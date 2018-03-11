مفاوضات محلية لإجلاء مدنيين ومقاتلين في الغوطة والقصف الجوي والمدفعي مستمر

ماتيس:ماكان الأسد يبقى في السلطة لولا الدعم الروسي

مسقط‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬دمشق‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬استخدام‭ ‬للغاز‭ ‬كسلاح‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬حكيم‮»‬‭. ‬وتزامن‭ ‬التحذير‭ ‬مع‭ ‬تقارير‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬استخدمت‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقة‭. ‬وقال‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬اثناء‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أوضحنا‭ ‬بشكل‭ ‬جلي‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الغاز‭ ‬ضد‭ ‬الناس،‭ ‬المدنيين،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ساحة‭ ‬معارك‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬حكيم‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬ماتيس‭ ‬مجددا‭ ‬انه‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬روسيا‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لما‭ ‬بقي‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬الحكم‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليبقى‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬لولا‭ ‬الفيتو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬والدعم‭ ‬الروسي‭ ‬العسكري‭ ‬الشامل‭ ‬له‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشدد‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬استخدام‭ ‬الغاز‭ ‬كسلاح‭ ‬سيكون‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬حكيم‭ ‬منهم‭ (‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭)‬،‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ (‬دونالد‭) ‬ترامب‭ ‬اوضح‭ ‬هذا‭ ‬المسألة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عهد‭ ‬ادارته‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬الاميركي‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بشان‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أدلة‭ ‬دامغة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وتجنب‭ ‬ماتيس‭ ‬الافصاح‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬النظام،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬يملك‭ ‬هامش‭ ‬التحرك‭ ‬السياسي‭ ‬الكامل‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اي‭ ‬قرار‭ ‬يراه‭ ‬مناسبا‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬الأحد‭ ‬اتفاقاً‭ ‬لإجلاء‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أجزاء‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭ ‬بهدف‭ ‬ايقاف‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬المستمرة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مفاوض‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬برغم‭ ‬نفي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬و»فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬،‭ ‬أبرز‭ ‬فصائل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وإصرارهما‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬سياسة‭ ‬الإجلاء‭. ‬والتقت‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمورية‭ ‬السبت‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬للتفاوض،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مفضلاً‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عرضاً‭ ‬للمصالحة‭ ‬يتضمن‭ ‬خروج‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬حمورية‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬أو‭ ‬درعا‭ ‬جنوباً‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬ستعقد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬الأحد‭ ‬لإتخاذ‭ ‬القرار‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوافق،‭ ‬ستستكمل‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬لتشمل‭ ‬حمورية‭. ‬وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬سورية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬لآلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬والمدنيين‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومة‭ ‬وإثر‭ ‬حملات‭ ‬عسكرية‭ ‬عنيفة‭. ‬وشكلت‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬محدود‭ ‬للفصائل،‭ ‬وجهة‭ ‬أساسية‭ ‬لهؤلاء‭. ‬وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬مستمرة‭ ‬حول‭ ‬بلدات‭ ‬حمورية‭ ‬وجسرين‭ ‬وسقبا‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬قد‭ ‬يُتخذ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬الثلاث،‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭. ‬وكان‭ ‬كرر‭ ‬رفضه‭ ‬لأي‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬وائل‭ ‬علوان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬تكليف‭ ‬يسمح‭ ‬لأحد‭ ‬بالتفاوض‭ ‬عن‭ ‬ثوار‭ ‬الغوطة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬والجيش‭ ‬الحر‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬شمير‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أتهاون‭ ‬مع‭ ‬اي‭ ‬احد‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يمد‭ ‬يده‭ ‬للنظام‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬المفاوضات‭ ‬المحلية،‭ ‬خرج‭ ‬الجمعة‭ ‬13‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬كانوا‭ ‬معتقلين‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬اثر‭ ‬مشاورات‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الفصيل‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتتواصل‭ ‬وفق‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام،‭ ‬المفاوضات‭ ‬عبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإجلاء‭ ‬باقي‭ ‬عناصر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لجيش‭ ‬الإسلام‭ ‬ياسر‭ ‬دلوان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ننتظر‭ ‬من‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬يتابع‭ ‬إخراج‭ ‬الباقي‭ ‬من‭ ‬طرفه‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬عبر‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهي‭ ‬فقط‭ ‬لإخراج‭ ‬النصرة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬أعلنت‭ ‬إلتزامها‭ ‬بإجلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬للاعمال‭ ‬الحربية،‭ ‬مستثنياً‭ ‬تنظيمي‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والقاعدة‭ ‬وهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وكل‭ ‬المجموعات‭ ‬والاشخاص‭ ‬المرتبطين‭ ‬بها‭.‬