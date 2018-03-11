هل يستطيع رجل في الخمسين أن يبني عضلات جسمه؟

برلين‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬تراخي‭ ‬العضلات‭ ‬ترافق‭ ‬الانسان‭ ‬مع‭ ‬سن‭ ‬الأربعينيات‭ ‬أو‭ ‬الخمسينيات‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬تكون‭ ‬بدأت‭ ‬بملاحظة‭ ‬بعض‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬جسدك،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تقلص‭ ‬العضلات‭ ‬وفقدان‭ ‬القوة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬ممن‭ ‬يمارسون‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬ويؤدي‭ ‬انخفاض‭ ‬مستويات‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬السن‭ ‬وضعفها،‭ ‬والشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ»ساركوبينيا‭.‬‮»‬‭ ‬وغالباً،‭ ‬ما‭ ‬يبدأ‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات‭ ‬بالظهور‭ ‬في‭ ‬الثلاثينيات،‭ ‬ويتسارع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الخمسينيات‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬ويتسارع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينيات‭. ‬ولكن،‭ ‬الخبر‭ ‬السار‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬إبطاء‭ ‬عملية‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الحالات،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬العضلات‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العمر‭ ‬أو‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1994،‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يتمكنون‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬عمرهم‭. ‬ويُعتبر‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأشياء‭ ‬لمحاربة‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات،‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬التدريبات‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العضلات‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأعصاب‭ ‬وخلايا‭ ‬العضلات،‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليها‭. ‬كما‭ ‬تساعد‭ ‬تدريبات‭ ‬القوة‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬استجابة‭ ‬الجسم‭ ‬للبروتينات‭ ‬الغذائية‭.‬

ويتطلّب‭ ‬بناء‭ ‬العضلات‭ ‬اختيار‭ ‬أثقال‭ ‬يصعب‭ ‬رفعها‭ ‬أو‭ ‬مستوى‭ ‬مقاومة‭ ‬يصعب‭ ‬إكماله‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬محاولة‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬الفيزيولوجي‭ ‬نيل‭ ‬بي،‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬حتى،‭ ‬الاستراحة‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأخرى،‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬وسبع‭ ‬دقائق‭.‬

كما‭ ‬يعتبر‭ ‬البروتين‭ ‬الغذائي‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬لمحاربة‭ ‬فقدان‭ ‬العضلات،‭ ‬إذ‭ ‬تساهم‭ ‬البروتينات‭ ‬بتقوية‭ ‬العضلات‭ ‬وتحفيز‭ ‬نموها‭. ‬ولذا،‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بتناول‭ ‬اللحوم،‭ ‬والألبان‭ ‬والأجبان،‭ ‬والبيض،‭ ‬والأسماك‭ ‬بأنواعها،‭ ‬بنسب‭ ‬أكبر‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬العضلات‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقوي‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬مثل‭ ‬المشي،‭ ‬والركض،‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬أيضاً‭ ‬مهمة‭ ‬لمنع‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬وتحسين‭ ‬استجابة‭ ‬الجسم‭ ‬للأنسولين،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الدهون‭ ‬التي‭ ‬تتراكم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البطن‭ ‬والتي‭ ‬تسبب‭ ‬الالتهابات‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬والسكري،‭ ‬والسرطان‭.‬