طريقة سريعة لمشاركة موقعك مع الأصدقاء على الموبايل

لندن -الزمان: هناك الكثير من الاساليب التي قد يرغب فيها أصحاب هواتف آي فون بمشاركة موقعهم فيها بسرعة مع صديق أو أحد أفراد العائلة، وقد يكون الكثير من المستخدمين على دراية بكيفية القيام بذلك عن طريق خدمات آبل أو خرائط غوغل، ولكن هناك اختصار مدمج تم إنشاؤه مباشرة في نظام iOS لهذه الميزة. في بعض الحالات، قد يكون من الأسرع كتابة العنوان الذي ترغب في مشاركته مع شخص ما بدلاً من إسقاط دبوس من تطبيق الخرائط، ومع ذلك لدى آبل اختصار أسرع يتم إنشاؤه مباشرة في اقتراحات لوحة مفاتيح من نظام iOS. افتح الرسائل. عندما تكون مستعداً لمشاركة موقعك الحالي، اكتب “أنا في I’m at” وتأكد من النقر على المسافة بعد “في”. سترى الموقع الحالي يظهر أعلى لوحة المفاتيح. انقر عليه لإرسال موقعك، وقد يستغرق بعض الوقت للإرسال. سيتم إرسال دبوس يتضمن رابطًا سريعًا للحصول على اتجاهات لموقعك، ولن تضطر لإرسال أي نص معه، ويمكنك السماح لي أشخص بمشاركة موقعك الحالي بسرعة معك عن طريق السؤال أين أنت؟