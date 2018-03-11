النساء العاملات يعشن عداوات متلازمة ملكة النحل

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬يقول‭ ‬العلماء‭ ‬إنهم‭ ‬توصلوا‭ ‬إلى‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الظاهرة‭ ‬المعروفة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬متلازمة‭ ‬ملكة‭ ‬النحل‮»‬،‭ ‬موجودة‭ ‬بالفعل‭.‬

وتؤكد‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أريزونا،‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬ميلا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كره‮»‬‭ ‬بعضهن‭ ‬البعض،‭ ‬مقارنة‭ ‬بزملائهن‭ ‬الذكور‭. ‬ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الإناث‭ ‬الموظفات،‭ ‬اللواتي‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مناصب‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬يملن‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬النساء‭ ‬الأخريات،‭ ‬اللواتي‭ ‬يهيمن‭ ‬على‭ ‬المناصب‭ ‬الوظيفية‭.‬

وأجرى‭ ‬العلماء‭ ‬الدراسة‭ ‬لمعرفة‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬إزعاجا‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬أجاب‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بدوام‭ ‬كامل،‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مقدار‭ ‬التحمل‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عانوا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬ووجدوا‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬موقع‭ ‬روسيا‭ ‬اليوم‭ ‬،أن‭ ‬النساء‭ ‬يستهدفن‭ ‬غيرهن‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬ما‭ ‬يخرب‭ ‬القوالب‭ ‬النمطية‭ ‬التقليدية‭ ‬الجنسية،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الرجال‭ ‬أكثر‭ ‬تهذيبا‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬أليسون‭ ‬غابرييل،‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬والتنظيم‭ ‬بالجامعة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أردنا‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬يستهدف‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وفظيع‭. ‬ووجدنا‭ ‬أدلة‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬النساء‭ ‬لمستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التحمل‭ ‬تجاه‭ ‬غيرهن‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالذكور‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬متلازمة‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬النحل‮»‬‭ ‬نشأت‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬النفسية،‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬حيث‭ ‬تصف‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬السلطة،‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تنظر‭ ‬أو‭ ‬تعامل‭ ‬الزملاء‭ ‬والمرؤوسين‭ ‬بشكل‭ ‬حازم‭ ‬ومهين،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬وفقا‭ ‬لعالم‭ ‬النفس،‭ ‬أودري‭ ‬نيلسون‭.‬

ونشرت‭ ‬النتائج‭ ‬الكاملة‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬التطبيقي‭.‬