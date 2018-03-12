تخريب متعّمد من شاحنات الحمولات الثقيلة

كربلاء تشكو إهمال الطرق والخدمات البلدية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تعد الطرق من اهم البنى التحتية للصناعة والتجارة والزراعة والانشطة الانسانية الاخرى ىحيث اولت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء اهتماما مميزا لهذا القطاع المهم لحياة المواطن ومن الضروري ان يحظى قطاع الطرق الاهمية الازمة في ذلك فبعض الطرق بالمحافظة نالت نصيبها من الاهتمام والبعض الاخر اصبح يعاني الحفر والمطبات مما انعكست سلبا على سير مركبات النقل .واكد عدد من المواطنين ان ضعف الخدمات البلدية والطرق غير المعبدة وراء حوادث كثيرة وعرقلة لحركة المركبات وتنقل المواطنين.

باص صغير

وقال المواطن احمد صاحب لـ(الزمان) (انني امتلك باصا صغيرا لنقل الركاب والوضع في بعض الطرق اصبح محيرا ومنها الفرعي والبعض الاخر رئيسي حيث ظهرت بها الحفر والتكسرات وهذا ناجم من الضغط على هذه الطرق وعدم الاهتمام بالارصفة وحتى الطرق الممتدة على طريق كربلاء – بابل لازالت تشكو بعض الحفر وهي بحاجة الى اعادة تأهيل للتخلص من المطبات)، وقال المواطن ابو حيدر ان (هناك طرقا قريبة من مركز المدينة لازالت تشكو الاهمال وهي غير مبلطة حتى الان ويتعذر المواطن الوصول الى الشارع الرئيسي نتيجة كثرة الاطيان خلال موسم الامطار حيث اغلب هولاء من الطلبة والكسبة والعمال لازالوا يشكون من هذه الحالة التي اصبحت مزمنه ولا علاج لها)، واضاف ان (طريقهم تعرض لاضرار كبيرة بسبب استغلال هذا الطريق من قبل اصحاب المركبات الطويلة التي لازالت تحمل اطناناً من شيش التسليح)، معربا عن (خشيته من استمرار ذلك التدمير الذي الحق بالطريق واعدة مشكلة كبيرة)، داعيا (المسؤولين في مركز المحافظة بضرورة التدخل لايقاف هذا التخريب لكون الطرق غير مهيأة لهذه الحمولات الكبيرة التي تصل اوزانها الى 50 و60 طنا مما تسببت في ظهور بعض التكسرات)،من جانبه ذكر المواطن حسن الخالدي يعمل سائقاانه (وبسبب كثرة المطبات تجعل الطريق غير صالح للسير مما يستوجب اعادة اكسائه وهذا يعني انشاء مشروع اخر واضافة نفقات اخرى تتكبدها الحكومة)، موضحا ان (المشكلة التي تواجه هذا القطاع هو الاهتمام بالمشاريع المنجزة وهذا يعد بطبيعة الحال صرف مبالغ ليست بالقليلة)، داعيا (الجهات التنفيذية الى التحرك بشكل جدي لوقف هذا الاختراق للمال العام)، الى ذلك قال المواطن قحطان ال جميل ان (السبب الرئيس التي جعلت الطرق تتدهور وتتأكل هو وجود عدد كبير من مركبات الحمل التي اخذت بتدمير البنى التحتية بدون ضمير) على حد قوله.

اجراء وقائي

مطالبا (الحكومة المحلية في المحافظة بأيقاف المركبات كأجراء وقائي لحين ايجاد طرق بديلة)، واضاف المواطن حسين حميد (صاحب مركبة كبيرة لنقل المواد الانشائية (اعمل منذ سنوات عدة في نقل المواد الانشائية الحديد والاسمنت ولكن تشكو من عدم وجود طرق بديلة ونحن متضامنين مع اراء المواطنين وعلى استعداد تام على عدم المخالفه في حال تخصيص مثل هذه الطرق)، موضحا انه (على الرغم من قيام المفارز المرورية بفرض غرامة مرورية جراء تلك المخالفه التي قد تصل الى 15 الف دينار بسبب الحمولات الزائدة ولكن لانبالي لمبلغ هذه المخالفة)، من جانبه قال قائممقام قضاء المركز حسين المنكوشي لـ(الزمان) امس ان (مشكلة كبيرة لازالت تواجة قطاع الطرق في ضواحي المحافظة ولابد من حلول لها)، مستدركا (ولكن يجب منع المركبات التي تقل حمولات اكبر من المقرر المسموح به من الدخول الى المحافظة بسبب تأثيراتها السلبية على الشوارع)، مضيفا ان (هذه الحمولات ساهمت بشكل كبير في الحاق الضرر في عدد من شوارع المحافظة)، لافتا الى (رفع نسبة الجباية لتكون بمستوى الضرر الذي الحقتة او استحصال اموال في اصلاح تلك الطرق).