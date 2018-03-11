الجيش المصري يقتل 16 من داعش في سيناء ومشاورات لتغليظ عقوبة المسيئين للعسكر

القاهرة- مصطفى عمارة أعلن الجيش المصري في بيان الأحد مقتل 16 «عنصرا تكفيريا» في اطار العملية العسكرية التي باشرها في التاسع من شباط/فبراير للتصدي للجماعات الجهادية في شمال ووسط سيناء. وبذلك تصل حصيلة القتلى في صفوف داعش منذ اطلاق عملية «سيناء 2018» إلى 121 قتيلا. ووصل عدد القتلى في صفوف القوات المسلحة المصرية إلى 16 مجندا، بحسب احصاءات الجيش الرسمية. وقال الجيش في البيان الذي نشره المتحدث باسمه على صفحته الرسمية على فيسبوك إن العمليات العسكرية أسفرت خلال الأربعة ايام الماضية عن «القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 3 من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استناداً لتعاون معلوماتى من أبناء سيناء الشرفاء». وأضاف البيان أنه تم «القضاء على 12 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة إتصال لاسلكية». كشفت مصادر برلمانية النقاب ان مشاورات تجري بين عدد من اعضاء البرلمان لاعداد قانون جديد يغلط العقوبة على الاساءه الى الجيش والشرطه عبر وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعى وفى تصريحات للزمان اكدت النائبه سولاف درويش القياديه بحزب حماة مصر والتى تقوم باعداد هذا القانون وان القانون الجديد يشتمل على عقوبات لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ضد مايزيد على 13 فعل من افعال النشر والتمثيل والقول او تداول الصور التى تحمل اساءة للجيش والشرطة مع السماح لرجال الضبطية القضائية باتحرك لضبط هذه الافعال فورا وابلاغ النيابه العامه واضافت النائبه ان القانون الجديد لا يحد من حرية الاعلام والصحافه طالما ان تلك الوسائل تلتزم بمواثيق الشرف الصحفية وفى اول تعليق له على هذا القانون اكد محمد عبدالغنى عضو ائتلاف 25-30 ان قانون العقوبات الحالى كاف لعقاب اى مخطىء فى حق الشرطه والجيش وانه لا داعى لسن قانون جديد يدخل تلك المؤسسات فى مجال قانونى او وضعهم خارج الصوره والدور الطبيعى لهم . واضاف جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين ان وضع تشريعات جديدة للحد من حرية التعبير فى مصر تزيد من المناخ الضاغط على حرية الصحافة والاعلام مشيرا الى ان المجتمع خسر مساحة كبيرة من حرية اتعبير عن الراى بعد 30 يونيو بسبب الاجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الارهاب مؤكدا ان مواجهة الاخبار الكاذبه والشائعات فى العالم كله ياتى بالرد عليها وتكذيبها مشيرا الى ان حبس اصحاب الراى اما ضار جدا بمصر كما انه يعطل التطور الديمقراطى .
واكد فهمى ان مواجهة الاعلام الداخلى والخارجى تكون بالحقائق وليس بالبوليس فى السياق ذاته توقع عدد من الخبراء السياسيين استمرار التضييق على حرية الراى فى ولاية السيسى الثانيه. وقال معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجيه الاسبق فى تصريحات للزمان ان الاوضاع الحاليه فى البلاد لا تشير باى تحول ديمقراطى فى المرحله القادمه مع استمرار الاعتقالات التى يقوم بها النظام لانه لا يوجد برنامج واضح للسيسى فى ولايته الثانية خاصة اننا لم نرى نتائج سياسيه فى دورته الاولى وبالتالى لن نراها فى الثانيه الا اذا استطاع النظام احداث تغيير جذرى حقيقى فى الخارطة السياسية من خلال الافراج عن المعتقلين ووضع اساسيات جديده للعمل السياسى تعطى المزيد من حرية الراى والتعبير للشباب المصرى وشدد على اهمية فتح حوار مع المعارضه المصرية التى تعانى من الضعف بسبب الضغوط التى تتعرض لها .