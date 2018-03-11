الجيش المصري يقتل 16 من داعش في سيناء ومشاورات لتغليظ عقوبة المسيئين للعسكر

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬‮«‬عنصرا‭ ‬تكفيريا‮»‬‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬باشرها‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬للتصدي‭ ‬للجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬سيناء‭. ‬وبذلك‭ ‬تصل‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬اطلاق‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سيناء‭ ‬2018‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬121‭ ‬قتيلا‭. ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬مجندا،‭ ‬بحسب‭ ‬احصاءات‭ ‬الجيش‭ ‬الرسمية‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمه‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬أسفرت‭ ‬خلال‭ ‬الأربعة‭ ‬ايام‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬عناصر‭ ‬تكفيرية‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬التكفيرية‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬بوسط‭ ‬سيناء‭ ‬استناداً‭ ‬لتعاون‭ ‬معلوماتى‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬سيناء‭ ‬الشرفاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬عنصرا‭ ‬تكفيريا‭ ‬مسلحا‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬المداهمات‭ ‬بمناطق‭ ‬العمليات،‭ ‬عثر‭ ‬بحوزتهم‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬وأجهزة‭ ‬إتصال‭ ‬لاسلكية‮»‬‭. ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬مشاورات‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لاعداد‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬يغلط‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬الاساءه‭ ‬الى‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطه‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬او‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬اكدت‭ ‬النائبه‭ ‬سولاف‭ ‬درويش‭ ‬القياديه‭ ‬بحزب‭ ‬حماة‭ ‬مصر‭ ‬والتى‭ ‬تقوم‭ ‬باعداد‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬الاف‭ ‬جنيه‭ ‬ضد‭ ‬مايزيد‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬افعال‭ ‬النشر‭ ‬والتمثيل‭ ‬والقول‭ ‬او‭ ‬تداول‭ ‬الصور‭ ‬التى‭ ‬تحمل‭ ‬اساءة‭ ‬للجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬لرجال‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬باتحرك‭ ‬لضبط‭ ‬هذه‭ ‬الافعال‭ ‬فورا‭ ‬وابلاغ‭ ‬النيابه‭ ‬العامه‭ ‬واضافت‭ ‬النائبه‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الاعلام‭ ‬والصحافه‭ ‬طالما‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬تلتزم‭ ‬بمواثيق‭ ‬الشرف‭ ‬الصحفية‭ ‬وفى‭ ‬اول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغنى‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬25‭-‬30‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الحالى‭ ‬كاف‭ ‬لعقاب‭ ‬اى‭ ‬مخطىء‭ ‬فى‭ ‬حق‭ ‬الشرطه‭ ‬والجيش‭ ‬وانه‭ ‬لا‭ ‬داعى‭ ‬لسن‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬يدخل‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬قانونى‭ ‬او‭ ‬وضعهم‭ ‬خارج‭ ‬الصوره‭ ‬والدور‭ ‬الطبيعى‭ ‬لهم‭ . ‬واضاف‭ ‬جمال‭ ‬فهمى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬تشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬المناخ‭ ‬الضاغط‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والاعلام‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬خسر‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬اتعبير‭ ‬عن‭ ‬الراى‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬بسبب‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لمواجهة‭ ‬الارهاب‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬الاخبار‭ ‬الكاذبه‭ ‬والشائعات‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬ياتى‭ ‬بالرد‭ ‬عليها‭ ‬وتكذيبها‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬حبس‭ ‬اصحاب‭ ‬الراى‭ ‬اما‭ ‬ضار‭ ‬جدا‭ ‬بمصر‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يعطل‭ ‬التطور‭ ‬الديمقراطى‭ .‬

‭ ‬واكد‭ ‬فهمى‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬الاعلام‭ ‬الداخلى‭ ‬والخارجى‭ ‬تكون‭ ‬بالحقائق‭ ‬وليس‭ ‬بالبوليس‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬توقع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬استمرار‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الراى‭ ‬فى‭ ‬ولاية‭ ‬السيسى‭ ‬الثانيه‭. ‬وقال‭ ‬معصوم‭ ‬مرزوق‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الاوضاع‭ ‬الحاليه‭ ‬فى‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬تشير‭ ‬باى‭ ‬تحول‭ ‬ديمقراطى‭ ‬فى‭ ‬المرحله‭ ‬القادمه‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الاعتقالات‭ ‬التى‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬النظام‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬برنامج‭ ‬واضح‭ ‬للسيسى‭ ‬فى‭ ‬ولايته‭ ‬الثانية‭ ‬خاصة‭ ‬اننا‭ ‬لم‭ ‬نرى‭ ‬نتائج‭ ‬سياسيه‭ ‬فى‭ ‬دورته‭ ‬الاولى‭ ‬وبالتالى‭ ‬لن‭ ‬نراها‭ ‬فى‭ ‬الثانيه‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬استطاع‭ ‬النظام‭ ‬احداث‭ ‬تغيير‭ ‬جذرى‭ ‬حقيقى‭ ‬فى‭ ‬الخارطة‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬ووضع‭ ‬اساسيات‭ ‬جديده‭ ‬للعمل‭ ‬السياسى‭ ‬تعطى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الراى‭ ‬والتعبير‭ ‬للشباب‭ ‬المصرى‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬اهمية‭ ‬فتح‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬المعارضه‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬تعانى‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬بسبب‭ ‬الضغوط‭ ‬التى‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ .‬