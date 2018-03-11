تحالف إنتخابي بين التيار الصدري والحزب الشيوعي يثير الجدل في العراق

بغداد—‭ ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬تحالف‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬شيعي‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬شيوعي‭ ‬لخوض‭ ‬الأنتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسط‭ ‬ازمة‭ ‬كبيرة‭ ‬تعيشها‭ ‬الاحزاب‭ ‬الدينية‭ ‬التقليدية‭ ‬بسبب‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬لكثرة‭ ‬الفساد‭ ‬وتردي‭ ‬الخدمات‭ .. ‬وخلافا‭ ‬لكل‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬الشيعة،‭ ‬اختار‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬خوض‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬جنبا‭ ‬الى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬كان‭ ‬يعتبرهم‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬قريبة‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬ويعملون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دولة‭ ‬علمانية‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬ابراهيم‭ ‬الجابري‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الصدر‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬التظاهرات‭ ‬فيه‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬انه‭ ‬ثورة‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاصلاحات‭ (‬مع‭) ‬مدنيين‭ ‬أو‭ ‬تيار‭ ‬إسلامي‭ ‬معتدل‮»‬‭. ‬وبدا‭ ‬الجابري‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬صاحب‭ ‬اللحية‭ ‬حمراء‭ ‬بعمامته‭ ‬السوداء‭ ‬وعباءته،‭ ‬متحمسا‭ ‬وهو‭ ‬يقف‭ ‬وسط‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المعارضين‭ ‬لسياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الذين‭ ‬يحتشدون‭ ‬كل‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬بوسط‭ ‬بغداد‭. ‬قال‭ ‬الجابري‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬غير‭ ‬متعجبين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬لاننا‭ ‬نقاتل‭ ‬سوية‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬ضد‭ ‬الطائفية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‮»‬‭.‬

‭ ‬وبدأت‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬تموز‭ /‬يوليو‭ ‬2015‭ ‬بمبادرة‭ ‬ناشطين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬أنضم‭ ‬اليهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬للمطالبة‭ ‬باصلاحات‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭. ‬وقال‭ ‬رائد‭ ‬فهمي‭ ‬سكرتير‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬العراقي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬لا‭ ‬ترتدي‭ ‬طابعا‭ ‬طائفيا‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬مشروع‭ ‬وطني‭ ‬مدني‭ ‬يهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬انه‭ ‬سمح‭ ‬للناس‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬إسلامية‭ ‬وعلمانيين‭ ‬بالعمل‭ ‬معا‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬فهمي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬من‭ ‬مقره‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الاحمر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الله‭ ‬أكبر‮»‬،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬ولد‭ ‬بين‭ ‬اشخاص‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬بادىء‭ ‬الامر‭ ‬أي‭ ‬أيديولوجيا‭ ‬مشتركة‭ ‬وتطور‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬تحالف‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أسم‭ ‬‮«‬سائرون‭ ‬نحو‭ ‬الإصلاح‮»‬‭ ‬ست‭ ‬كتل‭ ‬بينها‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬العراقي‭ ‬وحزب‭ ‬‮«‬الاستقامة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬تكنوقراط‭ ‬مدعومين‭ ‬من‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬علق‭ ‬كتلة‭ ‬الاحرار‭ (‬33‭ ‬نائبا‭) ‬التي‭ ‬تمثله‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬اعضائها‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ايار‭/‬مايو‭. ‬ويشغل‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬حاليا‭ ‬مقعدا‭ ‬واحد‭. ‬ورغم‭ ‬تواجدهم‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير،‭ ‬لا‭ ‬تتحدث‭ ‬نسوة‭ ‬يرتدين‭ ‬عباءات‭ ‬سوداء‭ ‬وتكتفين‭ ‬بتبادل‭ ‬بعض‭ ‬الابتسامات‭ ‬مع‭ ‬أخريات‭ ‬بدون‭ ‬حجاب‭. ‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬رجال‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭ ‬مع‭ ‬أخرين‭ ‬يرتدون‭ ‬بدلات‭ ‬ويضعون‭ ‬ربطات‭ ‬عنق‭.‬

ويقول‭ ‬قاسم‭ ‬موزان‭ ‬عامل‭ ‬باجر‭ ‬يومي‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التحالف‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬لان‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الاحزاب‭ ‬والطوائف‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬شيوعيين‭ ‬او‭ ‬مسيحيين‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬نحن‭ ‬شعب‭ ‬واحد‭ ‬وعلمنا‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬شعبويا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬اعقبت‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬

وأتهم‭ ‬جيش‭ ‬المهدي‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬أعمال‭ ‬أستهدفت‭ ‬السنة‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬العراق‭ ‬خصوصا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2003‭ ‬و2008‭. ‬كما‭ ‬أتهم‭ ‬الصدر‭ ‬نفسه‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬مقتل‭ ‬منافسه‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬الخوئي‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2003‭.‬

واتهم‭ ‬جيش‭ ‬المهدي‭ ‬ايضا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬محال‭ ‬بيع‭ ‬مشروبات‭ ‬كحولية‭ ‬وأخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬مثليين،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أصدر‭ ‬الصدر‭ ‬أمرا‭ ‬بوقف‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬أب‭/‬اغسطس‭ ‬2016‭ .‬

ــ‭ ‬‮«‬مللت‭ ‬الفاسدين‮»‬‭ ‬ــ

تقول‭ ‬نادية‭ ‬ناصر‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬وهي‭ ‬معلمة‭ ‬ترتدي‭ ‬عباءة‭ ‬سوداء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬تغيير‭ ‬الوجوه‭ ‬الكالحة‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أي‭ ‬وجه‭ ‬حكم‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬مللت‭ ‬الفاسدين‭ ‬وأنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬لأني‭ ‬أريد‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تحدث‭ ‬جاسم‭ ‬الحلفي‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬ذو‭ ‬الشعر‭ ‬الاشيب،‭ ‬منسق‭ ‬تظاهرات‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬وهو‭ ‬يبتسم،‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬الاول‭ ‬بين‭ ‬حزبه‭ ‬ومقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬انتقاداتنا‭ (‬لامور‭) ‬وعرضنا‭ ‬عليه‭ ‬خططنا‭ ‬ومشاريعنا‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وبناء‭ ‬دولة‭ ‬مدنية‭ ‬عبر‭ ‬نشاط‭ ‬مدني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ (‬الانتخابي‭). ‬أستمع‭ ‬الينا‭ ‬وأكد‭ ‬بانه‭ ‬مستعد‭ ‬للتعاون‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬تواصل‭ ‬لقاءات‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬مع‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬احيانا‭ ‬كل‭ ‬اسبوع‭ ‬او‭ ‬كل‭ ‬اسبوعين‭ ‬او‭ ‬شهريا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬

ويرى‭ ‬سكرتير‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬‮«‬بين‭ ‬مدنيين‭ ‬ورجال‭ ‬دين‭ ‬يعد‭ ‬تجربة‭ ‬ثقافية‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬على‭ ‬المجتمع‮»‬‭ ‬العراقي‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬طبعا‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭. ‬البعض‭ ‬يقول‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬تحالفا‭ ‬أيديولوجيا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تعتبر‭ ‬الاحزاب‭ ‬الاسلامية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬فضيحة‮»‬‭ .‬