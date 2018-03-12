العبادي: تطوير القدرات التسليحية يوفر الأمن في مرحلة البناء والإعمار

الإمارات تعرض إعادة إعمار منارة الحدباء بالموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تقدمت دولة الامارات العربية المتحدة بمبادرة للتكفل باعادة اعمار جامع النوري ومنارة الحدباء الشهيرة في الموصل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان امس ان (السفير الاماراتي في بغداد حسن احمد الشحي نقل هذا العرض الى العبادي الذي استقبله الاحد.

واضاف البيان ان “السفير الاماراتي قال ان مندوبا خاصا من دولة الامارات العربية المتحدة سيأتي الى بغداد لهذا الغرض).

ودمّر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل الذي يعود الى القرن الثاني عشر، في حزيران الماضي وقال الجيش العراقي ان عناصر تنظيم داعش فجروا المسجد ومنارته قبل انسحابهم من المكان. وكان زعيم التنظيم ابوبكر البغدادي اعلن خلافته خلال ظهوره العلني اليتيم، من هذا المسجد في 2014.وحاول التنظيم ممارسة “تطهير ثقافي” في العراق من خلال تدمير معالم تاريخية ورموز دينية للمسلمين والمسيحيين.

والمدينة القديمة في الموصل كانت تحيط بها أسوار تعود الى القرن الحادي عشر ويحدها من الجانب الشرقي نهر دجلة وتبلغ مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة، وكانت القلب النابض لهذه المدينة التي ظلت لقرون عدة ملتقى المبادلات التجارية بين المتوسط والهند وايران.

ومسجد النوري الذي يحمل اسم نور الدين الزنكي موحد سوريا حكم لفترة الموصل وأمر ببنائها في عام 1172، كان دمر وأعيد إعماره في 1942 في إطار مشروع تجديد.

والمنارة الحدباء للمسجد التي حافظت على هيكلها لمدة تسعة قرون هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الاصلي للمسجد. المنارة المزينة باشكال هندسية من الطوب رمزا للموصل. وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار.

وسعى تنظيم داعش قبل اندحاره في 2017 الى ان يجعلها رمزا لحكمه بعد رفع رايته السوداء على قمة المنارة التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا.

ورأى رئيس العبادي ان تطوير قدرات البلاد التسليحية يهدف الى توفير الامان الذي نحتاجه للاستثمار في مرحلة البناء والاعمار وتوفير فرص العمل ، مجددا دعوته الى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة من اجل حماية المواطنين . وقال العبادي خلال افتتاح معرض الامن والدفاع والصناعات الحربية في دورته السابعة على ارض معرض بغداد الدولي وبمشاركة شركات محلية وعالمية امس ان (حصر السلاح بيد الدولة يعد حماية للمواطن)، لافتا الى ان (تطوير قدرات البلد التسليحية يسهم بتوفير الأمن الذي نحتاجه للاستثمار والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل)، مشددا على (ضرورة تشجيع المنحى الوطني في مجال السلاح والتكنلوجيا ولاسيما ان العراق له احتياجات خاصة لأمنه ونمتلك خبرات في مجال محاربة الارهاب والقضاء عليه).

محاربة ارهاب

مبينا ان (العراق حاليا في مقدمة الدول التي تحارب الارهاب)، داعيا للاستفادة من الطاقات الوطنية في تطوير قدرتنا للمنظومة التسليحية وحماية المواطنين وتنمية الطاقات المحلية)، وتابع العبادي ان (المقاتلين اجتمعوا على كلمة واحدة هي حماية المواطنين وتوفير الأمن وتحرير الارض، ومن واجبنا دعمهم للاستمرار بمهمتهم لان الارهاب فكر منحرف تجتمع حوله خلايا يجب ان نكون على اهبة الاستعداد)، مثمنا (دور صناع النصر من والذين ضحوا من الشهداء والجرحى)، مؤكدا (سنحقق النصر في التنمية الاقتصادية والبناء والاعمار بالاضافة الى توفير الخدمات والاستثمار وكذلك فرص العمل كما حققناه على الارهاب). وكان النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري قد كشف استعداد إيران لوضع خط اعتماد تحت تصرف العراق بقيمة 3 مليارات دولار. وقال جهانغيري قال خلال المحادثات التي جرت مع الجانب العراقي في بغداد برئاسة العبادي (إستعداد ايران لمشاركة الشركات الإيرانية في عملية الاعمار والبناء في العراق)، مضيفاً ان (ايران على استعداد لتخصيص خط اعتماد بقيمة 3 مليارات دولار للعراق لتتمكن الشركات والقطاع الخاص الايراني من المشاركة الجادة في عملية إعادة الاعمار).

واوضح جهانغيري أن (القضايا المصرفية من اهم القيود امام العلاقات الاقتصادية بين البلدين)، داعياً الى (وضع سبل الحل المناسبة لها، كما دعا إلى ضرورة التجارة الحرة بين البلدين من أجل تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما). ورحب العبادي بمساهمة ايران وشركاتها في مجال الإعمار.

واكد ان (المباحثات مع الجانب الايراني شملت التجارة وترسيم الحدود وشط العرب والمياه والتعاون الاقتصادي والتجاري بالاضافة الى تحويل الاموال). من جهة اخرى وافق العبادي على إعادة منتسبي وزارة الداخلية في محافظة نينوى الى الخدمة. واشار كتاب رسمي حمل توقيع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري مقدم لرئيس الوزراء الى ايعاز العبادي (للوزارة بمراجعة قوائم هؤلاء المنتسبين وإعادة الذي يصلح منهم الى الخدمة وفق الضوابط).