في مدينة كبيرة مثل الموصل كان فيها أربعة مستشفيات حكومية كبيرة وعدد من المستشفيات الخاصة التي لايستهان بامكاناتها، وجميعها انتهت الى رماد، لابد أن يكون ملف الصحة الخاص بالموصل في مقدمة الأولويات التي يحملها رئيس الحكومة معه الى أي مؤتمر للاستشمار أو المنح أو الإعمار أو قل ما شئت. اليوم رأيت فيلماً مرعباً يصور الحال المزري لمستشفى حكومي في مدينة عراقية ،حيث الجرذان ترتع وتتعذى بين أسرة المرضى والصراصر تتجول بين الأدوية والطعام والبلاط، فيما يستلقي مريض على سرير في الممر، قيل إن امكاناته المالية لا تتيح له أن يمنح الاكراميات لمن يوفر له غرفة . ومن دون هذا الفيديو تصل الى وسائل الاعلام يومياً شكايات مختلفة حول تدهور قطاع الصحة والطب والدواء في بلاد كانت من أشهر دول المنطقة في تصنيع الأدوية المهمة وأطباؤها معروفون بالخبرة والحرص والذكاء والتفوق. أعرف أنّ العراق كله يشكو من التردي الصحي ، لكن هناك مدناً لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الرعاية ، ولا تزال تغاث طبياً، كما يحدث مع طبابة ميدان في الحرب. المدن الأكثر تضرراً في مستشفياتها ،لاسيما إنّ الضرر يتعاظم مع عدد السكان الكبير قياساً لما موجود في مدن وبلدات أصغر. حدثت جهود كبيرة نسبياً في ميدان التعليم لاتقل أهمية عن المجال الطبي، غير إنّ الأولويات التي تخص صحة الانسان لابد أن تتم معالجتها بشكل استثنائي وعن طريق التخطيط الدقيق في إعادة البناء.

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بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

رحل‭ ‬المفاوضون‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ملفي‭ ‬تسويق‭ ‬النفط‭ ‬وإدارة‭ ‬منفذ‭ ‬فيشخابور‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أيار‭ ‬المقبل‭. ‬فيما‭ ‬تقترب‭ ‬احتفالات‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بأعياد‭ ‬نوروز‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬انجاز‭ ‬الملفات‭ ‬الساخنة‭ . ‬وتوصل‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬باستئناف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬أمام‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬قريباً‭.  ‬ونجحت‭ ‬اللجان‭ ‬التفاوضية‭ ‬بحسم‭ ‬أغلب‭ ‬النقاط‭ ‬الخلافية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬،من‭ ‬بينها‭ ‬السماح‭ ‬بتواجد‭ ‬لجان‭ ‬اتحادية‭ ‬لمراقبة‭ ‬عمل‭ ‬المطارات‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بتسديد‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬التربية‭ ‬والصحة‭.‬و‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬برئاسة‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬العلّاق‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعائدات‭ ‬والواردات‭ ‬المالية‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ولمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭. ‬وأعلن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الإقليم‭ ‬التزم‭ ‬بما‭ ‬حدد‭ ‬له‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ ‬بشأن‭ ‬المطارات‭ ‬ورواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الإقليم،‭ ‬والأنظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وعوده‭ ‬والتزامات‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬والتربية‭.‬

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