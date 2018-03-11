تحذيرات طبية من تخزين الدم لفترات طويلة

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬أظهرت‭ ‬دراسات‭ ‬حديثة‭ ‬بحثت‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬المرضى‭ ‬أن‭ ‬نقل‭ ‬قديم‭ ‬مخزن‭ ‬يرتبط‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬الضارة،‭ ‬وأكدت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬المصابين‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‭ ‬ونزيف‭ ‬حاد‭ ‬ويتلقون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬نقل‭ ‬الدم،‭ ‬معرضون‭ ‬للمعاناة‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إذا‭ ‬نقل‭ ‬إليهم‭ ‬جرعات‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬المخزون‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ومعرضون‭ ‬أيضا‭ ‬لزيادة‭ ‬الإصابة‭ ‬والالتهاب‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭ ‬الطرفية‭ ‬الحرجة،‭ ‬وعدوى‭ ‬الرئة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬دراسة‭ ‬تعاونية‭ ‬باستخدام‭ ‬نموذج‭ ‬فئران،‭ ‬لاحظ‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ألاباما‭ ‬في‭ ‬برمنجهام،‭ ‬وجود‭ ‬روابط‭ ‬ميكانيكية‭ ‬بين‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬الحمراء‭ ‬القديمة‭ ‬المخزنة‭ ‬والالتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬الجرثومي،‭ ‬وقد‭ ‬تكشف‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لتحسين‭ ‬سلامة‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬الحمراء‭ ‬المخزنة‭.‬

‭ ‬وتوجه‭ ‬الدراسة‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ»الهيم‭ ‬الحر‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬انهيار‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬الحمراء‭ ‬المتدهورة،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬صبغة‭ ‬الهيموجلوبين‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأكسجين‭ ‬التي‭ ‬تعطى‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬لونها‭ ‬الأحمر‭ ‬وتحمل‭ ‬الأكسجين‭ ‬عبر‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الرئتين‭.‬

وأثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الدم‭ ‬الحمراء،‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬الهيم‮»‬‭ ‬آمنًا‭ ‬نسبيًا،‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬تواجده‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬الخلايا‭ ‬الحمراء‭ ‬يصبح‭ ‬الهيم‭ ‬الحر‭ ‬ساما‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭.‬