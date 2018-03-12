إطلالة

ما أشبه الليلة بالبارحة .. أنا يائس – حسين الجاف

التحضيرات الحزبية قائمة على قدم وساق من اجل الانتخابات القادمة في 12 مايس 2018 لا من اجل التغيير والاصلاح وانما من اجل صعود انصار واتباع الجهات الحزبية الحاكمة الفاعلة حاليا لامتطاء صهوة التشريع في بلادنا العزيزة مرة اخرى.. وطالما ان الحكومة هي حكومة احزاب ..دينية تحديدا ورئيسها احد اقطاب حزب الدعوة وان مفوضية الانتخابات الحالية لازالت حزبية بامتياز او خاضعة للموثرات الحزبية القوية فلا امل في التغيير المنشود الذي يتوق اليه شعبنا التواق الى الحرية والديمقراطية والحياة الفضلى الا اذا رحم ربك وحدثت معجزة او ما يشبه المعجزة فالمال السياسي والرشا وتغليب المصلحة الحزبية او الشخصية لاتزال قائمة وواضحة بشدة وفي البلدان التي تشهد الاستقرار وفيها رغبة للتغيير تستقبل الحكومة القائمة وتشكل حكومة جديدة مستقلة مؤقتة للاشراف على العملية الانتخابية بحيادية ومهنية لظهور نتائج يطمح اليها ابناء الشعب بما تكفل تصدر شخصيات مهنية فاعلة وذات خبرة وروح وطنية عالية المشهد البرلماني من اجل الشعب واصدار القوانين تخدم مصالحه وتسعد ابناءه وتعمل بجد لبناء مستقبله الوضاء المنشور اما بقاء الامور على الشكل البائس الحالي فلا امل بالتغيير..صدقوني..وسيكون الامر اسوأ واسوأ ولعل الخرق القانوني وعدم الالتزام بالتعليمات الانتخابية ومن اول علامات المرشحين الجدد للانتخابات واذ بدأت اكثر من اسبوعين عملية الاعلان الانتخابي..قبل صدور الاذونات الخاصة بأبتدائها من جهة الاختصاص وهي المفوضية المستقلة العليا للانتخابات..

اذ امتلأت شوارع مدينة الثورة وشارع فلسطين منذ الان بمئات بل الاف الصور للذين ينوون ترشيح انفسهم للانتخابات القادمة دون سند قانوني يجيز لهم ذلك قبل المدة القانونية للاعلام الانتخابي..

ويبدو ان اغلب الذين يرشحون انفسهم، فيما يبدو المرشحين الحاليين يطمح في نيل الوجاهة لشخصه ..لان اعلانهم عن ذواتهم لا يتم عن انهم فعلا من ادوات التغيير المأمولة في الانتخابات القادمة ترى ماذا سيحقق شاب عمره 22 سنة وخريج معهد المعلمين للعام الماضي غير متعين كما اعلن عن نفسه في لافتته الانتخابية ماذا سيحقق هذا الفتى قليل التجربة ومعدوم الخبرة من قوانين فاعلة تخدم جياع شعبنا ومظلومين بلدنا.؟.

انا احترم الشباب كطاقة عظمى للتغيير والبناء والتطور والتقدم كونه يخوض غمار مغامرة كبرى مثل البرلمان وازاء تحقيق مطاليب اكبر للعراقيين المحرومين..يتطلب اناسا ذوي خبرة جديرين بمثل هذه المسؤولية العظمى مسؤولية النطق وتمثيل هذا الشعب العظيم التي تدين له البشرية كلها بانه قدم للانسانية جمعاء قوانين حقوق البشر الاولى قبل ولادة التاريخ البشري على اية حال سأضع يدي على قلبي وابكي..حتى ييسر الله سبحانه وتعالى اناسا شرفاء يضعون مصالح شعبهم المظلوم قبل مصالحهم الذاتية..ليخدمونا من خلال اعظم منبر للتعبير هو البرلمان.