البابا فرنسيس ينهي سنواته الخمس على وقع فضائح التحرش الجنسي بالأطفال

الفاتيكان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬ترك‭ ‬تهاون‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مع‭ ‬الكهنة‭ ‬المشبوهين‭ ‬بارتكاب‭ ‬تجاوزات‭ ‬جنسية‭ ‬على‭ ‬قاصرين‭ ‬او‭ ‬إخفائها،‭ ‬ظلالا‭ ‬قاتمة‭ ‬على‭ ‬السنة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬حبريته‭ ‬التي‭ ‬سيجتازها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وسط‭ ‬سيل‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭. ‬هل‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬إصرارا‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الكنيسة؟‭ ‬او‭ ‬مرده‭ ‬الى‭ ‬المستشارين‭ ‬سيئين؟‭ ‬ام‭ ‬انعدام‭ ‬الاستراتيجية؟‭ ‬وقد‭ ‬تزايدت‭ ‬التساؤلات‭ ‬بعد‭ ‬أقوال‭ ‬للبابا‭ ‬خلفت‭ ‬انطباعا‭ ‬بأن‭ ‬صوت‭ ‬الضحايا‭ ‬سيكون‭ ‬ثانويا‭ ‬لكنيسة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تفكر‭ ‬وهي‭ ‬منغلقة‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬نفسها‭. ‬وشكلت‭ ‬رحلته‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الى‭ ‬تشيلي‭ ‬التي‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬الالحاد‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬فضائح‭ ‬مكتومة‭ ‬للتعدي‭ ‬على‭ ‬الأطفال،‭ ‬فشلا‭ ‬كبيرا‭ ‬ومنعطفا‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬حبريته‭. ‬فقد‭ ‬دافع‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬خلالها‭ ‬بقوة‭ ‬عن‭ ‬الاسقف‭ ‬التشيلي‭ ‬خوان‭ ‬باروس‭ (‬الذي‭ ‬يشتبه‭ ‬بانه‭ ‬تكتم‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬كاهن‭ ‬مسن‭ ‬كان‭ ‬يعتدي‭ ‬جنسيا‭ ‬على‭ ‬الاطفال‭)‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اقتناعه‭ ‬ببراءته،‭ ‬وطالب‭ ‬الضحايا‭ ‬المفترضين‭ ‬بأدلة‭ ‬على‭ ‬الجرم،‭ ‬ثم‭ ‬قدم‭ ‬اعتذارات‭ ‬عن‭ ‬اقواله‭ ‬وأرسل‭ ‬الى‭ ‬تشيلي‭ ‬محققا‭ ‬لجمع‭ ‬الشهادات‭. ‬وأعربت‭ ‬الايرلندية‭ ‬ماري‭ ‬كولينز‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬ضحية‭ ‬كاهن‭ ‬يعتدي‭ ‬جنسيا‭ ‬على‭ ‬الاطفال،‭ ‬عن‭ ‬اسفها‭ ‬بالقول‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مؤسسته‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬البشرية‭. ‬وبدلًا‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تتعلم‭ ‬الكنيسة‭ ‬من‭ ‬أخطاء‭ ‬الماضي،‭ ‬فإنها‭ ‬تكررها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬تندلع‭ ‬فيه‭ ‬فضيحة‭ ‬التعدي‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بدا‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬رحوما‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬دون‭ ‬مورو‭ ‬إينزولي،‭ ‬الملقب‭ ‬‮«‬دون‭ ‬مرسيدس‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬ميوله‭ ‬الى‭ ‬الترف‭. ‬وقد‭ ‬اعاد‭ ‬البابا‭ ‬بنديكتوس‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الكاهن‭ ‬الإيطالي‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬العلمانية،‭ ‬لكن‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬خفف‭ ‬عقوبته‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬صلاة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬ايطاليا‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬دون‭ ‬إينزولي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لأنه‭ ‬اعتدى‭ ‬جنسيا‭ ‬على‭ ‬مراهقين‭. ‬عندئذ‭ ‬أعاده‭ ‬البابا‭ ‬الى‭ ‬الحياة‭ ‬العلمانية‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الذي‭ ‬أعلن،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سلفه،‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬التسامح‮»‬‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬تدابير‭ ‬ملموسة‭. ‬وأنشأ‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2014‭ ‬لجنة‭ ‬خبراء‭ ‬دولية‭ ‬مهمتها‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬وقائية‭. ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قد‭ ‬ارتدت‭ ‬عليه‭ ‬لدى‭ ‬استقالة‭ ‬العضوين‭ ‬فقط‭ ‬اللذين‭ ‬يمثلان‭ ‬الضحايا‭.‬

