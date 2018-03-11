ماذا يحملون في ملف إعمار المدن المحطمة؟

فاتح عبدالسلام
في مدينة كبيرة مثل الموصل كان فيها أربعة مستشفيات حكومية كبيرة وعدد من المستشفيات الخاصة التي لايستهان بامكاناتها، وجميعها انتهت الى رماد، لابد أن يكون ملف الصحة الخاص بالموصل في مقدمة الأولويات التي يحملها رئيس الحكومة معه الى أي مؤتمر للاستشمار أو المنح أو الإعمار أو قل ما شئت.
اليوم رأيت فيلماً مرعباً يصور الحال المزري لمستشفى حكومي في مدينة عراقية ،حيث الجرذان ترتع وتتعذى بين أسرة المرضى والصراصر تتجول بين الأدوية والطعام والبلاط، فيما يستلقي مريض على سرير في الممر، قيل إن امكاناته المالية لا تتيح له أن يمنح الاكراميات لمن يوفر له غرفة . ومن دون هذا الفيديو تصل الى وسائل الاعلام يومياً شكايات مختلفة حول تدهور قطاع الصحة والطب والدواء في بلاد كانت من أشهر دول المنطقة في تصنيع الأدوية المهمة وأطباؤها معروفون بالخبرة والحرص والذكاء والتفوق.
أعرف أنّ العراق كله يشكو من التردي الصحي ، لكن هناك مدناً لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الرعاية ، ولا تزال تغاث طبياً، كما يحدث مع طبابة ميدان في الحرب.
المدن الأكثر تضرراً في مستشفياتها ،لاسيما إنّ الضرر يتعاظم مع عدد السكان الكبير قياساً لما موجود في مدن وبلدات أصغر.
حدثت جهود كبيرة نسبياً في ميدان التعليم لاتقل أهمية عن المجال الطبي، غير إنّ الأولويات التي تخص صحة الانسان لابد أن تتم معالجتها بشكل استثنائي وعن طريق التخطيط الدقيق في إعادة البناء.
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