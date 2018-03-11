بغداد – اربيل – الزمان
رحل المفاوضون من طرفي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ملفي تسويق النفط وإدارة منفذ فيشخابور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثاني عشر من شهر أيار المقبل. فيما تقترب احتفالات اقليم كردستان بأعياد نوروز من انهاء انجاز الملفات الساخنة . وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي باستئناف العمل في مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية قريباً. ونجحت اللجان التفاوضية بحسم أغلب النقاط الخلافية قبل أكثر من أسبوعين ،من بينها السماح بتواجد لجان اتحادية لمراقبة عمل المطارات والمنافذ الحدودية لإقليم كردستان مع التزام الحكومة الاتحادية بتسديد رواتب موظفي التربية والصحة.و كان من المؤمل ان يصل الى إقليم كردستان وفد من الحكومة الاتحادية خلال الساعات المقبلة برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلّاق للبحث في مسائل تتعلق بالعائدات والواردات المالية لإقليم كردستان ولمناقشة قضايا أخرى. وأعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، أمس الأحد، أن الإقليم التزم بما حدد له القانون والدستور بشأن المطارات ورواتب موظفي الإقليم، والأنظار تتجه نحو رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ وعوده والتزامات حكومته في دفع رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية.