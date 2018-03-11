طريقة سريعة لمشاركة موقعك مع الأصدقاء على الموبايل

لندن‭ -‬الزمان‭:‬‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاساليب‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يرغب‭ ‬فيها‭ ‬أصحاب‭ ‬هواتف‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬بمشاركة‭ ‬موقعهم‭ ‬فيها‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بكيفية‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خدمات‭ ‬آبل‭ ‬أو‭ ‬خرائط‭ ‬غوغل،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬اختصار‭ ‬مدمج‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬iOS‭ ‬لهذه‭ ‬الميزة‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الأسرع‭ ‬كتابة‭ ‬العنوان‭ ‬الذي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬دبوس‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬الخرائط،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬آبل‭ ‬اختصار‭ ‬أسرع‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬اقتراحات‭ ‬لوحة‭ ‬مفاتيح‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬iOS‭. ‬افتح‭ ‬الرسائل‭. ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مستعداً‭ ‬لمشاركة‭ ‬موقعك‭ ‬الحالي،‭ ‬اكتب‭ ‬“أنا‭ ‬في‭ ‬I’m‭ ‬at”‭ ‬وتأكد‭ ‬من‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬بعد‭ ‬“في”.‭ ‬سترى‭ ‬الموقع‭ ‬الحالي‭ ‬يظهر‭ ‬أعلى‭ ‬لوحة‭ ‬المفاتيح‭. ‬انقر‭ ‬عليه‭ ‬لإرسال‭ ‬موقعك،‭ ‬وقد‭ ‬يستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬للإرسال‭. ‬سيتم‭ ‬إرسال‭ ‬دبوس‭ ‬يتضمن‭ ‬رابطًا‭ ‬سريعًا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اتجاهات‭ ‬لموقعك،‭ ‬ولن‭ ‬تضطر‭ ‬لإرسال‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬معه،‭ ‬ويمكنك‭ ‬السماح‭ ‬لي‭ ‬أشخص‭ ‬بمشاركة‭ ‬موقعك‭ ‬الحالي‭ ‬بسرعة‭ ‬معك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السؤال‭ ‬أين‭ ‬أنت؟