بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

رحل‭ ‬المفاوضون‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ملفي‭ ‬تسويق‭ ‬النفط‭ ‬وإدارة‭ ‬منفذ‭ ‬فيشخابور‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أيار‭ ‬المقبل‭. ‬فيما‭ ‬تقترب‭ ‬احتفالات‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بأعياد‭ ‬نوروز‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬انجاز‭ ‬الملفات‭ ‬الساخنة‭ . ‬وتوصل‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬باستئناف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬قريباً‭. ‬ونجحت‭ ‬اللجان‭ ‬التفاوضية‭ ‬بحسم‭ ‬أغلب‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬،من‭ ‬بينها‭ ‬السماح‭ ‬بتواجد‭ ‬لجان‭ ‬اتحادية‭ ‬لمراقبة‭ ‬عمل‭ ‬المطارات‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بتسديد‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬التربية‭ ‬والصحة‭.‬و‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬برئاسة‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬العلّاق‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعائدات‭ ‬والواردات‭ ‬المالية‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ولمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭. ‬وأعلن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الإقليم‭ ‬التزم‭ ‬بما‭ ‬حدد‭ ‬له‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ ‬بشأن‭ ‬المطارات‭ ‬ورواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الإقليم،‭ ‬والأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وعوده‭ ‬والتزامات‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬والتربية‭.‬