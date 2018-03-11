ماذا يحملون في ملف إعمار المدن المحطمة؟

فاتح عبدالسلام

‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬الموصل‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬أربعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬حكومية‭ ‬كبيرة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬لايستهان‭ ‬بامكاناتها،‭ ‬وجميعها‭ ‬انتهت‭ ‬الى‭ ‬رماد،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ملف‭ ‬الصحة‭ ‬الخاص‭ ‬بالموصل‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مؤتمر‭ ‬للاستشمار‭ ‬أو‭ ‬المنح‭ ‬أو‭ ‬الإعمار‭ ‬أو‭ ‬قل‭ ‬ما‭ ‬شئت‭.‬

اليوم‭ ‬رأيت‭ ‬فيلماً‭ ‬مرعباً‭ ‬يصور‭ ‬الحال‭ ‬المزري‭ ‬لمستشفى‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عراقية‭ ‬،حيث‭ ‬الجرذان‭ ‬ترتع‭ ‬وتتعذى‭ ‬بين‭ ‬أسرة‭ ‬المرضى‭ ‬والصراصر‭ ‬تتجول‭ ‬بين‭ ‬الأدوية‭ ‬والطعام‭ ‬والبلاط،‭ ‬فيما‭ ‬يستلقي‭ ‬مريض‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬الممر،‭ ‬قيل‭ ‬إن‭ ‬امكاناته‭ ‬المالية‭ ‬لا‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬الاكراميات‭ ‬لمن‭ ‬يوفر‭ ‬له‭ ‬غرفة‭ . ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬يومياً‭ ‬شكايات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬تدهور‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬والطب‭ ‬والدواء‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الأدوية‭ ‬المهمة‭ ‬وأطباؤها‭ ‬معروفون‭ ‬بالخبرة‭ ‬والحرص‭ ‬والذكاء‭ ‬والتفوق‭.‬

أعرف‭ ‬أنّ‭ ‬العراق‭ ‬كله‭ ‬يشكو‭ ‬من‭ ‬التردي‭ ‬الصحي‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬مدناً‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تغاث‭ ‬طبياً،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬مع‭ ‬طبابة‭ ‬ميدان‭ ‬في‭ ‬الحرب‭.‬

المدن‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً‭ ‬في‭ ‬مستشفياتها‭ ‬،لاسيما‭ ‬إنّ‭ ‬الضرر‭ ‬يتعاظم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬الكبير‭ ‬قياساً‭ ‬لما‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬أصغر‭.‬

حدثت‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬نسبياً‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التعليم‭ ‬لاتقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬غير‭ ‬إنّ‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬صحة‭ ‬الانسان‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬معالجتها‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬التخطيط‭ ‬الدقيق‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية