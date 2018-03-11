عودة أيقونة السينما الفرنسية في المهرجان الفرانكفوني

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعود‭ ‬النجمة‭ ‬السينمائية‭ ‬الفرنسية‭ ‬إيزابيل‭ ‬إدجاني،‭ ‬إلى‭ ‬الأضواء‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬كارول‭ ‬ماتيو‮»‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬لويس‭ ‬جوليان‭ ‬بوتي،‭ ‬والذي‭ ‬تساهم‭ ‬فيه‭ ‬كمنتجة‭.‬

والفيلم‭ ‬مأخوذ‭ ‬عن‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬الوجوه‭ ‬المحطمة‮»‬‭ ‬للروائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬مارن‭ ‬لودون،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬التاسع‭ ‬للفيلم‭ ‬الفرانكفوني‭ ‬بمدينة‭ ‬أنجولم‭ ‬الفرنسية‭.‬

وتلعب‭ ‬أيقونة‭ ‬السينما‭ ‬الفرنسية‭ ‬إيزابيل‭ ‬إدجاني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬دور‭ ‬الطبيبة‭ ‬التي‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتعرضن‭ ‬للتحرش‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تقابل‭ ‬بمهاجمة‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحبة‭ ‬الشركة‭ ‬والعاملين‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬ولكنها‭ ‬تواصل‭ ‬نضالها‭ ‬حتى‭ ‬تحقق‭ ‬هدفها‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الصعاب‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬توقفها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