‭ ‬مقاومة‭ ‬داخلية‭ ‬

عمدت‭ ‬ماري‭ ‬كولينز‭ ‬الى‭ ‬الاستقالة‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2017،‭ ‬منتقدة‭ ‬انعدام‭ ‬التعاون‭ ‬‮«‬المخجل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬ومعربة‭ ‬عن‭ ‬الأسف‭ ‬لأن‭ ‬محكمة‭ ‬اعلن‭ ‬عنها‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬لمحاكمة‭ ‬الكهنة‭ ‬المتورطين‭ ‬جنسيا‭ ‬مع‭ ‬الاطفال،‭ ‬بقيت‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭. ‬وكان‭ ‬الكاردينال‭ ‬الألماني‭ ‬غيرهارد‭ ‬مولر‭ ‬حارس‭ ‬العقيدة‭ ‬آنذاك‭ ‬وأبعد‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬رد‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬ستكون‭ ‬تكرارا‭ ‬لهيئات‭ ‬موجودة‭. ‬وقالت‭ ‬ماري‭ ‬كولينز‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اقوال‭ ‬البابا‭ ‬جيدة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تترجم‭ ‬الى‭ ‬أفعال‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الأساقفة‭ ‬‮«‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬نصائح‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬امل‭ ‬لأن‭ ‬اعضاء‭ ‬الفاتيكان‭ ‬لم‭ ‬يفهموا‭ ‬بعد‭ ‬كيف‭ ‬ينظر‭ ‬الناس‭ ‬الى‭ ‬اعمالهم‭ ‬خارج‭ ‬الكنيسة‮»‬‭. ‬واشارت‭ ‬الى‭ ‬جنازة‭ ‬الكاردينال‭ ‬برنارد‭ ‬لاو‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬بطرس،‭ ‬بحضور‭ ‬البابا‭ ‬وثلاثين‭ ‬كاردينالا‭. ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬الجنازة‭ ‬مطابقة‭ ‬بالكمال‭ ‬والتمام‭ ‬للطقوس‭ ‬الدينية‭ ‬فإنها‭ ‬كانت‭ ‬موضوع‭ ‬احتجاج‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقبل‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاما،‭ ‬أصبح‭ ‬أسقف‭ ‬بوسطن‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬دُعي‮»‬‭ ‬الى‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬مدوية‭ ‬للتعدي‭ ‬على‭ ‬الاطفال،‭ ‬رمز‭ ‬سلطة‭ ‬بقيت‭ ‬صامتة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬ومما‭ ‬زاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة،‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حبرية‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مرت‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬الى‭ ‬اقوال‭ ‬المسؤول‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬يتعلق‭ ‬بإمكان‭ ‬محاكمته‭ ‬لاعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬قديمة‭. ‬هل‭ ‬كان‭ ‬تعيين‭ ‬الكاردينال‭ ‬جورح‭ ‬بيل‭ ‬متهورا؟‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الاسترالي‭ ‬أتهم‭ ‬منذ‭ ‬2002‭ ‬بتجاوزات‭ ‬جنسية‭ ‬عن‭ ‬تصرفات‭ ‬مفترضة‭ ‬قديمة‭ ‬جدا،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬تبرئته،‭ ‬ثم‭ ‬دعاه‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الى‭ ‬روما‭. ‬

وفي‭ ‬رصيد‭ ‬البابا،‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬للقانون‭ ‬الكنسي‭ ‬حول‭ ‬عزل‭ ‬الأساقفة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬الإهمال‮»‬‭ ‬في‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬التعدي‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭. ‬ونظمت‭ ‬حلقات‭ ‬توعية‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭. ‬ويلتقي‭ ‬البابا‭ ‬الضحايا‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭. ‬لكن‭ ‬إلزامية‭ ‬تبليغ‭ ‬السلطات‭ ‬الروحية‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭ ‬ليست‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الكنيسة‭. ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬قانون‭ ‬البلاد،‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأسقفيات‭ ‬التحدث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭. ‬وقال‭ ‬الكاهن‭ ‬الألماني‭ ‬هانز‭ ‬تسولنر‭ ‬‮«‬أؤيد‭ ‬ان‭ ‬يعمد‭ ‬اسقف‭ ‬الى‭ ‬التبليغ‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬تجاوز‭ ‬جار‭ ‬او‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬التجاوزات‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬تعقيد‭ ‬التبليغ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬الجنس‭ ‬من‭ ‬المحرمات‭. ‬ويجوب‭ ‬هذا‭ ‬الاستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬والطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬العالم‭ ‬للتحذير‭ ‬من‭ ‬التعدي‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬الاطفال،‭ ‬وانشأ‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬برنامج‭ ‬دراسات‭ ‬لتوعية‭ ‬الكهنة‭ ‬الشبان‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يحب‭ ‬ان‭ ‬نتحلى‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الشفافية‭. ‬ومن‭ ‬واجب‭ ‬الكنيسة‭ ‬ان‭ ‬تبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬حصول‭ ‬التعديات‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬الاطفال‮»‬‭.‬