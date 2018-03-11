عودة أيقونة السينما الفرنسية في المهرجان الفرانكفوني

باريس – الزمان
تعود النجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل إدجاني، إلى الأضواء بعد غياب عامين في فيلم «كارول ماتيو»، للمخرج لويس جوليان بوتي، والذي تساهم فيه كمنتجة.
والفيلم مأخوذ عن رواية «الوجوه المحطمة» للروائي الفرنسي مارن لودون، ومن المنتظر أن يعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان التاسع للفيلم الفرانكفوني بمدينة أنجولم الفرنسية.
وتلعب أيقونة السينما الفرنسية إيزابيل إدجاني في هذا الفيلم دور الطبيبة التي تدافع عن العاملات في إحدى الشركات اللاتي يتعرضن للتحرش وفي نفس الوقت تقابل بمهاجمة شديدة من قبل صاحبة الشركة والعاملين من الرجال، ولكنها تواصل نضالها حتى تحقق هدفها رغم كل الصعاب بما فيها توقفها عن العمل.