتقديمها والفضائية في ذلك تخرج عن حياديتها بميلها للذين يشتركون في برامجها خاصة وان الفضائيات هذه الاوسع انتشارا ويفترض بها الابتعاد عن الميل لصالح جهة ما قد تكون حزبية او شخصيهعندما يكون المرشحون ضيوفا في برامج هذه الفضائيات وهي دعوه لوسائل الاعلام بالالتزام بما طلبت مفوضية الانتخابات من الامتناع عن ممارسة الدعاية الانتــــــــــخابية قبل موعدها وهذا موجه اولا الى وسائل الاعلام اولا قبل غيرها لانها افضل وسائل الدعايه فهنالك الكثير من الضيوف غير المرشحين في الانتخابات بالامكان حضورهم في برامج الفضائيات وبذلك تحقق الفضائيات مبدا الحيادية والنزاهة والعفة التي من المقرر الالتزام بها ولنرى هل ستعتزل بعض الفضائيات الدعــــــــــاية المباشرة وغير المباشرة لبعض المرشحين فقط تنفيذا للقانون وللنزاهة والحيادية ولبيان مفوضية الانتخابات اذ لا بد ان يختلف مـــــــــوقف الفضائيات المستقلة عن الفضائيات الحزبية التي تلتزم بالترويج للمرشحين من حزبها فان عصيان الامتـــــــناع عن الدعاية الانتخابية قبل وقتها بشكل غير مباشـــــــــر او مباشر يجعل المستقلة والحزبيه من الفضائيات في ميـــــــــزان واحد من حيث عدم الالتزام بالحكم القانوني الخاص بالدعاية الانتخابية وهذا لايمكن قبوله قانونا ومهنيا.